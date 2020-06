CNN: США уже отнюдь не нравственный лидер мира...

16:56 08.06.2020 После гибели очередного чернокожего американца от рук полицейских реакция президента США Дональда Трампа на это происшествие еще больше разъярила людей. Она подняла, пишет автор, важный вопрос: действительно ли Соединенные Штаты до сих пор остаются нравственным лидером мира?

CNN (США): США до сих пор остаются нравственным лидером мира? Не после того, что Трамп сделал на этой неделе

"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020



Анджела Деван (Angela Dewan), Дженнифер Ханслер (Jennifer Hansler)

Лондон - Остатки Берлинской стены в Германии до сих пор стоят как напоминание о том, что свободы всегда завоевываются ценой больших усилий и жертв. Сегодня на одном участке этой стены появился портрет Джорджа Флойда (George Floyd) с подписью "Я не могу дышать". Это стало очередным напоминанием о том, с какой легкостью людей можно лишить их свобод.

Ужасающая видеозапись того, как Флойд, безоружный чернокожий американец, умирал, пока полицейский по имени Дерек Шовин (Derek Chauvin) давил коленом на его шею в течение более восьми минут, прокатилось ударной волной по всему миру, мобилизовав протестующих не только по всей Европе и Африке, но даже в таких далеких странах, как Австралия и Новая Зеландия.

После гибели очередного чернокожего американца от рук полицейских реакция президента США Дональда Трампа на это происшествие еще больше разъярила людей и подняла очень важный вопрос: действительно ли Соединенные Штаты до сих пор остаются нравственным лидером мира?



Как минимум на этой неделе ответом на этот вопрос стало гулкое "нет".

"Вызывает тошноту", "шокирует и устрашает", "отвращение и ужас" - именно такие слова мы привыкли слышать от американских президентов и дипломатов, когда они осуждают деспотические режимы. И точно такие же слова мы услышали от лидеров Соединенного Королевства, Евросоюза и Канады, когда они комментировать убийство Флойда.

"Мы поддерживаем право на мирные протесты, безоговорочно осуждаем насилие и расизм во всех их проявлениях и призываем к деэскалации напряженности", - заявил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель (Josep Borrell) во вторник, 2 июня.

Мало кто из лидеров отважился раскритиковать лично Трампа, но в среду, 3 июня, в парламенте премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с самой резкой критикой в адрес американского правительства со стороны его союзника.

"Я солидарен с демонстрациями, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. Потому что, очевидно, всех нас беспокоят те авторитарные дебаты и те авторитарные методы, которые, как мы видим, стали ответом на некоторые демонстрации", - сказал он.

В понедельник, 1 июня, на Лафайет-сквер рядом с Белым домом полицейские стреляли в протестующих резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ. Один полицейский избил австралийскую журналистку дубинкой. Другой толкнул ее оператора щитом и ударил его в лицо.

Эти сцены очень напоминают протесты в Турции в 2013 году, когда широко разрекламированная демократия исламского мира быстро покатилась по пути к авторитаризму. Подобные сцены никак не ожидаешь увидеть в Соединенных Штатах - стране, где право устраивать мирные протесты закреплено в конституции, основополагающем документе, который лег в основу мировой правовой архитектуры.

Поражает не только сам факт применения жестких мер, но и то, как американские власти это объясняют. По всей видимости, полиция применила такую силу, чтобы просто расчистить путь для президента, которому хотелось попозировать перед репортерами и помахать Библией перед церковью.

"Ничто не может оправдать ту силу, которую полиция применяет. Это является очевидным отступление от международных стандартов защиты прав человека в смысле права на протесты и свободы собраний", - сказал Майкл Гамильтон (Michael Hamilton), эксперт по публичным протестам в британском Университете Восточной Англии.

По его словам, международное право в области защиты прав человека обязывает полицию защищать и поддерживать мирных протестующих. "Кадры, которые мы все видели, доказывают, что там все происходит совершенно иначе".

