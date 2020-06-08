"Мы в коротком, и мы не проститутки" - казахстанки борются за свои права

00:21 09.06.2020 "Мы в коротком, и мы не проститутки". Сеть отреагировала на ролик о девушке в мини-юбке



Пользователи Сети отреагировали на нашумевший ролик о девушке в мини-юбке. Казахстанки в поддержку своего права носить откровенные наряды запустили челлендж, сообщает TengriMIX.



Фотографии в короткой одежде пользователи Instagram выкладывают под хештегами #минипоханжеству и #коротконедлявас.



Споры вызвал ролик, снятый режиссером Сериком Таласовым. По сюжету девушка в черной юбке и белом топе ловит такси. Возле нее останавливается мужчина на черном авто, который приглашает девушку сесть в салон. Он говорит ей, что принял ее за проститутку из-за внешнего вида, и спрашивает ее о стоимости услуг. Видео было размещено на YouTube, но после волны обсуждений автор удалил видео.



Видео о девушке в мини-юбке вызвало споры в Казнете



В ответ на ролик казахстанки заявили, что сами вольны выбирать, какую одежду им носить.



"Уважаю я наших женщин за то, что слово держат, в обиду себя не дают, дело делают, а не языками чешут! И да, ясно дают понять - не лезть, мужчины, туда, что вас не касается", - написала журналист из Алматы Полина Шиманская, собрав в коллаж фото знакомых в мини-юбках.



"Посмотрела нашумевший ролик. Ну что я могу сказать? На самом деле очень хочется многое написать, но, кажется, таким людям уже ничего не поможет. Особенно порадовало сравнение с телефонным чехлом. Вот это креатив! Мысленно посылаю всех таких умников работать в "Министерство не твоих собачьих дел". Носили, носим и будем носить то, что захотим", - пишет маркетолог Эмилия Ро.



Казахстанский актер высмеял видео о девушке в мини-юбке



"Что там говорят? Юбку короткую носить нельзя? А шорты можно? Как говорил мой дедушка: "На тебя в таких шортах ни один мусульманин не посмотрит". Ну, собственно, я и не стремилась. Знаете, чего мне хочется больше всего? Чтобы моим детям сама такая постановка вопроса казалась странной и непонятной. Что человека надо оценивать и тем более осуждать за внешний вид, цвет кожи, религиозные/нерелигиозные/любые взгляды", - отмечает руководитель одной из консалтинговых компаний Далида Рыжова.



Участницы хештега выкладывают фото не только в мини. Например, журналист из Нур-Султана Аиша Кутубаева поделилась снимком, где она в платье с открытой спиной.



"Что заставило меня "гореть", так это комментарии поддерживающего характера. Среди них не только мужчины, но и женщины, одобряющие видеоролик. А на самом-то деле каждый "правильно" определяет для себя сам. А если у мужика появляется желание при виде девушки в короткой юбке, то это не проблемы девушки. Ей не надо пересматривать свой гардероб. Это проблема мужика", - считает Аиша.



Пользователи Сети потребовали извинений от авторов ролика, считая, что таким образом насилие в отношении женщин остается безнаказанным.



"Девушка = проститутка, если она одета не так, как тебе кажется приличным. К ней можно приставать, если тебе кажется, что она одета "не так". Сама виновата. Чтобы тебя воспринимали как человека, ты должен выглядеть так, как агашкам кажется правильным. А иначе ты сама виновата. Виктимблейминг, оправданный государством", - заявила бизнес-аналитик Самал Мирасова.



По мнению алматинки Светланы Друзь, каждый имеет право ходить в чем захочет. И это не является ни преступлением, ни призывом к действию, ни поводом для осуждения.



"Обратное мнение формирует такое явление, как виктимблейминг - обвинение жертвы в том, что она сама может быть виновата в изнасиловании или домогательствах. Но это не так. Создание неких "моральных правил", нарушая которые женщина может быть изнасилована или может подвергаться домогательствам, оправдывает насильников и перекладывает вину на жертв. Эти правила создают "загон для женщин". И периметр этого загона определяет только насильник", - пишет она.



Алматинский предприниматель Дина Жантурина отмечает, что носила и будет носить мини.



"Я не считаю, что даю таким образом повод посягать на мою честь. Если при этом, как это было в ролике, попробовать запереть меня в машине и читать нравоучения по поводу длины юбки, то можно и без глазика остаться", - говорит Дина.



