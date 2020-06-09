Татарское Иго спасло Русь от поглощения Европой, - А.Оловинцов

17:05 09.06.2020 УЧИТЬСЯ ЖИТЬ В СОГЛАСИИ



Анатолий ОЛОВИНЦОВ,

исследователь-чингизовед,

почетный член общественной

международной Академии "Чингисхан"



Обращаясь к трудам Великого евразийца Льва Николаевича Гумилева, каждый раз поражаешься его четким, ясно выраженным формулировкам в отношениях средневековых российских и западноевропейских историков о "несимпатичности народов Руси и Монголии". В то время тюркоязычие "монголов" было еще недостаточно обоснованно. Его научные работы "похожи на диагноз грандиозной болезни – заблуждения, унесшие много жизней, и породившие много ненужного и бессмысленного горя".



В предлагаемой статье хотелось бы подтвердить реальными историческими фактами популярный научный постулат Л.Н. Гумилева, высказанный им журналисту Альясу Сабирову в 1990 году: "Страшно, когда один этнос подчиняет себе другой и начинает перекраивать его на свой лад. Этот метод неплодотворный. Нельзя стремиться сделать всех людей подобными себе, нужно учиться жить с ними в согласии, с учетом баланса интересов, оказывать взаимные услуги, вообще обращаться деликатно, и тем самым созидать дружбу народов – лучшее, что придумано в этом вопросе за все тысячелетия существования человечества".



Актуальная мысль во все времена и для всех стран и народов Жаль, что ее мало кто придерживается. Вот и в настоящее время идет война на Ближнем Востоке. Кто прав? Тысячу лет люди учились жить мирно, договаривались меж собой. Любая война – это тысячи невинных жертв.



И никто из них "не хотел умирать".



В нашей общей истории подобное противоборство происходило в XIII-XV вв.: "татаро-монгольское иго". Как это было?



Русские летописи повествуют нам о всеобщих разрушениях, резне и массовых убийствах мирного населения в тот жестокий век. Установление "монгольского" господства над древнерусскими княжествами несомненно, повлияло на их демографическое, хозяйственное, политическое и культурное развитие. Влияние это было отрицательным, на века затормозило развитие русского этноса. Но, в то же время, позволило выжить, выстоять, набраться сил, а потом и победить, и создать новую Россию.



Новаторство Л.Н. Гумилева было и в том, что он первым повернул советскую историческую науку в сторону изучения тюркского мира. За что подвергался преследованиям всю свою жизнь. Ведь постановление ЦК ВКП (б) 1944 года о запрещении в стране действовало изучения истории Золотой Орды и "диких кочевников".



Вот откуда дует ветер забвения "Какова была цена этому подходу и этой "национальной политике" – стало ясно позже, после "парада суверенитетов" 1991 года, приведшего к распаду СССР.



Жизнь рассудила Л.Н. Гумилева и его оппонентов, да только поздно" (по Ю.В. Ермолаеву).



Так как же протекало на Руси "татаро-монгольское иго"?



За период 1223-1502 гг. в источниках зафиксировано 152 вооруженных столкновения русских и ордынских войск. Из их числа русские княжества подвергались ордынским вторжениям более 100 раз. Войска княжеств Руси вторгались на территорию Орды и ее преемников 50 раз (по Ю.В. Селезневу).



Заслуженный профессор антропологии Университета Висконсин в Медисоне, член Британской Академии А.М. Хазанов пишет: "Я очень сомневаюсь, что ассирийцы, или римляне, или крестоносцы были менее кровожадны, чем самые жестокие из числа завоевателей кочевники. За время Тридцатилетней войны в Европе (1618-648 гг.) население Германии сократилось с 21 до 13 миллионов в значительной мере потому, что армии всех вовлеченных в эту войну государств содержались за счет грабежа оккупированных ими земель точно так же, как это делали кочевники во время своих военных компаний… Чингисхан в этом плане был не лучше и не хуже других".



