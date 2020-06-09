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Black Lives Matter и американская плутократия, - Л.Савин
16:03 09.06.2020

Леонид САВИН | 09.06.2020 |

Еще раз о майдане в Соединенных Штатах Америки
Массовые уличные беспорядки в США быстро политизируются. С одной стороны, они указывают на глубину конфликта в американском обществе, с другой – выдают колебания власти, которая раньше в таких случаях реагировала стремительно и беспощадно.
Когда чернокожий рецидивист Джордж Флойд попытался расплатиться подозрительной 20-долларовой купюрой в магазине, продавец вызвал полицию, после чего и произошло то, что стало катализатором бунтов. Цепная реакция протестов началась моментально, протесты перешли в погромы. Миннеаполис, который считался благополучным городом по сравнению с большинством агломераций "ржавого пояса", превратился в очаг бурных беспорядков, распространившихся на другие штаты.

И вроде бы все проходит на фоне эпидемии коронавируса, но вирус словно не действует на бунтарей. В их рядах – невообразимое смешение: анархисты и маргинальные группировки вроде "Антифа"; правозащитники; мародеры; представители власти, по разным причинам поддержавшие протесты.
Политический пейзаж Америки меняется на глазах. В Вашингтоне по указанию мэра столицы небольшой участок улицы назвали Black Lives Matter Plaza. В других местах происходит осквернение памятников героям Конфедерации и белым консерваторам-расистам.

Распространяется призыв "Прекратить финансирование полиции!". Пресса, которая симпатизирует протестующим, начала публиковать расследования о милитаризации правоохранительных органов в США и средствах, поступающих на подготовку полицейских. Стало известно, например, что в 2019 году полиция Нью-Йорка потратила 187 млн. долл. на проведение контртеррористических операций и еще 116 млн. на обучение полиции. Кому-то это покажется слишком много, и отдельные законодатели уже спешат превратить это в политический капитал. Раздаются голоса, предлагающие Джо Байдену построить свою избирательную кампанию на требованиях демилитаризации полиции. 8 июня Байден посетил семью погибшего Джорджа Флойда.

Некоторые издания опубликовали своеобразные пособия по безопасной организации протестов и способам оградить себя от наблюдения и юридических последствий.
Похороны убитого чернокожего проходили в традициях голливудских фильмов о мафии – позолоченный гроб, ритуальное преклонение колен, патетические речи о правах человека... Было впечатление, что хоронят не рецидивиста, а олигарха или высокопоставленного чиновника.

А по стране расползается насилие. Одни забрасывают полицейские машины коктейлями Молотова, другие готовят самодельные взрывные устройства. Бомбы летят в служащих полиции; в Ричмонде чернокожий подросток выстрелил в двух полицейских; в рядах полиции есть первые жертвы.

Вертолеты, бронетехника, даже танки появлялись в эти дни на улицах многих городов США. В Вашингтоне с помощью армейских вертолетов пытались разгонять толпу; в ряде городов и штатов ввели ограничения на применение полицией спецсредств во время беспорядков.

Бросается в глаза роль крупного корпоративного капитала в происходящем. Среди компаний, банков, инвестиционных фондов, которые выступили в поддержку Black Lives Matter и "Антифа", значатся: The Academy, Airbnb, Adidas, Amazon, American Airlines, American Express, Bank of America, Bayer, BMW, BP, Booking.com, Burger King, Cadillac, Citigroup, Coca Cola, DHL Express, Disney, eBay, General Motors, Goldman Sachs, Google, H&M, IBM, Levi’s, Lexus, LinkedIn, Mastercard, McAfee, McDonald’s, Microsoft, Netflix, Nike, Paramount Pictures, Pepsi Co, Pfizer Inc, Porsche, Procter & Gamble, Society Generale US, Sony, Starbucks, Twitter, Uber, Verizon, Wal Mart, Warner Bros, YouTube, Zara.
А ведь о "плутократическом восстании" в Америке, когда корпорации начнут поддерживать выступления против социального неравенства, провоцируя уличные бунты и всплеск преступности, предупреждали!
Публицисты в США отмечают, что "Америка стала хрупким государством и в ближайшее время стабилизация не предвидится". Есть и гораздо более резкие оценки, брызжущие злобой. "Мы – отсталая, дисфункциональная, злая, антиинтеллектуальная ошибка. Не только Трамп, кабельные новости или "Твиттер", но и вся эта чертова культура… Будущие историки обозначат бедствие 2020 года как начало конца Американского эксперимента", – пишет Дункан Мюнх.
До выборов в ноябре у президента США Дональда Трампа остается мало времени для возвращения ситуации в стране под свой контроль. Круг его противников растет; даже его бывший министр обороны Джеймс Мэттис назвал Трампа "угрозой Конституции". Американское общество поляризовано как никогда.

Источник - fondsk.ru
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