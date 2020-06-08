"Герой" гражданской войны на Севере Казахстана - генерал Аполлон Крузе. И за белых, и за красных...

18:49 08.06.2020

Приключения Аполлона Крузе. Как генерал Колчака стал красным генералом



Сюжет Всемирная история с Андреем Сидорчиком



На Богословском кладбище Санкт-Петербурга есть могила, на которую непосвященные вряд ли обратят внимание. На массивном надгробном камне - надпись: "Генерал-лейтенант Крузе Аполлон Яковлевич".



Дворянин из Петербурга



В самом низу мелким шрифтом - приписка: "От Министерства обороны СССР". Был еще бронзовый барельеф военачальника, но его украли в лихие девяностые.



Судьба человека, обретшего последний покой в питерском некрополе, поистине уникальна. В рядах Красной армии были и царские генералы, и бывшие офицеры Белой армии. Но Крузе - единственный, кто сначала получил генеральский чин у белых за доблесть в боях с красными, а затем честно заслужил генеральские погоны в РККА.



Аполлон Яковлевич Крузе родился в 1892 году в Санкт-Петербурге в дворянской семье. Отец его служил в Департаменте полиции.



В 1910 году Аполлон окончил гимназию Императорского человеколюбивого общества и поступил во Владимирское военное училище.



После выпуска молодой офицер получил назначение в 91-й пехотный Двинский полк, где был назначен командиром роты.



Первая война



Подпоручик Крузе в боях демонстрировал отчаянную смелость. В ноябре 1914 года был впервые ранен под Краковом, через два месяца восстановился и вернулся на фронт. В августе 1915 года он стал начальником команды разведчиков.



Вместе с новыми ранениями и контузиями приходили приказы о повышении в чинах. В 1916 году за "отличия в боях" смельчак Крузе был произведен в капитаны. Перспективного командира отправили на ускоренные курсы в Николаевскую военную академию. Вернулся к строевой службе он в бурном 1917 году, став начальником штаба 23-й пехотной дивизии 18-го армейского корпуса.



К тому времени его грудь украшали орден Святой Анны IV степени с надписью "За храбрость", орден Святой Анны III степени с мечами и бантом, орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом, орден Святого Станислава II степени с мечами и Орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом.



В январе 1918 года Крузе, уже подполковник, был назначен начальником 3-го организационного отделения штаба по формированию добровольческих частей на Румынском фронте при управлении генерал-квартирмейстера штаба фронта. Это было слишком громкое название для должности в армии, которая к тому времени почти перестала существовать.



Генеральские погоны за доблесть в борьбе с большевиками



Зато началось формирование Рабоче-крестьянской Красной армии, куда боевого офицера и мобилизовали. А в мае 1918 года Крузе зачислили на старший курс Академии Генерального штаба.



Учебное заведение в то время отправили подальше от германского фронта, в Екатеринбург. Там подполковник Крузе переметнулся к белым, принял участие в свержении советской власти в городе и был назначен помощником коменданта Екатеринбурга. Вскоре Крузе откомандировали в штаб Чехословацкого корпуса для координации действий против красных. В августе 1918 года он становится начальником штаба 4-й Сибирской стрелковой дивизии, а в январе 1919 года - начальником штаба 3-го Степного Сибирского армейского корпуса войск Колчака. В декабре 1918 года ему был присвоен чин полковника, а в марте 1919 года Крузе получил орден Святого Владимира III степени с мечами "за отличия в делах против большевиков".



Аполлон Яковлевич был начальником штаба у генерала Вержбицкого. Вместе они отличились при проведении Кунгурской операции армии Колчака. Летом 1919 года Вержбицкий стал командующим Южной группой войск Сибирской армии, а Крузе продолжал быть его начальником штаба. Несмотря на то, что армия стала терпеть неудачи, в сентябре 1919 года Аполлон Крузе был произведен адмиралом Колчаком в генерал-майоры.



Приглашение вместо расстрела



Новоявленный генерал принимал участие в так называемом Сибирском Ледяном походе, который и стал для Крузе последней операцией в рядах Белой армии. В январе 1920 года под Красноярском Аполлона Крузе взяли в плен.



Бывший военнослужащий РККА, перешедший на сторону белых, дослужившийся у Колчака до звания генерала, - что могло ждать такого, кроме неминуемого расстрела? Оказывается, предложение... вернуться на службу в Красную армию. И Крузе согласился. Меньше чем через месяц после своего пленения бывший колчаковский генерал уже заведовал учебной частью 5-х Петроградских командных курсов.



На преподавательских должностях Крузе находился около десяти лет. В начале 1930-х он окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава.



В 1936 году, после введения званий в Красной армии, Аполлон второй раз в своей жизни стал полковником. Казалось, что в эпоху "Большого террора" беда его не минует. Вокруг арестовывали и тех, кто, подобно ему, перешел из Белой армии в Красную, и тех, кто когда-то громил белогвардейцев.



Для обвинений в адрес Крузе даже ничего особо не нужно было придумывать. Его прежний командир, генерал Вержбицкий, был видной фигурой среди белоэмигрантов Маньчжурии, одним из руководителей Дальневосточного отдела Русского общевоинского Союза.



Но вот еще один парадокс: Крузе в период репрессий не фигурировал ни в одном деле. Более того, в 1939 году бывший колчаковский генерал стал членом ВКП(б).



"Гвардии генерал-майор Крузе в боях проявил мужество"



Во время Великой Отечественной войны Крузе занимался вопросами формирования новых частей и подразделений, а затем был направлен в действующую армию. В начале 1943 года полковник исполнял должность начальника штаба Сталинградской группы войск, а затем принял командование 93-й стрелковой дивизией.



Исторический момент случился 25 октября 1943 года. В этот день был подписан приказ о присвоении Аполлону Крузе звания генерал-майора РККА.



"Дважды генерал" воевал с гитлеровцами на совесть. Из представления к ордену Кутузова II степени: "Части 24-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием гвардии генерал-майора Крузе в боях по прорыву глубоко эшелонированной обороны немцев с системой ДОТ северо-восточнее Будапешта полностью выполнили поставленную перед корпусом задачу, обеспечив нашей группировке возможность нанести удар на город Будапешт... Гвардии генерал-майор Крузе в боях проявил мужество, решительность, организаторские способности, умение организовать взаимодействие родов войск, правильно оценивать обстановку в условиях боя".



Корпус генерал-майора Крузе отличился при освобождении Братиславы, за что получил почетное наименование "Братиславский".



После окончания войны он оставался в должности командира корпуса, базировавшегося в Одесском военном округе. В мае 1949 года Крузе присвоили звание генерал-лейтенанта.



В последние годы службы он вернулся к преподавательской деятельности в родном городе на Неве, где в 1958 году вышел в отставку.



Как относились к нему те сослуживцы по армии Колчака, что сделали иной выбор? Наверное, ненавидели. А быть может, и завидовали, ведь Аполлон Крузе свою войну с немцами закончил триумфом и умер на родной земле победителем.