Дело лежит в другой плоскости



Многим интеллектуалам для объяснения экономического упадка в своих странах нужно было найти тех самых "козлов отпущения". К этой роли как нельзя лучше подходили чужие татаро-монголы. Они находились географически сравнительно далеко, а исторически – во глубине веков… Стало общепринятым обвинять "татарское иго" за все исторические неудачи и недостатки русского общества и его политической системы. Так были созданы мифы, которые затем стали пропагандироваться не только историками, но и писателями, поэтами, художниками, даже правителями. Этим мифам учили, и все еще продолжают учить в школах. Они глубоко проникли в общественное сознание, демонстрируя примечательную живучесть".



Но сначала факты из летописей, первоисточников. Суздальский летописец о разрушении Рязани повествует следующими словами: "Татарове же взяша град Рязань… и пожгоша весь и князя и Юрья оубиша и княгиню его, а иных же емше мужей и жены и дети и черньца и черниць и ерея, овых рассекаху мечи, а других стрелами стрел яхуть". А рязанский летописец добавляет: "Множество мертвых лежаша, и град разорен, земля пуста, церкви пожжены… только дым и земля и пепел".



В сражении под Коломной "бысть им бой крепок", "бысть сеча велика".



При взятии Москвы "люди избиша от страца и до сущего младенца, а град и церкови святые огневи предаша, и монастыри вси и села пожгоша, и много имения въземше, отъидиша".



При осаде Киева в ноябре 1240 г. последним оплотом обороняющихся была Десятинная церковь: за ее каменными стенами собрались последние защитники города. Под ударами осадных орудий каменные стены рухнули, завалив находившихся там людей. Город был страшно опустошен, деревянные постройки сгорели в огне, жители перебиты татарами. "Люди от мала до велика, вся убиша мечом", - сообщает летописец.



Произведенные археологические раскопки в указанных городах подтвердили – в культурном слое XIII века обнаружено большое количество сожженных строений, человеческих костей и другие следы массовых разрушений.



Чьи эти следы ярко выраженного вандализма?



Опять же обратимся к летописям. Они - единственный источник наших познаний из исторического прошлого.



До Батыя, в 1169 году Киев опустошил суздальский князь Андрей Боголюбский, отдавший столицу Руси на трехдневный грабеж своим ратникам, как поступал только с чужими городами. В 1203 году Смоленский князь Рюрик Ростиславович в союзе с Ольговичами и "всею Половецкою землею" взял Киев. "И сотворися велико зло в Рустей земли, якого же зла не было от крещения над Киевом… Подолье взяша и пожгоша; ино Гору взяша и митрополью святую Софью разграбиша и Десятинную (церковь)… разграбиша и монастыри все и иконы одраша… то себе в полон" (по Л.Н. Гумилеву).



Если бы это был единичный случай.



Увы…, власть в "стольном граде" с 1170 по 1240 год менялась 20 раз и далеко не мирно. Только за последние четыре года город был взят штурмом четыре раза. "И как теперь определить при раскопках, кто именно пожег вот этот дом и убил вот этого киевлянина: галичане Даниила в 1239 г., суздальцы Ярослава в 1236 году, смоляне, черниговцы и половцы в том же году, или татары в 1240 г.?" (по К. Пензеву).



Город Рязань в 1208 году был разрушен и сожжен суздальским князем Всеволодом Большое Гнездо: "Сия столица удела знаменитого обратилась в кучу пепла, и бедные граждане, лишенные отечества, были расселены по отдельным местам Суздальского княжества" (по Карамзину). Так что, по куче пепла определить виновника пожара затруднительно.



Что касается морального разложения рязанских князей, то об этом горестном событии Л.Н. Гумилев пишет: "Омерзительное было убийство Глебом Владимировичем Рязанским шести своих братьев, приглашенных на пир, а также сопровождавших их бояр и слуг (1217 г.). Убийца бежал к половцам и там умер в безумии".



А монастырей в Москве и ближайшей округе в 1238 году пока еще не было. Русские летописи начали писать в XIV веке, спустя 50 лет после описываемых событий.



Но… важно знать и иное, о чем предпочитают иногда умалчивать современные историки.



