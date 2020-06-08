США и Китай: два гиганта в схватке за будущее, - С.Кожемякин

15:22 08.06.2020 США и Китай: два гиганта в схватке за будущее



Администрация Трампа развернула открытое наступление на суверенитет Китая. Помимо привычных направлений, связанных с Тайванем и Гонконгом, США пытаются возложить на Пекин вину за пандемию коронавируса.



Новые возможности



Событие, важное не только для внутренней политики, но имеющее серьезное международное значение, произошло в Китае в конце мая. Им стала сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Традиционно заседания высшего законодательного органа КНР проходят в марте, но в этом году были перенесены из-за вспышки COVID-19. Однако именно катаклизм приковал к сессии особое внимание. От нее ждали как заявлений, касающихся итогов борьбы с вирусом, так и решений, направленных на преодоление кризиса.



В предельно кратком изложении результаты недельного форума таковы: Пекин не только не согнулся перед суровым вызовом, но и собирается использовать его для рывка. Как заявил Председатель КНР Си Цзиньпин, нынешнюю ситуацию необходимо анализировать с комплексной, диалектической и долгосрочной точек зрения, приложив усилия для "появления новых возможностей и достижения новых успехов". Приоритетами государственной политики объявлены занятость, обеспечение жизненных потребностей населения, продовольственная и энергетическая безопасность и т.д. Среди конкретных целей - создание свыше 9 млн рабочих мест, сдерживание роста цен, а также ликвидация крайней бедности уже до конца года.



Реализовать поставленные задачи помогут наука и инновации, в том числе в здравоохранении, на транспорте и в промышленности новых материалов. Первоочередное развитие этих направлений, наряду с упором на внутренний спрос, вошло в итоговые документы сессии. При этом стратегию "Один пояс, один путь" Пекин не только не свернет, а выведет на новый уровень. По словам главы МИД Ван И, влияние пандемии было временным и частичным. Это доказывает рост китайских инвестиций в совместные проекты в первом квартале на 12 процентов. На ближайшее время запланирована видеоконференция участников стратегии. Среди прочего, они обсудят сотрудничество в борьбе с эпидемиями. На соответствующие программы Китай выделит 2 млрд долл.



Досягаемость целей доказывает преодоление последствий коронакризиса. Если в январе - феврале ВВП КНР сократился на 6,8, а промышленное производство - на 13,5 процента, то уже в апреле промышленность показала 4-процентный рост в годовом исчислении. Наилучшие показатели у высокотехнологичных отраслей, прибавивших 10,5 процента. Давать прогнозы при неустойчивости глобальной экономики в Пекине не берутся. Но даже отрицательно настроенные к Китаю западные институты вынуждены признать: год страна завершит в плюсе.



Тем ощутимей разница с США. Падение экономики прогнозируется там на уровне 38 процентов во втором квартале и минимум на 6 процентов - по итогам года. Безработица уже выросла с 3,5 до почти 20 процентов, а официальный уровень бедности может увеличиться с 11,8 до 16,6 процента. К концу года по меньшей мере 54 млн человек будут нуждаться в продовольственной помощи. Чем это грозит, видно на примере массовых протестов последних дней.



Образ врага



Кризис социально-экономической системы, да в преддверии выборов, заставляет Белый дом срочно искать выход. До последнего момента там пытались спастись привычной демагогией. "Переход к величию - это то, где мы сейчас и что мы начинаем. Следующий год будет грандиозным", - вещал Трамп. Но отдача от такого краснобайства все меньше, и это толкнуло США к разнузданной антикитайской кампании. Цель двойная: переключить гнев американцев на образ врага и остановить или хотя бы притормозить взлет КНР. А поскольку более жгучей проблемы, чем коронавирус, сегодня нет, именно он стал предлогом для манипуляций.



