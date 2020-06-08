Казахстанские тяжелоатлеты записали видеообращение из-за невыплаты зарплат

21:44 08.06.2020

Олимпийский чемпион Рио-2016 Нижат Рахимов и другие тяжелоатлеты сборной Казахстана выступили с видеообращением по поводу невыплаты им зарплат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Мы, спортсмены, члены сборной Казахстана по тяжелой атлетики, уже на протяжении полугода не можем получить заработную плату в связи с тем, что у Федерации постоянные проблемы неизвестного характера", - сказал Рахимов.



"Мы не знаем, что с этим делать", - добавил серебряный призер чемпионата мира-2019 Игорь Сон.

Видеообращения с точно таким же содержанием сняли чемпионы Азии-2015 Рустем Сыбай и Айдар Казов, бронзовые призеры ОИ-2016 Карина Горичева и Денис Уланов, бронзовый медалист чемпионата Азии-2013 Ибрагим Берсанов.