По просьбе князя Андрея Александровича (сын Александра Невского) татары шесть раз совершали карательные набеги на русские княжества. И в 1295 году Андрей снова побежал жаловаться в Орду на своих соседей. "На сей раз Тохта-хан сам не выдержал столь неблаговидного поступка российского князя и не дал ему войска – в конце концов, нельзя же каждый год резать русских!



Вырежут всех, кто тогда дань платить будет?



И Тохта отправил с Андреем своего полномочного посла и сарайского епископа Измаила для переговоров" (Широкорад А.Б.).



Съезд русских князей в присутствии двух епископов к единству так и не привел. Взаимная неприязнь сохранилась, а страдал народ. Князь Андрей Александрович умер в 1304 году – слишком много зла принес он своему народу и Отечеству.



И самое главное подтверждение из летописей: "В Новгородской Первой летописи старого извоза записано: "В лето 6750. Поиде князь Олександръ с новгородцы и братомъ Андреем и с Казаками [NB!] на Чудскую землю на Немци и Чудь и зая вси пути и до Пльскова; и изгони князь Пльсков, изъима Немци и Чудь, и сковавъ поточи в Новогородъ, а сам пойде на Чудь… Узревь же князь Олександръ и новгородцы, поставиша полкъ Немци и Чудь и прошибошися свиньею сквозе полкъ, и бысть сеча ту велика Немцем и Чуди. Бог же и святая София и святою мученику Бориса и Глеба, ею же ради новгородцы кровь свою прольяша, техъ святыхъ великим молитвами пособи бог князю Александру…".



То есть, в дружине Александра Невского при битве на льду Чудского озера сражались казаки! Впервые о казаках сказал в Х веке византийский император Константин VII Багрянородный, когда он путешествовал по Хазарии. Тогда казаки охраняли южные границы Хазарии от проникновения с Кавказа арабов и персов. Позже казаки как легкая кавалерия входили в состав войск Золотой Орды. И, что особенно важно, казаки, проживающие в низовьях Дона и на Таманском полуострове, приняли христианство еще в IV веке, о чем свидетельствуют протоколы Первых Вселенских Соборов.



Помочь своим братьям христианам для них была благая цель.



Подобную информацию об участии татарской конницы в битве на Чудском озере дал польский историк Рейнгольд Гейденштейн (1556-1620) и современный исследователь из Великобритании Дэвид Николя. Указанная версия подтверждается в трудах историка С.М. Соловьева.



Российский исследователь Константин Пензев зафиксировал по летописям 13 приводов татар на Русь по просьбе русских князей с 1241 по 1380 год (до Куликовской битвы). В это же время русские князья 28 раз сражались меж собой (междоусобица). И в каких битвах, и сколько русского народа погибло, и по чьей вине – никто никогда не считал. Такие были времена.



Конкретный пример сотрудничества русских князей с татарами. "В 1275 г. Ходиша Татарове и князь Рустии на Литву, и воевавшее, возвратишася съ многим полономъ".



В 1277 г. князья Борис Ростовский, Глеб Белозерский, Федор Ярославский и Андрей Городецкий "съ царем Менгутемиремь пойдоша вь войну на Ясы", причем летописец специально отмечает, что "царь же Мангутемирь добре почти князи Русские, и похвали ихъ вельми".



В 1278 г. Федор Ярославский и Михаил Ростовский принимали участие в подавлении антитатарского выступления в Дунайской Болгарии. Совместный поход русских князей и татар на Литву повторился в 1279 году (по Вернадскому). Вот откуда возникало братство по оружию, доверие ханов Золотой Орды к некоторым русским князьям и их семейное родство.



Союз русских князей с ханами Золотой Орды в период до Куликовской битвы был выгоден как самим русским князьям, так и ордынцам. Образное выражение Л.Н. Гумилева оставалось актуальным: "Два века татары приходили на Русь как агенты чужой и далекой власти. Они защищали Русь от нашествия с Запада, конкретно – от Литвы, как пастухи охраняют стада от волков, чтобы можно было их доить и стричь". В подтверждение этой версии приведем несколько военных эпизодов.



