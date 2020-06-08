 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.06.2020
19:06  В Англии афро-протестующие крушат статуи "белых колонизаторов" и гадят на памятник Черчиллю
19:03  Темный Советник. Как монголы вошли в Среднюю Азию
19:01  Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 4, - Б.Мусаев
18:49  "Герой" гражданской войны на Севере Казахстана - генерал Аполлон Крузе. И за белых, и за красных...
16:56  CNN: США уже отнюдь не нравственный лидер мира...
16:28  Коронавирус разбил витрины американской мечты, - В.Никифорова
16:04  Зачем люди сбиваются в стаи.., - Герман Садулаев

15:46  В Китае выпустили первые ценные бумаги с использованием блокчейна. На $17 млрд
15:43  Спонсоры Хафтара ставят точку в его наступлении, - И.Субботин
15:41  Путин произвел Рашен-Псаки Машу Захарову в Чрезвычайные послы
15:36  Вставание на колени как идиотский символ "солидарности" c борьбой негров
15:24  Будет ли президент США Дональд Трамп свергнут американской армией? - С.Стремидловский
15:22  США и Китай: два гиганта в схватке за будущее, - С.Кожемякин
15:17  Завтрак песконавков. Россиян выбешивает Ru-"элитка"
15:16  В итальянской Вульче найдена могила юного этрусского принца
14:59  Китайская скульпторша Лу Ли Ронг и ее "живые" бронзовые девушки
14:49  В камызякских песках под Астраханью найдена столица Хазарии - крепость Итиль?
09:34  Почему "экс-советские" в Центральной Азии стреляют друг в друга, - И.Джорбенадзе
09:07  ЕлбасаЛэнд. "Я добьюсь, чтобы здесь ни одного русского не осталось!" - В.Карюков
08:44  Амеры на севере Сирии ловко стравливают курдов с арабскими племенами (шайтат и пр.)
08:41  Абрамович купил за $120 млн картину Мунка "Крик" и пищит от удовольствия
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Темный Советник. Как монголы вошли в Среднюю Азию
19:03 08.06.2020

1218 год. В Отраре вырезан монгольский караван. Вне себя от ярости Чингисхан начинает подготовку к войне. На Севере все готово, корпуса Джучи и Субэдэя оперируют в кипчакских степях.

Единственным препятствием к масштабному вторжению остается доживающее государство кара-китаев.

Продолжение. Предыдущая часть вместе с мечтами Чингисхана о безмятежной старости покоятся ЗДЕСЬ

Музыка на дорожку

Государства сродни людям. У каждого свой путь. Кто то успешен, кто то нет. Один берет торговлей, второй трудолюбием, третьему - дорогу к счастью прокладывает насилие.

Власть каракитайских гурханов целиком и полностью базировалась на оружии.

Изгнанные из Поднебесной кидане, успели оставить стране название, а себе мечты о возвращении.

Подчинив попутно местное население Средней Азии, черные (непримиримые) кидане организовали одну из множества государственных химер, где религия и обычаи правящей верхушки отличаются от оных у основной массы податного населения.

Степная химера . Кто есть кто? Да и какая разница..

Ничего необычного. Знать наслаждается, войско воюет, крестьяне платят. Человека чье лицо обращено к земле не важно - на кого гнуть спину, свой – ли это "брат" или иноверца.

Прошла сотня лет, силы и мечты о возвращении и мести чжурчженям таяли, уступая место жестокой реальности. В ней с Востока и Запада все отчетливее раздавался рык молодых хищников.

Сырдарьинские волны

Хорезмшах Текеш, сумевший в тяжелой, мучительной борьбе отобрать у каракитаев Бухару, завещал сыну Мухаммеду

доставлять ежегодно кара-киданям 30 тысяч золотых динаров

Ибо они

Есть крепкий оплот и за ним сильные враги находились, то есть племена монгольские, найманские и другие почтенные тюрки

Потерпев (в свое время) жестокое поражение, хорезмийцы могли только догадываться, кто мог согнать таких поработителей с насиженных мест.

Добровольно отказываться от щита не хотелось. Но уж слишком прохудился, да и стоил накладно.

