Мэра таджикского Куляба Иноятзода повязал ГКНБ на взятке

12:37 09.06.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня своим указом назначил Абдукодира Вализода исполняющим обязанности председателя города Куляб.

До этого назначения Абдукодир Вализода был мэром города Турсунзаде.

Исполняющим обязанности мэра города Турсунзаде глава государства назначил Парвиза Акрамзода, ранее занимавшего должность председателя Ховалингского района. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в правительстве страны.

Напомним, сегодня центр общественных связей ГКНБ Таджикистана сообщил о задержании мэра Куляба Бахрома Иноятзода в связи с совершением преступления коррупционного характера.

Еще ранее, 27 мая, по подозрению в мошенничестве были арестованы водитель мэра Куляба Хурсанд Хуррамов, а 3 июня был задержан его помощник Фируз Курбонов.

В ходе предварительного следствия, задержанные Хуррамов и Курбонов дали показания о том, что совершили мошеннические деяния по указанию председателя города Бахрома Иноятзода.

Отмечается, что в отношении Бахрома Иноятзода поступили также заявления от жителей города Куляб, в которых говорится об его коррупционных делах.

В ходе проведения проверочных мероприятий факты коррупционной деятельности теперь уже бывшего главы Куляба подтвердились.

В отношении Бахрома Иноятзода возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.