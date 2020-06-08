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Вставание на колени как идиотский символ "солидарности" c борьбой негров
15:36 08.06.2020

Трамп против: откуда пошло вставание на колено в США
Этот "жест" появился за четыре года до смерти Джорджа Флойда

Конфликт между Национальной футбольной лигой США и президентом Дональдом Трампом разгорелся после того, как НФЛ разрешила игрокам преклонить колено во время исполнения американского государственного гимна в знак протеста против расизма. Что означает ставшее мировым символом солидарности с погибшим Джорджем Флойдом вставание на одно колен – попробуем разобраться.

После того, как НФЛ объявила о своем решении, Трамп написал у себя в Твиттере: "Мы должны стоять прямо и высоко, в идеале, с салютом или положа руку на сердце. Есть и другие вещи, против которых вы можете протестовать, но не наш Великий Американский Флаг - НИКАКИХ КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЙ! "

Комиссар НФЛ Роджер Гуделл в размещенном в социальных сетях видео заявил: "Мы, Национальная футбольная лига, считаем, что жизнь черных имеет значение. Протесты по всей стране символизируют века молчания, неравенства и притеснения чернокожих игроков, тренеров, болельщиков и персонала. Я буду связываться с игроками, которые подняли свои голоса и другие, о том, как мы можем улучшить ".
Практика вставания на колено во время исполнения гимна перед играми началась в 2016 году в знак протеста чернокожего квотербека клуба "Сан-Франциско Форти Найнерс" Колина Кэперника против расовой несправедливости и жестокого обращения полиции с афроамериканцами в США. Четыре года назад Кэперник сказал NFL Media: "Я не собираюсь вставать, чтобы демонстрировать гордость флагом страны, которая угнетает чернокожих и цветных людей". Несколько игроков последовали его примеру.
Если тогдашний президент Барак Обама защищал Кэперника ("Он обеспокоен некоторыми реальными, законными проблемами, о которых нужно говорить"), то у Дональда Трампа этот демарш, показывающий неуважение к гимну и флагу страны, вызвал нескрываемую ярость еще в пору его предвыборной кампании. Политик призывал увольнять стоящих на колене во время исполнения гимна игроков.
Зато после того, как пару лет назад НФЛ ввела под страхом штрафов для футбольных клубов запрет на коленопреклонение во время исполнения гимна перед игрой, Трамп высоко оценил это: "Вы должны гордо стоять при национальном гимне. Или вы не должны играть, вы не должны быть там. Может быть, вам не следует быть в этой стране?"

Но за последние недели этот акт коленопреклонения наряду со вскинутым кулаком сторонников Black Power (пожалуй, самый громкий скандал, связанный с этим, произошел на Олимпиаде 1968 года в Мехико, когда афроамериканские легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос во время церемонии награждения и исполнения гимна США подняли сжатые кулаки в знак протеста против расизма) стал международным символом противодействия расизму в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. На одно колено встают участники манифестаций, политики, спортсмены, деятели шоу-бизнеса, полицейские.
В его случае это еще и напоминание о том, что Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин встал коленом ему на шею, придавив задержанного к земле.
"В большинстве мировых религий преклонение колена означает поклонение божеству или его мифическим представителям, – пишет в издании Christian Century профессор по афроамериканским исследованиям и социологии кКолледжа Колби и помощник пастора в Объединенной баптистской церкви в Кембридже (штат Массачусеттс) Шерил Танусенд Джилкз. – 25 мая в Миннеаполисе белый полицейский опустил колено на целых девять минут на шею темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд, на которого уже надели наручники. Офицер опирался на колено, когда Флойд умолял: "Я не могу дышать!" Офицер стоял на колене, пока не пришли врачи, и увез теперь уже безмолвного Флойда... Казалось, офицер преклонил колено, чтобы почтительно поклониться демону ненависти и убийств. Похоже, он полностью намеревался убить Флойда.".

Андрей Яшлавский

Источник - mk.ru
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