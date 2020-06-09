Обнаружено отсроченное осложнение коронавируса - сбоит сердце

14:49 09.06.2020

Инфекция может привести к проблемам с сердцем



Перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем может вызвать нарушения работы сердца. К такому выводу пришли специалисты Российской академии наук (РАН).



Как рассказал президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, недавние исследования выявили способность коронавируса проникать в сердечную мышцу и размножаться там.



"Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца", - цитирует Беленкова РИА "Новости".

В дальнейшем возможен рост числа пациентов с таким осложнением COVID-19 как вирусный миокардит (воспаление сердечной мышцы). Среди своих заразившихся пациентов Беленков встречал нарушения сердечного ритма почти у каждого второго.

Немецкие молекулярные биологи ранее обнаружили, что коронавирус способен проникать в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь вдоль обонятельного тракта. Кстати, именно эта способность инфекции приводит к одному из самых распространенных симптомов COVID-19 - потере вкуса и обоняния.

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Артем Кожедубов