Вдохновителем выступает сам Трамп. Он вбрасывает фальшивки, которые подхватываются сошками помельче вроде госсекретаря Майка Помпео и конгрессменов-республиканцев. Причем степень абсурдности заявлений растет по мере ухудшения ситуации. Если поначалу это были туманные намеки на то, что Китай недостаточно оперативно известил мир об опасности, то в последние дни Пекин обвиняется в искусственном создании вируса для обрушения американской экономики. Например, Трамп договорился до того, что назвал КНР виновником "массовых убийств по всему миру".



Это заведомая ложь. Как напомнили в Пекине, первые сообщения от уханьских властей о подозрительных случаях пневмонии поступили 27 декабря, а уже 31 декабря Китай уведомил ВОЗ и мировые СМИ. К тому же, как напоминает газета "Жэньминь жибао", первые случаи заболевания, по симптомам очень похожего на COVID-19, были зафиксированы летом прошлого года в США, по соседству с биологической лабораторией Форт-Детрик. Сразу после этого объект был закрыт. В КНР же вирус мог быть занесен во время VII Всемирных военных игр. Они проходили осенью в Ухане с участием многочисленной американской сборной.



После слов Трампа о том, что Белый дом рассматривает возможность выдвижения Пекину финансовых претензий, угодливые инициативы посыпались как из рога изобилия. Сенатор Линдси Грэм внес законопроект, требующий от Китая в течение 60 дней представить полный отчет "о событиях, которые привели к пандемии". В противном случае Пекину грозят санкции: заморозка активов, запрет въезда должностных лиц и т.д. Еще один законопроект предусматривает аннулирование Вашингтоном собственного госдолга. Как известно, КНР является одним из крупнейших держателей казначейских облигаций США на сумму 1,2 трлн долл.



К грязной операции подключились чиновники рангом ниже. Сначала генпрокурор штата Миссури подал против Пекина иск "за сокрытие информации", затем его коллеги из 17 регионов направили коллективное послание в конгресс, требуя наказать КНР "за опустошение и разрушения". Речь идет о лишении Китая суверенного иммунитета - принципа, по которому одно государство не подчиняется органам власти другого. Если это произойдет, американские суды смогут предъявлять Пекину юридические претензии.



Сепаратисты и провокаторы



Поскольку Китай вряд ли подчинится такому произволу, США усиливают наступление. Ими взят курс на признание независимости Тайваня. Поздравляя со вступлением в президентскую должность сепаратистски настроенную Цай Инвэнь, Помпео выразил восхищение ее "мужеством и дальновидностью". Сама глава острова на прошедшей 20 мая инаугурации заявила, что отвергает интеграцию с КНР по принципу "одна страна, две системы", и призвала "найти способ сосуществования в качестве независимых государств". Это вызвало резкое неприятие со стороны Пекина. Премьер Госсовета Ли Кэцян заявил, что Китай будет "решительно сдерживать любые сепаратистские действия, направленные на "независимость Тайваня".



Провозгласив себя "гарантами защиты" Тайбэя, США бросают Пекину один вызов за другим. В середине мая вооруженный ракетами "Томагавк" эсминец "Маккэмпбелл" прошел через Тайваньский пролив. В апреле аналогичные провокации устраивались дважды. Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню тяжелых торпед MK48 на 180 млн долл., с помощью американских технологий Тайбэй ускорил ракетную программу и создание подводного флота.



Озаботились в Вашингтоне и международным признанием Тайваня. За время первого срока полномочий Цай Инвэнь число стран, признающих его суверенитет, сократилось с 22 до 15. Теперь Вашингтон угрожает жесткими санкциями всем, кто "наращивает связи с КНР в ущерб Тайваню". Еще занятнее другое требование - восстановить членство Тайбэя в ВОЗ. Парадокс в том, что сами США объявили о разрыве отношений с этой организацией, обвинив ее в симпатиях к Китаю. В стремлении побольнее "укусить" Пекин американцы не заботятся о смысловой цельности собственных интриг.



