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Протесты в США кончатся плохо для всех, - И.Димитриев
14:54 09.06.2020

Одессит Игорь Димитриев, историк по образованию, арабист, политтехнолог и тележурналист, неоднократно бывавший в горячих точках, комментирует происходящее в США.
"Товарищи прогнозисты, вы, когда предполагаете исход американских протестов, чаще всего считаете, что их быстро притушат. Знаете, сколько такого я уже слышал и в скольких странах? Что все под контролем, все будет зашибись, не ссы, ты сильно впечатленный и т. д. Иногда даже смешно.
Просто у вас в личном опыте не было такого, чтоб вот все в миг рассыпалось. Когда вещи вроде бы еще вчера совершенно невозможные, внезапно становились возможными.
Хоп! И такое начинается, во что и поверить не мог. Раз! И город бомбят! Два! И людям головы отрезают.
У людской психики есть, видимо, какой-то защитный механизм, который такие варианты отсекает, чтоб не загружать голову. Потому ты вроде прогнозируешь какой-нибудь армагеддон, но сам в него не сильно веришь. А потом, когда он происходит, то оказываешься морально не готов.

Потому вы, когда прогнозы свои строите, лучше исходите из худшего. Это намного прозорливее. Смотрите: если все будет хорошо, то зашибись и вам тоже хорошо, а если будет-таки худший вариант, то вы к нему были готовы. Win-win!
Но в случае с американскими протестами хорошо все равно не будет.
Видели, как доллар начал терять в цене? Знаете чего? Потому что он держится, в первую очередь, на психологии. На уверенности в его стабильности и в будущем американской экономики. И чем дальше, тем этой уверенности меньше. Месяц прошел - и уверенности на два процента меньше. А к концу года, может, и десять процентов вниз будет отыгрывать. И это говорю я, одессит! У нас, вообще, принято только в доллары верить.
Кто его знает, что дальше. Но хорошо точно нет. Протесты будут, не будут… Если у них повалится, то мало никому не покажется".
Примечание РВ
Донецкая часть редакции "Русской Весны" подтверждает сказанное Димитриевым: мы видели, как рушится казавшая еще вчера незыблемой власть в Киеве, мы видели, как 26 мая 2014 года в наш совершенно мирный город война пришла в один момент. Видели Луганск и Одессу. А живем мы, увы, в эпоху перемен.

Источник - rusvesna.su
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