В 1268 году, после Раковерской битвы (Эстония), где новгородцы одержали победу над немцами и датчанами, немцы двинулись на Новогород, но неожиданно для них встретились с татарским отрядом в 500 воинов.



Немцы, не зная точного количества этого отряда, тотчас же "замиришися по всей воле новгородской, зело бо бояхуся имени татарского". Новгород и Псков уцелели. В 1274 году почти аналогичная ситуация сложилась под Смоленском, который намеревались штурмовать литовцы, но увидев татарское войско – ретировались.



Так союз с Ордой во второй половине XIII в. принес Северо-Восточной Руси вожделенный покой и твердый порядок.



Самый авторитетный русский историк В.О. Ключевский в своем огромном труде по русской истории относительно взаимной вражды русских князей выразился только однажды, но очень выразительно и хлестко: "Юрий московский в Орде возмутил даже татар своим родственным бесчувствием при виде изуродованного трупа Михаила тверского, валявшегося нагим у палатки... Если бы они, (русские князья) были предоставлены вполне самим себе, они разнесли бы всю Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные лоскутья".



Любопытное известие о проникновении монголо-татар в русскую православную церковь (по С.Т. Баймухаметову).



Племянник Батыя и Берке (настоящее родовое имя Даир Кайдагул) в Ростове "нашел приют", принял православие и был наречен Петром.



Подружился с местным князем Борисом, который и женил его на дочери видного ростовского вельможи. Однажды Петру было видение, явились апостолы Петр и Павел. После этого знамения Петр построил на берегах озера Неро монастырь, называемый также Петровской обителью, где он и закончил свой земной путь в качестве монаха.



Почитание Петра как святого началось сразу же после его смерти примерно в 1290-1291 году. "Сказание о блаженном Петре, царевиче Ордынском…" сложилось, как считает В.О. Ключевский, уже в начале следующего века. Официально он был причислен к лику святых на Соборе 1547 года при митрополите Макарии.



Архангельский собор-усыпальница великих князей и царей.



Наиболее выдающиеся из них - Александр Невский и Дмитрий Донской, изображены там на фресках. Каждому посвящена одна фреска. А блаженному Петру – две фрески. Сцены явления ему апостолов Петра и Павла.



Это говорит о том, что святой Петр был в средние века почитаемым в церкви и в народе. Кстати, одним из потомков блаженного Петра был великий иконописец Дионисий.



О святом Пафнутии



Хан Батый своим наместником на Владимирской Руси назначил нойона Амырхана (в русских летописях - Амрагат). На Руси он именовался "великий Владимирский баскак".



В 1255 году сей грозный сатрап Амырхан принял православие и был наречен именем Захарий. И это совсем не означало, как бы мы сейчас подумали, что теперь он стал подданым русского князя – нет, он продолжал служить на прежнем посту как ни в чем не бывало. Ну захотел наш "великий баскак" креститься в православие – так это его личное дело…, был нойон Амырхан – стал нойон Захарий… эка невидаль, в Орде православных, как лошадей в поле… Ставленник Батыя, Амырхан – Захарий продолжал свою службу долго-долго, пережив и Батыя, и Сартака, и Александра Невского, и Ярослава Тверского, и хана Берке, и хана Менгу-Тимура, и умер в 1290 году.



От его праправнука Якова Ивановича по прозвищу Зуб ведет начало род русских дворян Зубовых: "Дворяне Зубовы, графы Священной Римской империи, происходят от древней благородной фамилии Амрагата, а по крещении названного Захарием, который находился в городе Владимире наместником" ("Общий гербовник дворянских родов").



От другого праправнука – Никиты Ивановича по прозвищу Баскак – пошел известный дворянский род Баскаковых.



А вот их дядя Парфен Иванович – правнук Амырхана – оставил совсем другое наследство. Он стал иноком Пафнутием и основал Боровской Пафнутьев монастырь. Пафнутий, как и прадед, был долгожителем. Прожил 83 года и умер в 1478 году, в покое и благолепии, окруженный учениками. В 1540 году причислен к лику православных святых.



