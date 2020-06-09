|17:09 И через 75 лет после войны корейцы требуют от Японии компенсаций
17:05 Татарское Иго спасло Русь от поглощения Европой, - А.Оловинцов
17:00 В Узбекистане учрежден "Университет геологических наук"
16:27 Foreign Policy: Американская исключительность убивает граждан США
16:25 Британские астрономы поймали сигналы из далекого космоса - "мощные, короткие, с периодичностью в 157 дней"
16:23 Члены ЕАЭС делают разноречивые заявления по поводу целесообразности блока, - П.Леонард
16:20 Крыши рвет... Замрук департамента науки Москвы застрелен за... стрельбу по прохожим с балкона
16:19 ТашВирус. Больных больше, карантина меньше. Все хорошо, прекрасная маркиза? - Эрик Зани
16:17 Достаточно ли кризиса и пандемии, чтобы сместить элиты? - Р.Туровский
16:03 Black Lives Matter и американская плутократия, - Л.Савин
15:58 Китай оказался в рекордном профиците. Экспорт страны падает медленнее импорта, - "Къ"
14:54 Протесты в США кончатся плохо для всех, - И.Димитриев
14:49 Обнаружено отсроченное осложнение коронавируса - сбоит сердце
12:37 Мэра таджикского Куляба Иноятзода повязал ГКНБ на взятке
12:34 ТуркВласти хотят обратно переделать Собор Святой Софии из музея в мечеть
11:18 Рейдерство самарканских чиновников: у фермера Тайдулова хотят отнять его рыбоводное хозяйство
10:29 Новый глава Куляба - Вализода и другие назначения в Таджикистане
10:18 Война наемников между Россией и Турцией в Ливии, - Жан-Пьер Филью
09:24 Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам, - Дм.Грунюшкин
09:15 Торговая война с США может стать поводом для ускоренного внедрения Пекином особой валюты, - А.Башкатова
09:04 На пути врагов Хафтара встали египетские танки, - И.Субботин
|Мэра таджикского Куляба Иноятзода повязал ГКНБ на взятке
12:37 09.06.2020
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня своим указом назначил Абдукодира Вализода исполняющим обязанности председателя города Куляб.
До этого назначения Абдукодир Вализода был мэром города Турсунзаде.
Исполняющим обязанности мэра города Турсунзаде глава государства назначил Парвиза Акрамзода, ранее занимавшего должность председателя Ховалингского района. Об этом "Азия-Плюс" сообщили в правительстве страны.
Напомним, сегодня центр общественных связей ГКНБ Таджикистана сообщил о задержании мэра Куляба Бахрома Иноятзода в связи с совершением преступления коррупционного характера.
Еще ранее, 27 мая, по подозрению в мошенничестве были арестованы водитель мэра Куляба Хурсанд Хуррамов, а 3 июня был задержан его помощник Фируз Курбонов.
В ходе предварительного следствия, задержанные Хуррамов и Курбонов дали показания о том, что совершили мошеннические деяния по указанию председателя города Бахрома Иноятзода.
Отмечается, что в отношении Бахрома Иноятзода поступили также заявления от жителей города Куляб, в которых говорится об его коррупционных делах.
В ходе проведения проверочных мероприятий факты коррупционной деятельности теперь уже бывшего главы Куляба подтвердились.
В отношении Бахрома Иноятзода возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.