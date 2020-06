В Англии афро-протестующие крушат статуи "белых колонизаторов" и гадят на памятник Черчиллю

19:06 08.06.2020

Погромы и поваленные статуи: антирасистские протесты охватили весь мир



По всему миру проходят протесты в знак солидарности с американским народом после смерти в Миннеаполисе (США) чернокожего Джорджа Флойда, передает Tengrinews.kz.



В Великобритании массовые протесты против расизма прошли в Лондоне, Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Во время акции в Бристоле (Англия) протестующие снесли статую работорговца 17-18 веков. Несколько человек привязали веревку к бронзовой статуе Эдварда Кольстона, а затем опрокинули ее в воду.



"Момент, когда статуя работорговца Эдварда Колстона упала в бристольскую гавань. Кто-то сказал мне, что ждал этого момента всю свою жизнь и работорговец этого заслуживает", - написала пользовательница Twitter.



Также во время протестов в Лондоне пострадал памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Бывшего политика обвинили в том, что он был расистом. На видео, опубликованном Darren Grimes, видно, как вандалы зачеркнули фамилию Черчилля, а вместо нее написали: "Был расистом".









В Лондоне пострадали около 20 полицейских, столкновения вспыхнули вечером 7 июня возле офиса премьер-министра Великобритании.



Во Франции более 23 тысяч демонстрантов приняли участие в акции против расизма и полицейского насилия, сообщает France 24. Агентство пишет, что протесты охватили такие города, как Париж, Лион, Бордо, Ницца, Лилль и Мец. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.



Между тем прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении полицейских, которые в закрытой группе в Facebook публиковали исполненные ненависти расистские, сексистские и гомофобные высказывания.



Верховный суд штата Новый Южный Уэльс (Австралия) запретил запланированные на 6 июня акции движения Black Lives Matter в Сиднее, поскольку высока угроза распространения коронавируса, сообщает The Australian.



Но, несмотря на это, митинги прошли в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и других городах. Протестующие выступали за защиту прав коренного населения Австралии и поддерживали движение Black Lives Matter.



"У меня нет слов. Это сегодняшние протесты Black Lives Matter в Брисбене, Австралия", - пишет Joshua Potash.



В Канаде проходят акции протеста в Торонто, Оттаве, Монреале и Квебеке, пишет портал Canoe. Сотрудник полиции Торонто сообщил, что демонстрации проходят мирно. Участники акции выступают с плакатами "Нет справедливости, нет мира" и "Да, здесь это тоже есть". Местные полицейские даже встали на одно колено в знак солидарности с протестующими.



"Мы видим и слышим вас. Полиция Торонто полностью поддерживает мирные и безопасные протесты в эти выходные. Нам нужно быть вместе, чтобы произошло изменение", - пишет местный полицейский Марк Саундерс.



В Швейцарии на антирасистскую демонстрацию в Базеле собралось около 5000 участников вместо разрешенных 300. Однако полиция не стала препятствовать проведению мероприятия. Более того, протестующим раздали медицинские маски, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает портал Swissinfo.



Многочисленные акции прошли и в Италии. В частности, тысячи демонстрантов вышли на улицы Рима.



В Бельгии на площади перед дворцом правосудия в центре Брюсселя тоже собрались тысячи участников протестов. Власти в условиях пандемии согласовали "статичную акцию" без шествия. Участников призывали соблюдать дистанцию, пишет The Brussels Times.



Портал The Local сообщает, что в Берлине (Германия) были задержаны свыше 90 участников акции, почти 30 офицеров полиции были ранены.



В Швеции также прошли акции протеста Black Lives Matter. На улицы города Гетеборга вышли около двух тысяч жителей. Ранее аналогичные акции прошли в Стокгольме и Мальме, пишет The Local.



В Осаке (Япония) также прошел мирный марш в поддержку Black Lives Matter. В нем приняли участие тысячи демонстрантов.



В числе организаторов и участников шествия были иностранцы, в связи с чем организаторы подчеркнули, что состоявшееся шествие является "мирным маршем", а не акцией протеста. Согласно существующему законодательству иностранные граждане не имеют права организовывать акции протеста в Японии, пишет РИА.



В Мексике также прошли акции протеста, которые переросли в погромы. Протесты сопровождаются столкновениями местных жителей и полиции, погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.



А 6 июня в крупнейшем городе Гвадалахаре (Мексика) начались массовые протесты из-за убийства полицейскими местного жителя, которого якобы задержали за отсутствие маски. Местные жители обвиняют полицейских в произволе и требуют разобраться в обстоятельствах смерти местного жителя.



В Бразилии прошла массовая демонстрация против президента страны Жаира Болсонару. Участники протеста выступали также с лозунгами против фашизма и расизма.



Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летний американец Джордж Флойд погиб при задержании полицейскими. Распространившееся в Сети видео, на котором полицейский давит коленом на шею темнокожему мужчине, а тот повторяет, что не может дышать, стало причиной протестов и беспорядков.



В США тысячи человек задержаны, задействованы силы Национальной гвардии, есть жертвы.



В СМИ сообщают, что Трампа отправили в бункер во время протестов в Вашингтоне.



Тем временем экспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушения в результате убийства.



В начале июня прошли похороны Флойда, на которых мэр Миннеаполиса расплакался. Для семьи погибшего собрали 13 миллионов долларов.