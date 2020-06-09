Рейдерство самарканских чиновников: у фермера Тайдулова хотят отнять его рыбоводное хозяйство

11:18 09.06.2020

РЕЙДЕРСТВО ГОСЧИНОВНИКОВ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ: У ФЕРМЕРА-

РЫБОВОДА ХОТЯТ ОТНЯТЬ ЕГО ХОЗЯЙСТВО

9 Июня 2020



Фермер Александр Тайдулов, проживающий в Самарканде и занимающийся разведением рыбы в Пайарыкском районе Самаркандской области, записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, в котором рассказал о том, что государственные чиновники совместно с силовиками и сотрудниками прокуратуры вознамерились отобрать у него доходное рыбное хозяйство общей площадью в 96 гектаров под предлогом того, что оно находится на "государственной" земле (то есть, земле, которой они вправе распоряжаться по своему усмотрению). По словам фермера, в настоящее время в хозяйстве подрастает от 100 до 150 тонн рыбы.



Происходящее очень похоже на дело другого фермера-рыбовода – Арамаиса Авакяна, а также его товарищей, против которых было сфабриковано уголовное дело ради отъема, принадлежащего Авакяну рыбного хозяйства в Джизакской области Узбекистана. Все они были признаны виновными в экстремизме-терроризме и краже старых асбестовых труб, после чего получили большие сроки заключения.

Соб. инф.