А мурза Чет, предок дворянского рода Вильяминовых, основал в Костроме знаменитый Ипатьевский монастырь В 1270 году хан Менгу-Тимир (1267-1280) издал следующий указ: "На Руси да не дерзнет никто посрамлять церквей и обижать митрополитов и подчиненных архимандритов, протоиереев, иереев и т. д. Свободными от всех податей и повинностей да будут их города, области, деревни, земли, охоты, улеи, луга, леса, огороды, сады, мельницы и молочные хозяйства. Все это принадлежит Богу и сами они Божьи. Да помолятся они о нас".



Хан Узбек (1312-1342) тот, кто принял ислам как государственную религию, для всех жителей своего улуса еще расширил привилегии церкви: "Все чины православной церкви и все монахи подлежат лишь суду православного митрополита, отнюдь не чиновников Орды и не княжескому суду. Тот, кто ограбит духовное лицо, должен заплатить ему втрое. Кто осмелится издеваться над православной верой или оскорблять церковь, монастырь, часовню – тот подлежит смерти без различия русский он или монгол. Да чувствует себя русское духовенство свободными слугами Бога".



А что сделала советская власть с русской православной церковью и мусульманскими мечетями?



Цитируемый здесь московский литератор Сергей Баймухаметов в своей книге "Призраки истории" приводит другую сенсационную версию: летописец Софоний, автор "Слова Софония Рязанца" ("Задонщина") ордынского происхождения.



С. Баймухаметов ссылается на переводчика "Слова о полку Игореве", известного исследователя древнерусской литературы В.Ф. Ржигу. Он приводит Жалованную грамоту рязанского князя Олега от 1372 года, где князь перечисляет своих ближних бояр, вместе с ним приехавших в монастырь близ Рязани. Первым в сем списке идет имя боярина Софония Алтыкулачевича.



Независимо от того, является ли данный боярин Софоний автором "Задонщины", ясно одно – отец его, Алтыкулач, был выходцем из Орды, и, скорее всего, православным, бежавшим от хана Узбека, вводившего в Орде ислам. Причем, крещеным там, в Орде. Потому что неправославные ордынцы, приходящие служить на Русь, в крещении получали другое, греческое имя.



Естественно, возникает вопрос. Сколько же платила Русь Золотой Орде? Сохранилось завещание Дмитрия Донского, в котором говорится, что Звенигород должен платить 272 рубля, Конов – 22, Суходол, Смоляны и Скирменска слободы – по 9 рублей, Можайск и Можайская волость – 167 рублей, Верея – 22,5 рубля, Коломна и Коломенская волость – 342 рубля. А все Московское княжество платило 960 рублей в год.



Дань всей Руси в XIV составляла 5000 рублей в год. При тогдашнем населении 5 000 000 в итоге получается 0,1 копейки на человека. Тогда на копейку можно было купить пуд хлеба. В общем, дань составляла полторы буханки хлеба на человека в год. (С.М. Каштанов "Финансы средневековой Руси", Москва, 1988 г., с. 910).



И еще некоторые исторические факты о совместном сотрудничестве российских князей с элитой и "царевичами" из Орды.



Первая волна переселенцев на Русь из татарской аристократии произошла именно при хане Узбеке. Те, кто не пожелал вместе с ханом принять мусульманство. Недовольные предпочли православие и стали служить московскому князю.



Ну, а "массовый прием татар на московскую службу" происходил при правлении великого князя Василия II после 1446 года, когда он освободился из казанского плена за громадный выкуп, благодаря содействию молодого царевича Касима, сына Улу-Мухаммада. Впоследствии Касим "вместе со своими казаками" верно служил московскому Василию II, много раз выручал его от смертельной опасности, за что и получил в пожизненное владение - Мещерский городок на реке Ока, который и стал затем называться городом Касимов (кстати, сохранил свое название до настоящего времени). Так, внутри Московского княжества образовалось Касимовское ханство.



А великий князь Василий II жестоко поплатился за свой столь щедрый подарок. Его двоюродные братья Дмитрий Шемяка и Иван Можайский ослепили князя. Отсюда и получил московский князь прозвище Василий II Темный.



