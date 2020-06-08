Торговая война с США может стать поводом для ускоренного внедрения Пекином особой валюты, - А.Башкатова

09:15 09.06.2020

Китай готовит доллару цифрового соперника



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

08.06.2020



В Поднебесной могут существенно изменить

подход к обращению денег.



Пока мир пытается справиться с последствиями пандемии, Китай тестирует собственную цифровую валюту, которая в перспективе может потеснить долларовые расчеты. По крайней мере в условиях нового витка противостояния США и КНР наличие цифровой валюты позволило бы некоторым странам проводить взаиморасчеты без оглядки на американские санкции.



Центральный банк Китая внедряет цифровую валюту, бросая вызов доллару США. Это одна из главных тем июня как у специалистов Carnegie, так и у аналитиков Bloomberg. "Народный банк Китая стал первым крупным центральным банком, который перевел свои усилия по созданию цифровой валюты в готовый к использованию продукт", – сообщает старший консультант в Carnegie India Раджеп Бансал.

Сейчас КНР проводит испытания цифрового юаня, официальный запуск, по уточнению эксперта, "ожидается не позднее конца этого года". Хотя ранее сообщалось, что полноценный запуск по всей стране будет приурочен к зимним Олимпийским играм 2022 года.

У Китая есть много возможностей для расширения своего влияния на мировые финансовые рынки через цифровую валюту. Прежде всего это касается инициативы "Один пояс – один путь". "Использование собственной цифровой валюты для расчетов по трансграничным сделкам позволит Китаю практически полностью обойти существующую финансовую систему, ориентированную на США, при ведении бизнеса", – считает Раджеп Бансал.

Как добавил экономист, Народный банк Китая уже создал клиринговые банки в юанях в нескольких крупных странах, включая Францию, Германию, Японию, Россию, Сингапур, Южную Корею, Великобританию и, кстати, Соединенные Штаты.

Ранее эксперты Deutsche Bank спронозировали, что пандемия коронавируса нового типа ускорит переход стран на цифровые валюты. Теперь к этому можно добавить, что Китай получил дополнительный стимул для ускоренного внедрения цифрового юаня на фоне нового витка торгового и технологического противостояния с США (см. подробнее "НГ" от 01.06.20).

Агентство Bloomberg, ссылаясь на экономистов из Гарвардской школы Кеннеди, предупреждает, что теоретически цифровая версия юаня может в конечном итоге позволить Ирану и другим странам избежать санкций США или переводить деньги вне контроля властей США и "долларовых" международных платежных систем.

Часть опрошенных "НГ" экспертов, однако, считает, что делать ставку на цифровой юань пока рано. "Пока это выглядит как местечковая история, как безналичная валюта, интересная только китайским банкам. Это не "криптоюань" в прямом смысле слова, так как, во-первых, он не использует блокчейн, а во-вторых, его эмиссия централизована. Выпускать его будет китайский Центробанк, а затем распределять по коммерческим банкам", – пояснил "НГ" главный аналитик компании "Алор" Брокер Алексей Антонов.

Он напоминает: "Сама идея любой криптовалюты противоречит идее государства, криптовалюты делают транзакции анонимными, а государства хотят контролировать финансовые потоки, криптовалюты эмитируются участниками Сети, "майнятся" (добываются. – "НГ"), а государство зиждется на монопольной эмиссии своей валюты".

"Стоимость китайской цифровой валюты будет привязана к юаню, что вряд ли повлияет на доллар. Однако здесь есть другие факторы. Если цифровой юань будет выпущен на блокчейне, это может привести к исчезновению наличных и изменению национальной платежной системы. Если же он будет выпускаться в виде электронных денег, то Центробанк просто станет еще одним эмитентом электронных денег, – пояснила руководитель Центра Россия–ОЭСР Российской академии народного хозяйства и госслужбы Антонина Левашенко. – В обоих случаях это позволит сократить затраты на эмиссию, утилизацию и транспортировку наличности, сократить теневую экономику, модернизировать денежно-кредитную политику".

Настоящий криптоюань появится, "если это будет нужно и выгодно правительству Китая, но именно правительству, а не тысячам майнеров, – продолжает аналитик компании "Финам" Леонид Делицин. – Майнеры – это малый бизнес, его интересы для индустриального государства не столь приоритетны". Как считает Делицин, криптоюань пошатнуть позиции доллара, безусловно, сможет, но вряд ли его роль будет ведущей. "Цифровой юань – это не криптовалюта, не токен и даже не стейблкоин. Это обычный юань в цифровом виде. Он не пошатнет позиции доллара в ближайшее время, – добавил аналитик центра "Альпари" Владислав Антонов. – К новому привыкают долго".