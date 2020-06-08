Китай оказался в рекордном профиците. Экспорт страны падает медленнее импорта, - "Къ"

15:58 09.06.2020

Сальдо торгового баланса Китая в мае 2020 года оказалось рекордно высоким - $62,9 млрд, сообщила вчера таможня КНР. Рост объясняется ограниченным падением экспорта - на 3,3% - при резком сжатии импорта - на 16,7%. Импорт из России с начала года упал всего на 2,1%, однако в мае этот спад заметно усилился - сальдо в торговле стало отрицательным для РФ.



Экспорт Китая в мае вновь сократился - на 3,3%, до $206,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как импорт сжался значительно сильнее - на 16,7%, до $143,9 млрд, в итоге профицит в торговле вырос до рекордно высоких $62,9 млрд ($45,34 млрд в апреле), в том числе с США - до $27,9 млрд ($22,8 млрд в апреле), сообщила вчера таможня КНР. В апреле объемы торговли успели восстановиться - поставки за рубеж показали рост на 3,5% год к году, но этот эффект оказался кратковременным. Тогда как столь резкое падение импорта объясняется сокращением поставок комплектующих для реэкспорта, указывают в ING.

С начала года из-за пандемии экспорт Китая упал на 7,7%, а импорт - на 8,2% (по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года).



При этом с РФ, по данным китайской таможенной статистики, торговля за этот период снизилась на 4,3%: экспорт Китая в Россию упал на 7,3%, до $16,9 млрд, импорт из России - на 2,1%, до $23,9 млрд (в мае товарооборот составил $7,36 млрд, экспорт в Россию достиг $3,8 млрд, импорт из России - $3,57 млрд; для сравнения, в мае 2019 года импорт из РФ составлял $5,34 млрд, экспорт - $3,79 млрд). Падение импортных поставок объясняется главным образом снижением стоимости энергоресурсов - при этом рост физических объемов ввоза нефти в КНР в целом ускорился, в мае - до 19,2% к маю 2019 года.



С США товарооборот Китая за первые пять месяцев текущего года сократился на 12,7% в годовом выражении, до $183,62 млрд. Как следует из статистики, экспорт Китая в США сократился на 14,3%, до $137,6 млрд. Импорт американской продукции в КНР снизился на 7,6%, до $46,02 млрд. По итогам же прошлого года объем торговли с США сократился на 14,6% (в том числе экспорт из КНР - на 12,5%, импорт из США - на 20,9%).

Почему китайские госкомпании приостановили закупки американского продовольствия



Напомним, как сообщалось ранее (см. "Ъ" от 2 июня), в конце мая китайские госкомпании получили указание остановить закупки свинины и сои из США в рамках первой фазы торговой сделки двух стран. Причиной стали меры Вашингтона в связи с принятием Всекитайским собранием народных представителей (высший законодательный орган КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Тогда президент США Дональд Трамп объявил, что США лишат Гонконг привилегированного статуса и экономических льгот, так как из-за действий Пекина он перестал быть обособленной частью КНР.

Отказ от закупок может привести к развалу торговой сделки между США и Китаем, заключенной в январе.

По ее условиям Китай должен нарастить объем закупок в обмен на отказ Вашингтона от введения последнего раунда пошлин, а также снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд. Китай пообещал существенно - не менее чем на $200 млрд - нарастить импорт из США в ближайшие два года по сравнению с уровнем 2017 года (тогда поставки товаров составили всего $130 млрд, услуг - $56 млрд), в первую очередь это предусматривает рост импорта энергоносителей на сумму порядка $50 млрд за два года, продукции машиностроения на $80 млрд, услуг на $35 млрд, агропродукции на $32 млрд. При этом, по данным Минсельхоза США, в первом квартале Китай купил соевых бобов на $1 млрд, свинины - на $691 млн.

Как США и Китай договорились о торговом перемирии

В то же время американская экономика показывает признаки более быстрого, чем ожидалось, восстановления - в мае было создано 2,5 млн новых рабочих мест. "Это означает, что уже в середине месяца наем превышал число увольнений",- указывают в Capital Economics. Восстановление занятости, в свою очередь, поддержит и увеличение спроса.

Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №100/П от 08.06.2020, стр. 4