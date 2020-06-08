Темный Советник. Как монголы вошли в Среднюю Азию

19:03 08.06.2020

1218 год. В Отраре вырезан монгольский караван. Вне себя от ярости Чингисхан начинает подготовку к войне. На Севере все готово, корпуса Джучи и Субэдэя оперируют в кипчакских степях.



Единственным препятствием к масштабному вторжению остается доживающее государство кара-китаев.



Продолжение. Предыдущая часть вместе с мечтами Чингисхана о безмятежной старости покоятся ЗДЕСЬ



Музыка на дорожку



Государства сродни людям. У каждого свой путь. Кто то успешен, кто то нет. Один берет торговлей, второй трудолюбием, третьему - дорогу к счастью прокладывает насилие.



Власть каракитайских гурханов целиком и полностью базировалась на оружии.



Изгнанные из Поднебесной кидане, успели оставить стране название, а себе мечты о возвращении.



Подчинив попутно местное население Средней Азии, черные (непримиримые) кидане организовали одну из множества государственных химер, где религия и обычаи правящей верхушки отличаются от оных у основной массы податного населения.



Степная химера . Кто есть кто? Да и какая разница..



Ничего необычного. Знать наслаждается, войско воюет, крестьяне платят. Человека чье лицо обращено к земле не важно - на кого гнуть спину, свой – ли это "брат" или иноверца.



Прошла сотня лет, силы и мечты о возвращении и мести чжурчженям таяли, уступая место жестокой реальности. В ней с Востока и Запада все отчетливее раздавался рык молодых хищников.



Сырдарьинские волны



Хорезмшах Текеш, сумевший в тяжелой, мучительной борьбе отобрать у каракитаев Бухару, завещал сыну Мухаммеду



доставлять ежегодно кара-киданям 30 тысяч золотых динаров



Ибо они



Есть крепкий оплот и за ним сильные враги находились, то есть племена монгольские, найманские и другие почтенные тюрки



Потерпев (в свое время) жестокое поражение, хорезмийцы могли только догадываться, кто мог согнать таких поработителей с насиженных мест.



Добровольно отказываться от щита не хотелось. Но уж слишком прохудился, да и стоил накладно.



Мухаммед разгромил каракитайскую армию, занял их западные области и (помня завет отца) остановился. Тщетно имамы уговаривали его освободить мусульман Кашгара и Семиречья.



Оставив потрепанных киданей зализывать раны, Мухаммед отправился в Багдадский поход.



Беды династии гурханов на этом не закончились. Невелика удача спастись от вепря и угодить к волкам. Постепенно, шаг за шагом, к каракитайскому государству подкрадывались монголы.



Подчинись. Или умри



Помимо чисто военных соображений, причиной вторжения стал приют, оказанный Елюем Чжулху найманскому беглецу Кучлуку.



Восточный вал



Первые струйки беглецов, сочившихся в Западное Ляо с Востока превратились в бурный, мутный поток. Бежали все! Кого там только не было…



Меркиты (эти пощады не ждали, ни один), тайджиуты, кереиты, найманы. Живые племена, полные молодой силы преватились в загнанных бродяг.



Где то там далеко, Чингиз включил миксер. Вновь подчиненное племя смешивалось среди других монгольских и тюркских родов. Воин оказывался в новом десятке, среди незнакомых людей, не связанных ни родством, ни братством, ничем кроме преданности Владыке.



Настигающий прогресс



Строился новый мир, где не было место степному обычаю, а уж тем более племенной знати.



Уцелевшие ханы с запавшими глазами не просили приюта. Не скулили даже. Просто смотрели, как смотрит на человека пес, прибившийся к юрте от волчьей погони.



Елюй Чжулху принимал всех. Бесстрашные, дельные воины казались хорошим подспорьем. Они и были таковым… до момента, когда их не стало слишком много.



Проходимец



В жизнь каракитайского государства Кучлук ворвался подобно вирусу поражающему ослабленный организм. Где человек с нормальным иммунитетом два раза чихнет - нездоровый сляжет, целиком и полностью подчинив жизнь болезни.



Не делай добра, не получишь...



Кучлука не зарезали сразу (было-бы предусмотрительно) на границе. Его не отдали Чингисхану (было-бы полезно) потом.



Вместо этого Елюй Чжулху взял его себе в советники, а заодно выдал за беглеца свою дочь Кунку.



Правителю, а точнее его жене показалось, что порция свежей, молодой крови с Востока в прямом и переносном смысле оздоровит дряхлеющий организм династии Западного Ляо.



Кучлук доверие оправдал. Расположившись на Востоке, найманский принц усердно пополнял отряды беглецами, чей поток только усиливался.



Когда численность войска сравнялась с армией гурхана, а последний сцепился с хорезмийцами, Кучлук не задумываясь нанес ему удар в спину.



При первых же неудачах благодетеля, он попросту разграбил его города.



Все что было накоплено за 305 лет



А затем несколько раз выступал против него с войсками.



Агония



Гурхан неоднократно бил неблагодарного но… После одной из побед, Елюй Чжулху забрал в сокровищницу ранее награбленные Кучлуком драгоценности.



Собственное же войско не разделяло забот о государственном достоянии. Воины посчитали себя лишенными законной добычи и разошлись.



Вот она...верность



В странах с разрушенными устоями, роль умершей идеи ненадолго принимают деньги. Начинается война всех против всех, после чего победитель или пришлый народ, вновь прибегает к идейной обработке населения.



Не верить ни во что человек не может. Либо он перестает оным быть



Дальнейшее предсказать несложно. Елюя взяли как оцепеневшего зайца, да и держали свадебным ханом при проходимце.



Кучлук подчеркнуто оказывал ему царские почести, оставив себе скромную роль Советника. Так к нему и обращались. Этакий предтеча скромных диктаторов ХХ века. Товарищ Кучлук



Вскоре несчастный гурхан отмучился, а в жизнь его подданных пришли черные дни.



Мазанка с краю говоришь?



Им предстояло прочувствовать почему слово изувер (вышедший из веры), во всех языках имеет исключительно отрицательную коннотацию и что значит оказаться под властью такого человека.