Члены ЕАЭС делают разноречивые заявления по поводу целесообразности блока, - П.Леонард

16:23 09.06.2020 Члены ЕАЭС делают разноречивые заявления по поводу целесообразности блока



Пока Узбекистан обдумывает перспективу вступления в ЕАЭС, внутри блока появляются признаки охлаждения энтузиазма.



Питер Леонард

Jun 8, 2020



Самые примечательные новости относительно Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в последнее время касались страны, которая даже (пока) не является его членом.



Парламент Узбекистана в апреле одобрил предложение об участии Узбекистана в ЕАЭС в качестве наблюдателя. Данный шаг может стать предтечей полноправного членства.



Президент Шавкат Мирзиеев держал наблюдателей в напряжении, не давая ясных посылов относительно своей позиции по данному вопросу. В июне 2019 года он оставил вопрос открытым, заявив, что стране сначала необходимо более тщательно все обдумать.



Одновременно Узбекистан предпринимает согласованные шаги в направлении вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), за что ратуют Соединенные Штаты. Проблема заключается в том, что вступление в оба блока в краткосрочной перспективе невозможно, поскольку членство в ЕАЭС будет противоречить принципу недискриминации ВТО.



Одной из головных болей Мирзиеева является то, большая часть населения Узбекистана, по всей видимости, поддерживает вступление в ЕАЭС. Согласно результатам опроса, проведенного недавно Центром экономических исследований и реформ (ЦЭИР) при администрации президента, 74% респондентов высказались в поддержку членства. По словам 51% опрошенных, они ожидают, что вступление в блок приведет к снижению цен на товары и услуги, что в нынешние времена является серьезным фактором.



Между тем, пока Узбекистан обдумывает перспективу присоединения к ЕАЭС, внутри блока появляются признаки охлаждения энтузиазма.



Выступая 19 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в формате видеоконференции, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вызвал удивление, заявив, что совместный документ, описывающий стратегическое видение блока, нуждается в "дополнительном обсуждении и проработке".



Данный документ с длинным названием "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" включает в себя множество регуляторных и юридических положений, которые должны определить будущие контуры ЕАЭС и его постоянных структур.



"Предлагаемые в Стратегии "гармонизация и унификация" законодательства в … таможенном деле, техническом регулировании, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности, – сказал Токаев, воспользовавшись словосочетанием, некогда применявшемся в СССР в контексте политики атомного сдерживания. – А это приведет к отторжению Стратегии национальным общественным мнением, поскольку Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента".



Его слова вызвали волну самых различных реакций. Уделяющих особое внимание суверенитету казахстанцев высказывания Токаева порадовали, а выступающие в поддержку блока аналитики фыркнули, что это всего лишь мелкий инцидент, просто внутренние разногласия, в которых нет ничего особенного.



"Пресса зачастую излишне много внимания уделяет противоречиям и дискуссиям внутри ЕАЭС, но при этом не пишет, что возникающие проблемы признаются заинтересованными сторонами и спокойно решаются в рабочем порядке", – написал Никита Мендкович в своей статье на российском государственном новостном сайте Sputnik.



Какими бы ни были сомнения Товаева, их, скорее всего, удалось развеять, когда 26 мая ему позвонил президент РФ Владимир Путин, чтобы обсудить "двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС".



Чтобы показать, что никакого осадочка не осталось, Токаев дал интервью российскому таблоиду "Комсомольская правда", в котором подчеркнул, что высказывая свои сомнения, он не имел в виду ничего плохого. Это его замечание, вероятно, вызвало озабоченность сторонников укрепления суверенитета.



"Порой в ЕАЭС, даже на самом высоком уровне, бывают острые дискуссии, но они продиктованы общим стремлением сделать союз более успешным, авторитетным, привлекательным. Ведь равнодушие – это верный признак деградации", – сказал он в интервью, опубликованном 2 июня.



Тем временем Кыргызстан может сказать, что верный способ добиться деградации ЕАЭС – это полностью игнорировать основополагающий принцип свободного перемещения товаров и людей внутри блока. СМИ уже устали освещать факт скопления сотен грузовиков на казахстанско-кыргызской границе из-за медлительности казахстанских пограничников. Sputnik 3 июня опубликовал фоторепортаж, показав длину очереди на границе, которая начала формироваться в конце мая.



Комитет по международным делам кыргызского парламента 2 июня единогласно проголосовал за предложение снять с повестки все связанные с ЕАЭС вопросы, пока не будет решен вопрос с границей. Парламент в последнее время стал не более чем беззубым органом, отражающим позицию исполнительной ветви власти, в связи с чем можно с уверенностью сказать, что данный шаг отражает официальную позицию последней.



В последнее время для аналитиков (и в некоторой степени правительств) на пространстве ЕАЭС стало обычным делом публично высказываться по поводу целесообразности членства в этом блоке. По оценке постоянного регулирующего органа ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии, совокупный ВВП блока может в этом году сократиться примерно на 3,2-7,2%.



Для стран, которые не обладающих большими запасами нефти и газа (т.е. Армении, Беларуси и Кыргызстана), реальные выгоды принесет общий электроэнергетический рынок, благодаря которому удастся заметно снизить расходы на освещение, отопление и топливо для автомобилей. Идея формирования общего рынка газа к 2025 году была условно согласована в 2016 году.



Но до 2025 года еще надо дожить, и Беларусь, в частности, выразила разочарование по поводу невозможности пересмотра механизмов ценообразования на газ уже сейчас. Белорусский лидер Александр Лукашенко проворчал на апрельском рабочей встрече глав государств, прошедшей в режиме видеоконференции, что "очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной". Как отмечалось на сайте президента Беларуси, Лукашенко тогда "обратился к Президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос".



Если в совместный документ о стратегическом развитии блока не внесут положения, которые положат конец сложившейся ситуации, при которой Армения и Беларусь платят за газ больше, чем страны Западной Европы, консенсуса по поводу этого документа достигнуть не удастся. На разрешение этих аспектов у партнеров есть время до октября или ноября, когда в Минске пройдет следующий саммит ЕАЭС.



Но Путин очень высоко задрал планку.



"Мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения", – сказал он 19 мая.



Цинично настроенные обозреватели могут заподозрить, что Москва не желает отказываться от дубины, которой она так часто пользовалась, чтобы держать партнеров в узде. Ну, разве что если партнеры откажутся от своего экономического суверенитета…



Питер Леонард является редактором Eurasianet по Центральной Азии. Источник - russian.eurasianet.org

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