В свою очередь пользователь Instagram Асель Тультаева подчеркивает, что за границей комфортно ощущает себя в коротком, а у нас редко видит женщин в мини.



"Вы знаете, наши женщины и правда, наверное, сами виноваты в таком поведении мужчин. Тем, что совсем редко и не все носим короткое. Слишком мало голых ног в городе. Глаз незамыленный. Европейки в этом плане молодцы - ни целлюлит им не помеха, ни возраст, все ходят в чем угодно. Мужчины не реагируют, не пристают и никто даже не посмотрит косо. И я заметила, что без страха ношу короткое только там! У нас же освистают, облапают глазами, начинают приставать. Бедные наши мужчины, никогда не видят женских ног. Так надо это исправлять! Чем они хуже других?" - говорит она.



"Я много раз ездила за границу одна и гуляла до полуночи в шортах и мини. Почему-то мне не казалось, что я одета как-то вызывающе и неприлично. После таких позорных роликов я буду теперь бояться в собственной стране одеваться так, как я хочу. Никто не имеет права оскорблять женщин по тому, как она одета", - добавила адвокат Кундыз Утебекова.



Ролик о девушке в мини-юбке прокомментировали в молодежном центре Шымкента



"В нашей стране всем все должны и обязаны только женщины. Разве есть в этом справедливость? Завтра какой-то выродок придумает, что у казахов была традиция бичевать своих жен, и вы, что, побежите их плеткой хлестать? Я не удивлюсь, что такое будет. Вот вам, пожалуйста, я стою на фото в туфлях, красивом красном платье с красной помадой на губах. Как по этому можно определить, кто я? Легкого ли я поведения или нет? Образована я или нет? Просто, как?" - пишет сооснователь и учредитель образовательного центра SmarTEST Prep Лаура Вайгорова.



"Носила, ношу и буду носить", - пишет финансист Дана Джарлыгапова.



Журналист из Алматы Елена Коэмец поделилась фотографией, на которой она в черном топе с глубоким декольте и кожаной мини-юбке, и рассказала занимательную историю.



"Мне было 14 лет, а подруге - 16, когда мы джинсы превратили в малюсенькие шорты с лохмотьями. Помните, поп-звезда Сабрина в таких громко заявила о себе? Так вот в трамвае пьяный в говно дед до нас докопался. Так за нас заступились пассажиры, даже драка между ними была. И никто не подумал, что мы проститутки! Хотя раскраска у обеих была будто у индейцев, вышедших на тропу войны. У меня - ярко-серая подводка глаз, румяна, слой тоналки, ярко-розовые губы, килограмм туши "Ленинградской". Ходила в мини и шортиках в 14 лет, в 20, 30, 40 и буду ходить в 45, 50 и так далее. Сейчас спросила у мамы, как реагировали мужчины, когда в начале 70-х вся Алма-Ата ходила в мини, которое еле трусики прикрывало? (у мамы есть фото из загса, все гости абсолютно в мини). "Да нормально", - ответила мама. Никто не приставал, женщин, девушек очень ценили. А парни, мужчины ходили в обтягивающих батниках, клешах, сейчас над такими тоже поржать можно", - рассказала Елена.



"Едем как-то с подругой в машине. Видим, стоит молодой парень, ловит такси. Стоит в шортах и в майке, представляете?! Майка широкая, все видно, уят вообще! Ну мы и подумали, что это, наверное, парень с низкой социальной ответственностью. Поэтому решили его посадить к себе в машину, заблокировали двери и спросили, сколько стоят его услуги. Акиматы, снимете такой ролик? Бесплатно сценарий вам", - обращается PR-специалист Сания Серикова.



Министр Балаева высказалась о ролике с девушкой в мини-юбке



"Присоединюсь к флешмобу #коротконедлявас", - пишет жительница Усть-Каменогорска Жулдыз.



Блогер Екатерина Демидова из Алматы считает, что длина юбки не влияет на моральную составляющую девушки и никак не говорит о ее уме. Ее одежда не дает права посторонним мужчинам делать замечание или читать нотации.



Также представительницы прекрасного пола отмечают небезопасность такси и то, что в жизни, как и в нашумевшем ролике, часто сталкиваются с назойливыми водителями. По этому поводу блогер Медина Майсар сняла видео. Источник - Tengrinews.kz

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