В тот момент, когда большинство лидеров призвали бы к национальному объединению, Трамп угрожает развернуть вооруженные силы по всей стране, чтобы достичь "тотального доминирования", и называет протестующих "головорезами" и даже "террористами".

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) раскритиковал эту угрозу президента в самых резких выражениях: "Мы должны противиться любым попыткам представить наши города как „пространство боевых действий‟, где наши вооруженные силы должны „доминировать‟".

"Попытки придать нашему ответу военный характер, как мы увидели в Вашингтоне, раздувают конфликт - ложный конфликт - между вооруженными силами и гражданским обществом".

Китайские СМИ высмеивают Соединенные Штаты: "У меня есть мечта, но я не могу дышать"

По словам Гамильтона, Соединенным Штатам, которые выставляют военную полицию против мирных протестующих, скорее всего, "будет трудно выдерживать критику" со стороны других стран, которые применяли такие же или даже более жесткие ответные меры.

И это уже происходит. Китай, Иран и Россия воспользовались возможностью, чтобы оправдать собственные решения применить чрезмерную силу против своих собственных граждан, чтобы реализовать свои интересы и высмеять своего противника, который традиционно вел себя как суровый и высокомерный родитель.



Главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь (Hu Xijin) опубликовал целую серию твитов, в которых он сделал акцент на лицемерии Соединенных Штатов. В прошлом году Вашингтон принял закон, позволяющий вводить санкции против китайских чиновников, нарушающих права человека в Гонконге. Недавно Соединенные Штаты резко раскритиковали новый китайский закон о безопасности, который направлен на подавление протестов и который разрешает китайским вооруженным силам действовать на территории Гонконга, где у людей больше свобод, чем у жителей материкового Китая.

"У меня есть мечта, но я не могу дышать", - написал Ху в одном из своих твитов, сопроводив эти слова картинкой, на которой маяк, выкрашенный в цвета американского флага, давит чернокожих людей в костюмах.

Ху воспользовался ситуацией и отметил, что Соединенным Штатам стоит перестать критиковать Китай за жестокое подавление продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, которые состоялись ровно 31 год назад.

"Подавление внутренних волнений американскими властями лишает их морального права называть себя „маяком демократии‟. Эпоха, когда американская политическая элита могла эксплуатировать события на площади Тяньаньмэнь, как ей заблагорассудится, закончилась".

Иран тоже попытался поменяться ролями с Вашингтоном. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф (Javad Zarif) написал в твиттере, что "американские города стали аренами проявления жестокости по отношению к протестующим и прессе. После убийства Флойда он опубликовал антииранское сообщение Белого дома, развернув его так, чтобы получилось, что теперь уже Иран критикует Соединенные Штаты за "подавление" протестов и нежелание прислушаться к жалобам протестующих.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже раскритиковала Соединенные Штаты за лицемерие, предложив Белому дому выступить с критикой его собственных действий - как он часто делает в отношении других стран.

"Мне кажется, стоит сейчас нашим американским коллегам несколько отвлечься от поучительной тональности, которую они распространяли на протяжении многих лет в отношении других стран, и все-таки подойти к зеркалу. А потом описать то, что они там увидели в заявлениях, подобных тем, которые они адресовали многим странам мира", - сказала Захарова.

"Исходим из того, что, осуществляя мероприятия по пресечению мародерства и других незаконных действий, власти не должны нарушать права американцев на мирный протест".

Что теряют Соединенные Штаты

Соединенные Штаты считались лидером свободного мира в течение более 70 лет. После Второй мировой войны они стали победителем и сверхдержавой, сумев построить крупнейшую в мире экономику и создать сильнейшую в мире армию.

Когда Великобритания отказалась от этой роли, Соединенные Штаты стали инвестировать в демократические институты по всему миру. Однако выбранный Трампом подход "Америка в первую очередь" лишила финансирования и поддержки множество институтов, которые служили Соединенным Штатам платформой.

