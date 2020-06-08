Война наемников между Россией и Турцией в Ливии, - Жан-Пьер Филью

10:18 09.06.2020

8 июня 2020 г.

Жан-Пьер Филью | Le Monde



" (...) Муаммар Каддафи массово вербовал иностранных наемников в Ливии, особенно туарегов, в рамках своего "Исламского легиона". После падения ливийского деспота в 2011 году часть из них вернулась в Мали и способствовала основанию группы джихадистов "Ансар ад-Дин"*, которая до сих пор остается одной из самых опасных в этом районе. Халифа Хафтар, бывший генерал Каддафи, который с 2014 года пытается утвердить свою безраздельную власть над всей Ливией, завербовал тысячи наемников в Судане и Чаде. Они были включены в вспомогательные войска "Ливийской национальной армии" (ЛНА), как называется ополчение нынешнего маршала Хафтара. Но именно вмешательство российских наемников в октябре 2018 года на стороне Хафтара ввело ливийский кризис в новую эру опосредованной войны", - пишет историк и арабист Жан-Пьер Филью в Le Monde.



"Кремль успешно опробовал в Сирии такую форму применения силы, где боевые действия на местах ведутся не регулярными вооруженными силами, а наемниками из частных военных компаний, которые нередко сами являются ветеранами российской армии. Такая конфигурация позволяет отрицать любое официальное участие в конфликте, а также "передать в частный сектор" возникающие потери. Так, группа Вагнера во главе с бывшим офицером военной разведки, которая уже активно участвовала в боях Сирии, была мобилизована в интересах ЛНА, хотя считается, что Россия признала власть Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. В апреле 2019 года Хафтар отмел план национального примирения под эгидой ООН и начал наступление на Триполи, которое он рассчитывал сделать молниеносным. Он пользуется поддержкой Эмиратов, Египта и Саудовской Аравии, но решающее значение в ожесточенных боях вокруг столицы имеют именно русские наемники", - отмечает автор статьи.



"ООН недавно оценила число задействованных в Ливии наемников группы Вагнера в 1 тыс. человек, 122 из них включены в подробный список. Иногда на них возлагается задача по эксплуатации российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", поставляемого Объединенными Арабскими Эмиратами. Эскалация интернационализации конфликта привела к тому, что ПНС попросило о помощи Турцию, чье прямое вмешательство с января прошлого года изменило баланс сил", - говорится в статье.



"(...) Турция, как и Россия, перенесла в Ливию такой режим участия, который, по ее мнению, оказался успешным в Сирии. Арабские и туркменские вспомогательные войска, которые сопровождали турецкое наступление в октябре 2019 года на курдских ополченцев (и оказались виновны в серьезных военных преступлениях), вновь вербуются тысячами, на этот раз для поддержки турецких операций в Ливии. Сегодня их число оценивается в 7 тыс. человек, они представляют собой различные протурецкие сирийские ополчения, в том числе, дивизию "Султан Мурад"*, в основном, состоящую из туркмен, группы "Фронт Левант"* и "Бригады Сулейман Шаха",* обе арабские. По различным свидетельствам, их нанимают на основе возобновляемого контракта с оплатой от 2 тыс. до 3 тыс. долларов в месяц. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (OSDH) сообщает, что в Турции обучаются 3 тыс. сирийских новобранцев. Он только что оценил число таких наемников, уже погибших в Ливии, в 339 человек - это очень высокий уровень потерь", - указывает эксперт.



"(...) Однако экспорт в Ливию самых мрачных аспектов сирийского конфликта больше не ограничивается лагерем ПНС. Хафтар установил официальный альянс с режимом Асада, что позволило ему вновь открыть в прошлом марте ливийское посольство в Дамаске, закрытое с 2012 года. Договор сопровождался вербовкой в Ливии наемников из числа ополченцев, воюющих на стороне Асада под эгидой сирийской разведки и российских военных. Контракты подписываются на основе 1 тыс. долларов в месяц в сочетании с различными преимуществами со стороны российских войск по возвращении в Сирию. Сообщалось, что многие сирийцы вместе с российскими наемниками были недавно выведены из Триполи в Аль-Джуфру", - уточняет автор публикации.

"Подобная вербовка в непримиримые лагеря в Ливии сирийских наемников из противостоящих лагерей у себя в стране является мрачной иллюстрацией "сирианизации" ливийского кризиса. Турция Эрдогана, превозносящая свое османское прошлое, и путинская Россия, подтверждающая свои средиземноморские амбиции, создали зеркальное отражение, оправдывающее свое вмешательство в Сирию и Ливию. Обе потрудились над тем, чтобы исключить из процесса, завершенного в Сирии и продолжающегося в Ливии, Францию и Европу. Это еще один аспект, характеризующий эту "грязную войну" наемников в Ливии", - резюмирует Жан-Пьер Филью.

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Источник: Le Monde