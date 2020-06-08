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Путин произвел Рашен-Псаки Машу Захарову в Чрезвычайные послы
15:41 08.06.2020

Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

Мария Захарова - одна из немногих женщин, которым присваивали ранг чрезвычайного и полномочного посла. Первой их них в 1997 году стала нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Мария Захарова

(Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой дипломатический ранг - чрезвычайного и полномочного посла. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Это высший ранг, который могут получить дипломаты, согласно закону об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел. В августе 2015 года Захарова возглавила Департамент информации и печати МИД, а в 2017 году стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса (предшествует высшему рангу).

Ранг чрезвычайного и полномочного посла, как и ранги чрезвычайного и полномочного посланника первого и второго класса, присваивается дипломатам президентом, остальные - министром иностранных дел.

Должность представителя России на территории другого государства официально звучит как "чрезвычайный и полномочный посол". При этом у такого дипломата может не быть одноименного ранга. Например, чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Сейшельские острова Артем Кожин находится в ранге чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.



Захарова - одна из немногих женщин, которым присваивался высший дипломатический ранг. Первой из них стала нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Высший дипломатический ранг ей присвоили в 1997 году. Другой женщиной в ранге чрезвычайного и полномочного посла является Элеонора Митрофанова, которая занимала должность постоянного представителя России при ЮНЕСКО с 2009 по 2016 годы.

Гаяна Демурина

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591620060
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