В конце мая Соединенные Штаты объявили о своем решении прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения - прямо на пике пандемии коронавируса. Это только укрепило позиции критиков США, которые делали акцент на том, что Америка не хочет помогать в борьбе с глобальной угрозой, не говоря уже о том, чтобы служить примером. Между тем в Соединенных Штатах от коронавируса умерло более 100 тысяч человек.

Тем не менее, Соединенные Штаты все еще стремятся демонстрировать свое моральное превосходство в мировых делах, когда это отвечает их интересам.

К примеру, госсекретарь США Майк Помпео (Mike Pompeo) раскритиковал китайский закон о безопасности, назвав его "предвестником смерти" для гонконгской демократии. Он смог выступить с таким резким заявлением, потому что отношения между Вашингтоном и Пекином все равно были напряженными из-за того, что Трамп обвинял Китай в пандемии коронавируса.

Между тем Белый дом гораздо реже обращается к проблемам защиты прав человека в тех странах, которые являются союзницами США, таких как, к примеру, Саудовская Аравия. ЦРУ пришло к заключению, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогги (Jamal Khashoggi) отдал сам кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман - хотя он все отрицает. Администрация Трампа поддерживает стратегические партнерские отношения с Саудовской Аравии в области обмена разведданными, торговли и контроля цен на нефть, поэтому в своих комментариях касательно того убийства она демонстрировала заметную сдержанность.

За последние две недели по авторитету Соединенных Штатов был нанесен еще один удар. Действующие и бывшие дипломаты сказали в интервью CNN, что события, разворачивающиеся в стране, оказались "пугающими" и "душераздирающими", и что это подрывает их позиции. Один действующий чиновник Госдепартамента сказал, что "нравственные позиции Америки пошатнулись".

Однако разрушение нравственного авторитета Америки началось не с Трампа. Поворотным моментом стала так называемая война с терроризмом и те преступления, которые творились под ее знаменами, - преступления в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб. Часть того урона была компенсирована в период работы администрации Обамы, но даже тогда Соединенные Штаты продолжали нарушать права человека за границей, потому что войны продолжались.

Три года работы администрации Трампа ускорили этот процесс разрушения, что отчасти объясняется его неспособностью подавать личный пример внутри страны, как сказал Роб Бершински (Rob Berschinski), работавший в Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США в период администрации Обамы.

Это бюро было создано в 1970-х годах, чтобы "защищать американские ценности, в том числе диктатуру закона и права личности" по всему миру.

"Потребуется провести серьезную работу, чтобы вернуть силу личного примера, которая столь явно служила интересам Америки на протяжении всей современной истории. Мне кажется, многие считают это само собой разумеющимся, но не нужно воспринимать это как должное, потому что мы в режиме реального времени наблюдаем, к чему может привести потеря авторитета", - сказал Бершински.

По его словам, когда Соединенные Штаты собственным примером демонстрировали, как нужно действовать, у бюро была масса возможностей для того, чтобы оказывать помощь в проведении переговоров об освобождении политических заключенных, защищать активистов и разрабатывать политику в отношении тех стран, которые нарушают права человека. Это также значило, что у Соединенных Штатов есть глобальная сеть союзников, которые помогали Америке в реализации ее интересов, в том числе экономических.

"Когда Соединенные Штаты перестают вдохновлять собственным примером, как это случилось, когда администрация Буша опустилась до пыток заключенных, влияние Америки в мире ослабевает. И сейчас мы наблюдаем эту проблему. Только на этой неделе некоторые наши ближайшие союзники в таких столицах, как Оттава и Брюссель, раскритиковали нездоровое желание президента Трампа применить военную силу для разгона протестов. Дипломаты в дружественных странах не могут поручиться, что Соединенные Штаты поступят правильно, и это скажется на всех областях политики", - сказал Бершински.

