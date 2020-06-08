На пути врагов Хафтара встали египетские танки, - И.Субботин

09:04 09.06.2020

Каир недвусмысленно продемонстрировал свои амбиции в Ливии

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

8.06.2020



Египет повысил ставки в ливийском вооруженном конфликте. Очевидцы сообщили о переброске к границе с бывшей Джамахирией как минимум 18 египетских танков "Абрамс". Накануне Каир, который выступает покровителем командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, представил собственную мирную инициативу, которая была тут же отвергнута стоящим на противоположных позициях Правительством национального согласия (ПНС). Кабмин в Триполи пообещал начать переговоры только после возвращения под его контроль как минимум двух стратегически важных пунктов.

Резонанс вызвали появившиеся в социальных сетях фотографии египетской бронетехники, направлявшейся в сторону границы с Ливией. По словам очевидцев, колонны двигались под прикрытием армейской авиации.

О пересечении границы пока речи не идет – наблюдатели говорят только о том, что техника скорее всего была переброшена на военную базу "Сиди-Баррани" на северо-западе Египта. Военный объект долгое время выполнял функцию перевалочного хаба для доставки вооружений в бывшую Джамахирию. Несмотря на то что Египет и раньше был замечен в насыщении Ливии оружием и техникой, данные о движении танков вызвали опасения, что ситуация "на земле" может многократно ухудшиться.

Накануне Египет представил собственную инициативу по прекращению огня в Ливии, которая по большому счету отражает интересы органов власти на востоке страны. 8 июня МИД России опубликовал заявление, в котором отметил, что "эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии". "Надеемся, что власти в Триполи оперативно и с должным вниманием отнесутся к мирному призыву, прозвучавшему из Каира, и откликнутся на него в конструктивном ключе", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Инициатива, которая была презентована в Каире по итогам переговоров президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и спикером Палаты представителей (действующий на востоке Ливии парламент) Акилой Салехом, предусматривает равное представительство трех исторических регионов Ливии в высших органах власти, слияние госинститутов, создание и принятие постоянной Конституции, а также проведение всеобщих выборов, что призвано обеспечить единство и территориальную целостность ливийского государства. Разработка инициативы велась без согласования с позицией ПНС, силы которого продолжают наступательные операции против ЛНА. И уж тем более не учитывалось мнение выступающей на стороне Триполи Турции.

В разговоре с Bloomberg министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага пояснил, что лояльные Триполи формирования будут готовы к переговорам с востоком Ливии только после того, как вернут контроль над стратегически важным городом Сирт и авиабазой в муниципалитете аль-Джуфра. "Политические переговоры с востоком состоятся, но мы должны взять Сирт и аль-Джуфру", – отметил он. В декабре 2016 года лояльные ПНС силы при поддержке боевой авиации США выдворили из Сирта захвативших ранее город боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ). Именно с этим, по словам министра, связано символическое значение Сирта для столичного кабмина. Как известно, в январе 2020 года этот город взяла под контроль хафтаровская армия.

Были ожидания, что 8 июня в Москву прилетит премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж – сразу после своего визита в Турцию. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства Владимира Путина 8 июня нет планов по проведению контактов с главой триполийского кабинета министров. Ранее, 3 июня, Москву посетила делегация ПНС во главе с руководителем ливийского президентского совета, вице-премьером Ахмедом Майтигом. Перед представителями Триполи был снова поставлен вопрос о необходимости безусловного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 года, сообщали в МИД РФ по итогам переговоров.

"Египет, оказывая помощь Хафтару, все последние годы старался воздерживаться от масштабной прямой интервенции в Ливию, потому что у Каира много других забот и проблем, – пояснил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Однако для Египта с точки зрения обеспечения безопасности своих западных границ важен контроль со стороны дружественной ЛНА над Восточной Ливией. В связи с этим выдвижение войск к границе, вероятно, сейчас является в первую очередь египетским сигналом для ПНС и Турции, чтобы они остановили свое наступление". Однако если это не подействует, то египетская сторона, возможно, пойдет и на более серьезные шаги, предполагает аналитик.

"В целом у меня впечатление, что союзники Хафтара после его поражения под Триполи хотят провести где-то черту между сферами влияния между ПНС и ЛНА, – заключает Лямин. – В то время как ПНС при поддержке Турции пытается в полной мере воспользоваться плодами победы под Триполи и продвинуться, насколько возможно, дальше".