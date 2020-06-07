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Спонсоры Хафтара ставят точку в его наступлении, - И.Субботин
15:43 08.06.2020

Каир представил инициативу по прекращению огня в Ливии
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

7 июня 2020

Россия и США поприветствовали инициативу Египта по прекращению огня на территории Ливии. В эти выходные Каир представил собственную декларацию по преодолению вооруженного кризиса, которая предполагает слияние госинститутов и вывод всех иностранных сил с территории страны. Международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи отвергло инициативу. Но в экспертной среде считают ее появление признаком того, что командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и его покровители окончательно перешли к оборонительной политике.
ПНС отказалось поддерживать каирскую декларацию. "Ливийцам не нужно больше никаких инициатив, – заявил глава действующего в Триполи Высшего государственного совета (консультативного органа) Халед аль-Мишри. – Хафтар хочет вернуться за стол переговоров после своих поражений, и мы отвергаем это". По словам аль-Мишри, командующий ЛНА "должен сдаться и предстать перед военным трибуналом". "Мы удивлены, что Хафтар ставит условия, находясь в проигрышном в военном плане положении, – пояснил глава Высшего госсовета. – Он не пользуется народной поддержкой". Аль-Мишри добавил, что Триполи по-прежнему находится в состоянии войны со спонсорами ЛНА – Египтом и ОАЭ.
Инициатива была представлена в Каире 6 июня по итогам переговоров президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером Палаты представителей (действующий на востоке Ливии парламент) Акилой Салехом. Согласно ей, "все стороны обязуются прекратить огонь с 6 часов утра по местному времени понедельника, 8 июня". Она предусматривает продолжение переговоров совместного военного комитета в формате "5+5" (по пять представителей от каждой стороны) под эгидой ООН. Декларация предлагает создать единый президентский совет в составе трех представителей от востока, запада и юга Ливии. Он должен принимать решения простым большинством, за исключением решений, связанных с армией.
Важный пункт – прекращение интернационализации конфликта, которая усиливалась по мере насыщения Ливии иностранными наемниками и оружием. Правда, есть риск, что его неизбежно будут воспринимать как сигнал для Турции, которая поддерживает ПНС. "Турецкое вмешательство в ливийский конфликт способствовало еще большей поляризации в стране и угрожает стабильности Ливии, – заявил Хафтар по итогам переговоров с ас-Сиси. – Выдворение турецких колонизаторов является основной задачей ЛНА. Турецкая угроза распространяется не только на Ливию, но и на соседние страны". Командующий ЛНА подчеркнул: "Мы должны закрепить единство в стране, при этом уничтожив действующие там террористические группировки".
За последнее время силы ЛНА потерпели ряд крупных поражений на западе страны. Так, формирования ПНС отчитались о взятии под контроль города Тархуна, который находится в 65 км к юго-востоку от Триполи. Правда, командование хафтаровских сил попыталось представить это как результат запланированного отступления – в рамках принятого ранее решения подготовить почву для переговоров по линии военного комитета "5+5". ЛНА также попыталась сгладить эффект решением о передислокации подразделений за пределы столичного региона и потребовала от противостоящих ей сил триполийского кабмина соблюдать режим прекращения огня. Если это условие не будет соблюдено, то армия Хафтара пригрозила вернуться на исходные позиции.
"Думаю, что каирская декларация отражает две вещи, – заявил "НГ" докторант Оксфордского университета Самуэль Рамани. – Во-первых, это признак того, что наступление Хафтара подошло к концу и завершен переход Египта от наступательной к оборонительной стратегии в Ливии. Египетская сторона сейчас вмешивается дипломатически, потому что не хочет, чтобы поддерживаемое Турцией ПНС получило больше территории". По его уточнению, находящийся в руках хафтаровских сил портовый город Сирт сейчас на грани падения. "Во-вторых, это признак того, что Египет хочет показать себя дипломатическим игроком в Ливии, – говорит Рамани. – Он хочет продемонстрировать, что более прагматичен, чем ОАЭ, которые до последнего поддерживали наступление Хафтара, и пытается обеспечить себе лидерство в "арабской формуле" ливийского мирного процесса, доказав, что другие партнеры Хафтара – Франция и Россия – не доминируют в дипломатическом процессе. Лидирующая роль Египта направлена ​​на то, чтобы продемонстрировать его статус в арабском мире и в Африке. Это сделает его более надежным противовесом Турции в Восточном Средиземноморье". Однако эксперт настроен скептически по поводу успеха египетской инициативы.

7.06.2020

Источник - ng.ru
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