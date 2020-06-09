Крыши рвет... Замрук департамента науки Москвы застрелен за... стрельбу по прохожим с балкона

16:20 09.06.2020 Элитный тир: экс-чиновник устроил стрельбу по живым мишеням

Бывший куратор столичных заводов открыл с балкона огонь по соседям



Иван Петров

Екатерина Ясакова

Елена Сидоренко



Следователи выясняют причину, толкнувшую бывшего московского чиновника на стрельбу по людям с балкона своей квартиры в элитном районе столицы. Спецназу пришлось ликвидировать его ответным огнем, но до того стрелок успел ранить двух москвичей и бойца СОБРа. Подробности и версии - в материале "Известий".



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Шум, похожий на взрывы петард, раздался поздно вечером 7 июня в зеленом дворе на улице Строителей. На самом деле хлопки были не забавами припозднившегося любителя пиротехники, а выстрелами из карабина, причем боевыми патронами. Под обстрел попали двое мужчин и девушка, ожидавшие у подъезда такси. Пуля попала в ногу одному из мужчин, момент ранения зафиксировала камера видеонаблюдения. Обстрел продолжился - касательное ранение в руку получила девушка. Единственный оставшийся невредимым молодой человек оказал первую помощь раненым.



К этому времени полиция уже прибыла к месту событий и эвакуировала пострадавших. Стрельба между тем продолжалась, по свидетельству очевидцев, раздалось не менее десятка выстрелов. В больнице, куда доставили пострадавших, выяснилось, что пуля попала мужчине в бедро, сломав несколько костей, он был госпитализирован. Девушку врачи решили отпустить домой.



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Полиция начала переговоры со стрелком, но тот, судя по голосу, был сильно пьян и плохо представлял, что творит. Спецназ пытался выбить дверь квартиры, но преступник хорошо забаррикадировался и отвечал на призывы сложить оружие выстрелами. Переговоры зашли в тупик, и спецназ решил идти на штурм. Во время спецоперации стрелок получил несколько ранений. Из-за обильной кровопотери он скончался в НИИ имени Склифосовского. Ранен в ходе штурма был и один из сотрудников Росгвардии.



Во время следственных действий в квартире мужчины были найдены пустые бутылки из-под алкоголя,а также транквилизаторы - в частности, ноотропный препарат "Фенибут". По данным телеканала РЕН-ТВ, медики зафиксировали у него в крови высокий уровень алкоголя и наличие следов ноотропных препаратов.



Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ: покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хулиганство.



Ответный огонь



В правоохранительных органах подчеркнули, что ответный огонь по подозреваемому был открыт в связи с тем, что он оказал сопротивление и ранил 36-летнего сотрудника Росгвардии. По словам адвоката, в прошлом сотрудника СКР, Александра Иноядова, в данном случае применяются нормы ст. 39 УК РФ о крайней необходимости.



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- Согласно этой статье, причинение вреда для устранения опасности, в том числе угрожающей другим лицам, не является преступлением. При этом необходимо, чтобы опасность не могла быть устранена другими способами и не было допущено превышения пределов крайней необходимости, - объясняет Иноядов.



Чиновничий бунт



Ломоносовский район, где случилось происшествие, считается престижным еще с советской эпохи - здесь получали квартиры видные ученые, члены расположенной неподалеку РАН, преподаватели МГУ и "Губки" (РГУ нефти и газа имени Губкина), отвечавшие за промышленность и науку советские чиновники. В постсоветское время Ломоносовский и соседний Гагаринский район облюбовал чиновничий бомонд новой России.



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К нему, как выяснилось, до недавнего времени относились и погибший стрелок, и по крайней мере один из потерпевших. Раненым, по данным "Комсомольской правды", оказался 60-летний Олег Крапивин, возглавлявший в свое время комитет промразвития, экологии и природопользования правительства Мурманской области. Предположительно, именно Крапивин первым сообщил в полицию о выстрелах.



