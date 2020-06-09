В Узбекистане учрежден "Университет геологических наук"

17:00 09.06.2020

Университет геологических наук создан постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции страны.

Сообщается, что учредителем государственного университета будет Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам. Университет геологических наук будет специализироваться на интеграции образования, научных исследованиях и практике в геологической отрасли. В нем будут готовить специалистов по направлению геологии для комитета геологии, предприятий горнорудной промышленности и других отраслей экономики.



Принимать студентов будут как по государственному заказу, так и на платно-контрактной основе исходя из параметров приема на учебу в вузы страны, утверждаемых и формируемых по заявкам Госкомгеологии. Обучать студентов будут на основе государственных образовательных стандартов Узбекистана по совместным образовательным программам с Санкт-Петербургским горным университетом.

Также отмечается, что постановлением образован Центр геоинновационных технологий университета и утвержден состав попечительского совета университета.