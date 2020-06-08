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Новый глава Куляба - Вализода и другие назначения в Таджикистане
10:29 09.06.2020

Эмомали Рахмон произвел кадровые перестановки в ряде министерств и ведомств

Аваз Юлдашев, Asia-Plus

Глава государства призвал новые кадры честно и добросовестно служить народу и государству.

В министерствах, ведомствах и исполнительных органах государственной власти городов и районов страны произошли кадровые изменения.
Постановлениями правительства республики от должностей первого заместителя и заместителя министра транспорта Таджикистана соответственно освобождены Сухроб Мирзозода и Рустам Вализода. Первым замминистра транспорта назначен Рахим Бобозода, а заместителем - Шуджоат Сироджзода.
Заместителем председателя Комитета по языку и терминологии при правительстве назначен Сахидод Рахматуллозода, а Мавлодод Абдулкодир и Зарафо Киемзода стали зампредседателя Комитета охраны окружающей среды, которые заменили Саидумрона Абдурахмонзода и Зарину Назарзода.

Рахматулло Табарзода освобожден от должности начальника Службы по государственному надзору в сфере архитектуры и строительства при правительстве республики в связи с выходом на пенсию, а Нурулло Абдурахимзода назначен на эту должность.
Напомним, указами президента от должности председателя города Куляб Хатлонской области освобожден Бахром Иноятзода. На его место назначен Абдукодир Вализода, который в свою очередь освобожден от должности председателя города Турсунзаде, а Парвиз Акрамзода, освобожденный от должности председателя Ховалингского района Хатлонской области, теперь исполняет обязанности председателя Турсунзаде. На его место назначен Мухтади Маджиди, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 8 июня провел встречу с вновь назначенными кадрами.
Он привел конкретные примеры недостатков и нарушений в работе некоторых руководителей городов и районов и призвал новоназначенных относиться к своей работе с высокой ответственностью и действовать в рамках закона.

"Выполняйте свои обязанности государственного служащего добросовестно, честно и с высоким чувством патриотизма и самопознания, поддержите тесную связь с народом, используйте свои профессиональные и организационные навыки во имя благоустройства и созидания, повышения уровня жизни населения", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591687740
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