Сепаратизм поставлен на службу интересам США и в Гонконге. 28 мая ВСНП одобрило резолюцию, давшую старт разработке законопроекта о государственной безопасности региона. Основной Закон Гонконга предусматривает принятие норм, запрещающих сепаратизм, госизмену, подстрекательство к мятежу и поддержку политических партий из-за рубежа. Однако попытки местной администрации добиться этого провалились из-за протестов. Юридическим пробелом пользуются противники КНР. Прошлогодние митинги открыто поддерживались из-за рубежа, а их лидеры, например медиамагнат Джимми Лай, неоднократно принимались Помпео и вице-президентом Майком Пенсом.



Если раньше в КНР терпели подобную вольницу, то неприкрыто враждебный курс США заставил принять меры. За призывы к насильственному свержению власти арестованы несколько оппозиционеров. Также в Пекине решили задействовать 18-ю статью Основного Закона Гонконга, позволяющую распространить на регион действие общенациональных норм.



На Западе это вызвало истерику. Трамп пригрозил Китаю санкциями и пообещал отменить режим торговых льгот для Гонконга. Дипломаты США, Великобритании, Австралии и Канады обвинили КНР в подрыве принципа "одна страна, две системы". В Пекине указывают на лукавство таких заявлений. Внося раскол в отношения Гонконга с КНР, Запад сам подрывает первый пункт указанного принципа. Напомнив, что статус региона предусматривает самостоятельность во всем, кроме обороны и внешней политики, Ван И подчеркнул: "Автономии Гонконга и правам его жителей никто не угрожает, но оппозиция сотрудничает с внешними силами и нацелена на сепаратизм".



Не забывают в Вашингтоне и о других рычагах агрессивной политики. Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США запросило дополнительное финансирование на 20 млрд долл. Обосновывается это необходимостью расширения баз, проведения учений с союзниками, увеличения возможностей разведки, а также приобретения крылатых ракет и радаров. Новые системы ПРО планируется разместить на Гуаме, островах Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Причины запроса военные объясняют просто: "рост возможностей КНР".



Эти же мотивы положены в основу реорганизации Корпуса морской пехоты и перевооружения ВМС. Баллистические ракеты американских подлодок оснащаются новейшими ядерными боеголовками W76-2, обсуждается в Белом доме и возобновление ядерных испытаний.



Отдельные роли распределены среди сателлитов. Серьезную тревогу в связи с этим внушают отношения Китая и Индии. За последний месяц между ними произошло несколько инцидентов. Сначала на границе Тибетского автономного района КНР и индийского штата Сикким в рукопашную схватку вступили десятки военных двух стран. Затем обострилась ситуация на рубеже индийского Кашмира и китайского Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Здесь расположен высокогорный регион Аксайчин. В 1914 году он был захвачен британскими колонизаторами, однако в Пекине продолжали считать его своей территорией и после ухода англичан из Индии восстановили контроль. Для Китая Аксайчин имеет стратегическое значение. Здесь проходит магистраль, связывающая СУАР и Тибет.



Меньше двух лет назад, после изменения статуса Кашмира, Индия заверяла в незыблемости линии контроля, но теперь ее политика изменилась. Глава МВД Амит Шах призвал освободить Аксайчин "от оккупации", вдоль линии контроля построены дорога и несколько баз. В мае стороны стянули сюда многотысячные контингенты.



Еще одним яблоком раздора стал район Калапани на стыке границ Индии, Китая и Непала. Власти последнего много лет обвиняют Дели в его незаконном отторжении. Конфликт обострился в мае, после начала строительства Индией очередной дороги и переброски войск. В Непале призвали отвести контингент и провести переговоры, но в Дели предпочитают обвинять соседей в "сговоре с Китаем".



На усиливающиеся атаки Пекин отвечает укреплением обороны. ВСНП одобрил рост военных расходов на 6,6 процента. Недавно на воду был спущен второй универсальный десантный корабль типа 075, способный нести до 30 боевых вертолетов. Всего в планах - построить шесть таких судов. На этот год намечено завершение разработки нового стратегического бомбардировщика H-20. Как заявляют в КНР, армия "обладает волей и способностью ответить на любое вмешательство". Но главное оружие Китая - его социально-экономическая система, выдерживающая самые суровые испытания.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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