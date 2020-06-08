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В Китае выпустили первые ценные бумаги с использованием блокчейна. На $17 млрд
15:46 08.06.2020

Коммерческий банк Zheshang рассказал, зачем проводить эмиссию активов с помощью новой технологии и кому это поможет

Китайский коммерческий банк Zheshang выпустил на основе блокчейна ценные бумаги, обеспеченные другими финансовыми активами (ABCP). Сумма эмиссии составила $16,9 млрд. Это первый подобный случай в КНР, передает ChinaBankingNews.

Выпуск ценных бумаг состоялся в рамках пилотной программы, проводимой Национальной ассоциацией институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII). Всего организацией предусмотрено пять аналогичных проектов.

В NAFMII пояснили, что такой способ эмиссии активов упрощает процесс привлечения капитала для малых и средних предприятий, которые имеют трудности с финансированием через прямой выпуск облигаций. Срок погашения инструмента составляет 6 месяцев, предусмотрена возможность пролонгации.

Zheshang в 2019 г. пошел в список крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000, заняв 493 место. Компания перевела на блокчейн свою платформу для финансирования дебиторской задолженности, ее могут использовать почти 4000 корпоративных клиентов банка.

В конце апреля стало известно, что более 70 компаний, предоставляющих финансовые услуги в Китае, внедряют приложения на основе блокчейна. В их число вошли крупнейшие технологические компании и каждый из четырех государственных банков.

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Дмитрий Фомин.

Источник - rbc.ru
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