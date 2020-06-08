ТуркВласти хотят обратно переделать Собор Святой Софии из музея в мечеть

12:34 09.06.2020

Собор Святой Софии готовят к повторному завоеванию

Власти Турции рассмотрят возможность возвращения ему статуса мечети



Государственный совет Турции назначил на 2 июля заседание, на котором будет обсуждаться статус собора Святой Софии (Айя-София). За свою историю один из главных архитектурных памятников Стамбула был и христианским храмом, и мечетью, а с 1934 года является музеем. Однако накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правящей Партии справедливости и развития изучить возможность возвращения Святой Софии статуса мечети. Такой шаг может еще больше ухудшить отношения Турции с Грецией и уже вызвал недовольство Русской православной церкви.

Статус одного из символов Стамбула, собора Святой Софии, может быть пересмотрен. Этот вопрос, по данным турецких СМИ, будет поднят на заседании Государственного совета Турции 2 июля. Отметим, что Государственным советом называется высший административный суд Турции. Это последняя инстанция, куда граждане страны могут подать апелляцию.

Ранее Государственный совет раз за разом отклонял все заявления с просьбой вернуть зданию статус мечети. Такие петиции граждане Турции подавали с 1934 года. Именно тогда совет министров страны принял решение о превращении памятника архитектуры в музей.



Юстинианова базилика, которая стала основой собора Святой Софии, была построена в 537 году на месте еще более древних христианских храмов. Пожары и землетрясения заставляли неоднократно восстанавливать здание, изменяя его первоначальный облик. Тем не менее собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи. Именно в нем в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту о его отлучении от церкви. Это событие привело к разделению единой христианской церкви на православную и католическую. Затем, после захвата Константинополя турками в 1453 году и гибели Византийской империи, православный храм был превращен в мечеть, для чего к нему пристроили четыре минарета. А вскоре после того, как пала еще одна империя, владевшая храмом,- Османская, власти созданной на ее месте Турецкой Республики в 1934 году решили превратить здание в музей с сохранением и христианских, и мусульманских элементов убранства. Поэтому в соборе туристы могут увидеть и мозаики с изображением Богородицы, и суры из Корана. Это стало важным символом межрелигиозного примирения внутри страны.



Сейчас власти Турции подают все более явные сигналы, что готовы пересмотреть решение 1930-х годов. Тогда страна двигалась в сторону все большей светскости, а нынешнюю правящую Партию справедливости и развития Турции (ПСР) называют яркими представителями "политического ислама". Пересмотр статуса уже горячо поддержал ближайший союзник Реджепа Тайипа Эрдогана - глава Партии националистического движения Девлет Бахчели. "Если Аллах позволит, то из Айя-Софии будет доноситься не звук колоколов, а азан (призыв на молитву у мусульман.- "Ъ")",- сказал он.

Например, 29 мая, когда в Турции отмечалась 567-я годовщина взятия турецкими войсками Константинополя, СМИ обратили внимание на то, что в соборе Святой Софии прочитали суру Корана - "Аль-Фатиха".

При этом суры из Корана в Святой Софии неоднократно читали и ранее, и практический каждый раз это вызывало недовольство МИД Греции - по сути, наследника павшей Византийской империи.

Выступили греческие дипломаты и в этом году при том, что отношения двух стран и так серьезно напряжены из-за спора о добычи нефти у берегов Кипра. А 5 июня министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна готова к военному конфликту с Турцией.

В тот же день турецкая газета Hurriyet сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган поручил своей партии изучить возможность изменения статуса собора Святой Софии на заседании центрального исполнительного комитета.

Тем не менее, как указывает издание, президент Турции призвал своих соратников "быть внимательными и не торопиться", а также настоял на том, что даже в виде мечети Святая София должна быть открыта для туристов - по примеру находящейся напротив нее Голубой мечети.

На эти слова уже успели отреагировать в Русской православной церкви (РПЦ). "Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились",- заявил 6 июня в эфире телеканала "Россия-24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По мнению живущего в Анкаре эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, столь чувствительный вопрос Реджеп Тайип Эрдоган мог затронуть для того, чтобы поднять рейтинг перед возможными досрочными парламентскими выборами.

"Формально никаких досрочных выборов не планируется, но в политических кругах о них много говорят, а партии ведут подготовку,- заявил "Ъ" господин Ахметов.- Превращение Святой Софии обратно в мечеть может стать частью предвыборной программы Эрдогана. Вполне вероятно, что он ждет, когда его инициативу раскритикуют оппозиционеры, а он в ответ обвинит их в предательстве национальных ценностей. Ко всему прочему, такая комбинация может помешать оппозиции объединиться, расколов ее на светскую и консервативную".

Другой политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил также считает, что пересмотр статуса собора Святой Софии имеет политические причины, но другие. "Думаю, этот вопрос и не был бы поднят, если бы не столь жесткая конфронтация с Грецией. Анкара стремится подчеркнуть свою твердую позицию,- сказал "Ъ" господин Исмаил.- Кроме того власть может стремиться отвлечь внимание населения от многочисленных неудобств, вызванных коронавирусом. В некоторых муниципалитетах, где на выборах победила оппозиция, были приняты более эффективные меры, и этот проигрыш нужно загладить".

При этом господин Исмаил не считает, что вопрос можно считать решенным или что в случае превращения Святой Софии в мечеть последуют какие-то серьезные изменения.

"Если что-то и будет сделано, власти найдут способ сохранить христианское убранство и оставить памятник доступным для всех",- сказал Тогрул Исмаил.

Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 08.06.2020,