Союзники Соединенных Штатов недовольны

Речь идет не только о том, что действия американской администрации придают силы авторитарным государствам, таким как Китай, Россия и Иран. Они также ставят друзей Америки в крайне неудобное положение.

В Австралии, которая является одним из ближайших союзников Соединенных Штатов, люди прошли маршем по улицам, призывая покончить с жестокостью полиции в отношении чернокожих американцев - этот вопрос вызывает мощный отклик в стране, где представители коренных народов гораздо чаще попадают в тюрьмы и гибнут от рук полицейских, чем белые люди.

А инцидент с избиением австралийской журналистки и ее оператора, произошедший в понедельник, 1 июня, спровоцировал ссору между двумя союзниками. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон (Scott Morrison) поручил австралийскому посольству в Вашингтоне разобраться в этом деле, назвав столкновения между полицией и протестующими "пугающими, ужасающими сценами".

Эллиот Бреннан (Elliot Brennan), сотрудник Центра изучения Соединенных Штатов при Сиднейском университете, сказал, что австралийцам было тяжело смотреть видео о том, как американская полиция избивает журналистов, - особенно если учесть, что полиция действовала в соответствии с приказами правительства США.

Перемены внутри Соединенных Штатов поставили Австралию в более уязвимое положение. Америка традиционно была ее крупнейшим партнером в вопросах безопасности. В то же время активная торговля связывает Австралию с Китаем. Сейчас Австралия и Китай находятся в состоянии ссоры из-за нового китайского закона о безопасности и поведения Пекина на фоне пандемии коронавируса.

"Поскольку напряженность в отношениях между Австралией и Китаем достигла очень высокого уровня, чрезмерная сосредоточенность Соединенных Штатов на внутренних проблемах мешает австралийской общественности поверить в готовность США выполнять их обязательства в рамках альянса", - сказал Бреннан.

На Филиппинах события в Соединенных Штатах тоже вызвали всплеск недоверия. Эта страна поддерживает тесные связи с Америкой, будучи единственной страной, которую Америка когда-либо колонизировала. Сегодня в Соединенных Штатах проживает более 4 миллионов людей с филиппинскими корнями, а, по данным центра Pew, Филиппины занимают второе место после Израиля по числу людей, относящихся к США положительно.



Политическая система Филиппин была создана по образцу американской системы. Их конституция была написана на основании первых 10 поправок к американской конституции и стала завидным гарантом свобод в Юго-Восточной Азии.

Однако несмотря на это, Филиппины некоторое время колебались между демократией и авторитаризмом. Действующий президент Родриго Дутерте применил военную силу, чтобы задушить торговлю наркотиками в стране. По его приказу были убиты тысячи людей - полиции разрешили стрелять на поражение в любого, кого заподозрят в связях с наркоторговлей.

Ветеран журналистики Мария Ресса (Maria Ressa), руководитель новостного сайта Rappler.com, сказала, что, хотя Дутерте проявил гораздо больше жестокости, чем Трамп, то неуважение к правам людей, которое мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах, позволит оправдать деспотизм Дутерте.



"Трамп хорошо знаком филиппинцам. Многие говорят о том, что у Трампа и Дутерте много общего - оба они сексисты и женоненавистники. Они подстрекают к ненависти, а порой и к насилию, они предпочитают разделять и властвовать, настраивать одних против других, вместо того чтобы быть лидерами, которые пытаются объединить и решить проблемы", - сказала она в интервью CNN.

"Но в целом филиппинцы поражены тем, что происходит в Соединенных Штатах. Мы с этим хорошо знакомы - наш президент приказывает полиции стрелять в людей на поражение, - но это же Америка. Она всегда была путеводной звездой, хранительницей ценностей демократии и декларации независимости отцов-основателей. Однако последние три года мы и весь мир пытались понять, кто возьмет на себя руководство в мире. Мы спрашиваем себя: неужели демократия потерпела неудачу?"