Следователи также установили личность самого стрелка - им оказался временно не работающий москвич Дмитрий Павлов, об этом сообщает РЕН ТВ. О Павлове известно, что он выпускник Московского института стали и сплавов, с 1998 года работал в департаменте науки и промышленной политики Москвы, а в 2004 году стал замруководителя структуры.



По словам соседей, у Павлова были проблемы с супругой, однако он был вполне вменяемым человеком. Его даже выбрали старшим по подъезду. Также, по сведениям канала РЕН-ТВ, Павлов увлекался охотой.



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По словам Евгения Балашова, бывшего начальника Павлова по департаменту, погибший курировал обрабатывающую и легкую промышленность. В частности, в зону его ответственности входили такие предприятия, как "Трехгорная мануфактура", "Тушинский машиностроительный завод", ЗИЛ, "Серп и молот", АЗЛК. Балашов сообщил, что вынужден был уволить Павлова в 2010 году. "На его смену должны были прийти профессионалы другого направления деятельности, на объектах [промышленных] было организовано жилищное строительство", - сказал Балашов.



По некоторым данным, у Павлова в последнее время были напряженные отношение с женой, однако семья (у мужчины остались две несовершеннолетние дочери) вместе провела несколько дней за городом. Вернулись они в субботу - Павлов остался в своей квартире, а супруга с дочерьми - в своей (в том же районе). Мужчина случайно повредил санузел, из-за чего пришлось перекрыть стояк. Жена приходила помочь ему, однако застала его пьяным и предпочла ретироваться. Вероятно, в таком состоянии он и взялся за ружье. К слову, данные об оружии разнятся - одни источники утверждают, что Павлов стрелял из охотничьего карабина "Сайга", другие - из самозарядного карабина Симонова.



Классический случай



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Стрельба по людям как попытка справиться с фрустрацией становится все большей проблемой во всем мире. Что же движет теми, кто нажимает на спусковой крючок и насколько это связано с текущей ситуацией?



- Механизм универсален для разных стран, - рассказал "Известиям" заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. - Сейчас подобные эпизоды могут связывать с коронавирусом, но глобально это не причина. Самоизоляция могла только косвенно повлиять на рост агрессии. Основная причина - слабое психическое здоровье. Нормальный человек не может начать стрелять, должны быть предпосылки. Во-первых, могли сказаться психопатические черты характера или влияние алкоголя. Во-вторых, это могло быть уже более серьезное совпадение враждебности, агрессивности и импульсивности, когда человек ненавидит все вокруг себя. Малейший шум может стать спусковым крючком.



Ситуация на улице Строителей - следствие совпадения сразу нескольких неблагоприятных факторов, считает психолог Вероника Карпухина.



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- Это яркий пример неспособности психики человека преодолеть резко возросшее напряжение. Агрессия как естественный первичный импульс направляется на объект, который, по мнению человека, представляет для него угрозу. Почему все не ограничилось вербальной агрессией? Потому что стресс мог быть усугублен воздействием алкоголя и медицинских рецептурных препаратов, что снизило контроль, критичность к собственному поведению и способность к адекватной оценке действий остальных людей, - рассказала "Известиям" специалист.



Бутылка как детонатор



Спиртное сыграло не последнюю роль в печальных событиях июньской ночи. Но, по мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, алкоголь отнюдь не первична причина подобных преступлений.



- Если человек имеет склонность к преступному поведению, насилию в семье, то алкоголь просто раскрепощает его внутренние ресурсы негативного характера. Так называемая белая горячка и другие психические заболевания не имеют никакого отношения к человеческим подлостям, негативным качествам личности. Алкоголизм как заболевание иногда проявляется у очень нравственных людей и даже гениальных, - рассказывает доктор.



Собеседник "Известий" не считает, что найденные в квартире стрелка медикаменты дают возможность утверждать о психическом нездоровье Павлова. Скептически нарколог относится и к посмертной судебно-психиатрической экспертизе, назначенной следователями.



- С этим будут большие проблемы. Следователям предстоит изучить историю его жизни, был ли он на учете у психиатра, и дальше уже решать вопросы о его вменяемости, - считает Олег Зыков. Источник - Известия

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