Мухаммед разгромил каракитайскую армию, занял их западные области и (помня завет отца) остановился. Тщетно имамы уговаривали его освободить мусульман Кашгара и Семиречья.

Оставив потрепанных киданей зализывать раны, Мухаммед отправился в Багдадский поход.

Беды династии гурханов на этом не закончились. Невелика удача спастись от вепря и угодить к волкам. Постепенно, шаг за шагом, к каракитайскому государству подкрадывались монголы.

Подчинись. Или умри

Помимо чисто военных соображений, причиной вторжения стал приют, оказанный Елюем Чжулху найманскому беглецу Кучлуку.

Восточный вал

Первые струйки беглецов, сочившихся в Западное Ляо с Востока превратились в бурный, мутный поток. Бежали все! Кого там только не было…

Меркиты (эти пощады не ждали, ни один), тайджиуты, кереиты, найманы. Живые племена, полные молодой силы преватились в загнанных бродяг.

Где то там далеко, Чингиз включил миксер. Вновь подчиненное племя смешивалось среди других монгольских и тюркских родов. Воин оказывался в новом десятке, среди незнакомых людей, не связанных ни родством, ни братством, ничем кроме преданности Владыке.

Настигающий прогресс

Строился новый мир, где не было место степному обычаю, а уж тем более племенной знати.

Уцелевшие ханы с запавшими глазами не просили приюта. Не скулили даже. Просто смотрели, как смотрит на человека пес, прибившийся к юрте от волчьей погони.

Елюй Чжулху принимал всех. Бесстрашные, дельные воины казались хорошим подспорьем. Они и были таковым… до момента, когда их не стало слишком много.

Проходимец

В жизнь каракитайского государства Кучлук ворвался подобно вирусу поражающему ослабленный организм. Где человек с нормальным иммунитетом два раза чихнет - нездоровый сляжет, целиком и полностью подчинив жизнь болезни.

Не делай добра, не получишь...

Кучлука не зарезали сразу (было-бы предусмотрительно) на границе. Его не отдали Чингисхану (было-бы полезно) потом.

Вместо этого Елюй Чжулху взял его себе в советники, а заодно выдал за беглеца свою дочь Кунку.

Правителю, а точнее его жене показалось, что порция свежей, молодой крови с Востока в прямом и переносном смысле оздоровит дряхлеющий организм династии Западного Ляо.

Кучлук доверие оправдал. Расположившись на Востоке, найманский принц усердно пополнял отряды беглецами, чей поток только усиливался.

Когда численность войска сравнялась с армией гурхана, а последний сцепился с хорезмийцами, Кучлук не задумываясь нанес ему удар в спину.

При первых же неудачах благодетеля, он попросту разграбил его города.

Все что было накоплено за 305 лет

А затем несколько раз выступал против него с войсками.

Агония

Гурхан неоднократно бил неблагодарного но… После одной из побед, Елюй Чжулху забрал в сокровищницу ранее награбленные Кучлуком драгоценности.

Собственное же войско не разделяло забот о государственном достоянии. Воины посчитали себя лишенными законной добычи и разошлись.

Вот она...верность

В странах с разрушенными устоями, роль умершей идеи ненадолго принимают деньги. Начинается война всех против всех, после чего победитель или пришлый народ, вновь прибегает к идейной обработке населения.

Не верить ни во что человек не может. Либо он перестает оным быть

Дальнейшее предсказать несложно. Елюя взяли как оцепеневшего зайца, да и держали свадебным ханом при проходимце.

Кучлук подчеркнуто оказывал ему царские почести, оставив себе скромную роль Советника. Так к нему и обращались. Этакий предтеча скромных диктаторов ХХ века. Товарищ Кучлук

Вскоре несчастный гурхан отмучился, а в жизнь его подданных пришли черные дни.

Мазанка с краю говоришь?

Им предстояло прочувствовать почему слово изувер (вышедший из веры), во всех языках имеет исключительно отрицательную коннотацию и что значит оказаться под властью такого человека.

Источник - Паролипоменон
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591632180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конституционный закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №339-VІ ЗРК
- Закон Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №340-VI ЗРК
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2020 года №336
- Казахстан: Операция "Декоммунизация"?
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №344
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2020 года №350
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  