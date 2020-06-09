Британские астрономы поймали сигналы из далекого космоса - "мощные, короткие, с периодичностью в 157 дней"

16:25 09.06.2020

Новые данные о таинственных сигналах из космоса получили ученые



Астрономы из Университета Манчестера (Англия) обнаружили мощные короткие радиосигналы из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт университета.



Речь идет о загадочных сигналах, известных под названием FRB (быстрые радиовсплески). FRB - внегалактические вспышки света, которые создают серьезный удар, высвобождая за несколько миллисекунд столько же энергии, сколько Солнце за целое столетие.



Впервые они были обнаружены в 2007 году. Ранее считалось, что эти сигналы не повторялись. Однако в феврале 2020 года канадские астрономы обнаружили, что сигналы FRB 180916.J10158 + 56 повторяются каждые 16 дней, пишет Global News.



В новом исследовании астрономы наблюдали за известным объектом FRB 121102 с помощью телескопа Lovell в обсерватории Джодрелл-Бэнк в Англии в течение пяти лет. Они обнаружили признаки 157-дневного цикла активности этого сигнала, который вспыхивает в течение 90 дней, а затем затихает на 67 дней.



"Это захватывающее открытие показывает, как мало мы знаем о происхождении FRB. Будут необходимы дальнейшие наблюдения за большим количеством FRB, чтобы получить более четкую картину об этих периодических источниках и выяснить их происхождение", - сказал соавтор исследования Дункан Лоример.



Ранее сообщалось, что американский астроном Лиор Шамир обнаружил "ось вращения Вселенной".



А в Китае начнут поиски внеземной жизни в сентябре при помощи самого большого радиотелескопа в мире.



Также NASA определило "потенциально опасный астероид", которые пролетит на очень близком расстоянии от Земли.