Сын Касим-хана Данияр в 1471 году возглавлял конницу войск Ивана III при его походе на Новгород. Победа московского князя Ивана III при Шелонской битве над новгородским ополчением была выиграна именно благодаря коннице Данияра. В 1480 году Касимовский хан Данияр "вместе со своими казаками" участвовал в отражении нашествия хана Большой Орды Ахмеда на Москву. А в это время крымский царевич Нурдаулет (сын основателя Крымского ханства Хаджи-Гирея) вместе с московским воеводой Василием Ноздреватым совершили опустошительный набег на столицу Большой Орды Сарай и полностью ее уничтожили. Получив столь горестные вести, хан Ахмед не приняв боя, увел свои войска в свои пределы. Впоследствии Нурдаулет был назначен Иваном III на касимовский трон (1486-1490 гг.).



Крымский хан Менгли-Гирей (брат Нурдаулета) в 1502 году окончательно разбил хана Большой Орды Шиг-Ахмета и окрыленный столь блестящей победой писал своему союзнику Ивану III: "Улусы злодея нашего в руке моей, а ты, брат любезный, слыша столь добрые вести, ликуй и радуйся!" (Н.М. Карамзин).



И еще один интересный момент из нашей истории. В 1521 году крымский хан Мухаммад-Гирей и его родной брат казанский хан Сахиб-Гирей совместно совершили грандиозный поход на Москву. Москву оборонял Худай-Кул (в крещении Петр), муж сестры князя Василия III, Евдокии. Он приходился родным братом по матери к незваным захватчикам.



Его мать Нурсултан-ханум, жена казанского хана Ибрагима, после смерти мужа, вышла замуж за крымского Менгли-Гирея. Худай-Кул, Мухаммад-Гирей и Сахиб-Гирей – ее сыновья. Гиреевичи Москву взять не сумели, но в окрестностях захватили богатый полон. Худай-Кул (Петр), как зять и первый помощник князя Василия III, в 1523 году был похоронен в Архангельском собор - усыпальнице московских князей.



Вот таким образом с помощью татарских ханов московские князья освободились от "татаро-монгольского ига", о котором они сами и не знали.



Однако, чтобы получить ярлык (разрешение) на княжение, русским князьям необходимо было ехать в Орду с богатыми подарками, чтоб задобрить великого хана и его вельмож. "О, злее зла честь татарская". Из-за свершившихся проступков, неповиновения или игнорирования указаний верховного хана в Орде были казнены свыше десятка русских князей. В то же время, некоторые князья женились на ханских дочерях. Подобных случаев наберется немалое количество.



Следует также отметить и тех чингизидов, которых на Руси называли царевичами, приближенных к московскому трону. Некоторые из них оказали существенную помощь и поддержку Московскому государству.



Шах Али (Шигалей Шигалеярович), двенадцатый потомок Тукай-Тимура. "Правая рука князя Василия III". Он был ханом Касимова, Казани, правитель Серпухова и Каширы, командиром русских войск в Ливонии при взятии городов Нарвы и Юрьева.



Ураз-Мухаммед (1572-1610) – племянник казахского Таукель-хана. В 1588 году попал в плен к русским, "испомещен" в с. Гори с окладом в 2000 четей и денежным в 200 рублей. При приеме иностранных послов в Гранатовитой палате сидел слева от Государя. В 1600 году царь Борис Годунов пожаловал ему титул "хан Касимовский". Погиб от рук Лжедмитрия II.



Альп-Араслан (1560-1626) – внук Сибирского Кучум-хана. Взят в плен в 1598 году.



При приеме иностранных послов сидел справа от Государя. В 1613 году голосовал за Михаила Романова. С 1614 года – хан Касимова (по Н. Карамзину, М., "ЭКСМО", 2007 г., с. 822).



Становится понятным – зачем московским князьям нужны были пленные чингизиды. Чтобы показать иностранным послам свое высокое положение и легитимность.



Вот, мол, смотрите, влиятельные чингизиды у них ближайшие советники.



Саин-Булат, праправнук Ахмет-хана Большой Орды - хан Касимовский в 1569-1573 годы. Его мать – Алтынчак Темрюковна, старшая дочь кабардынского князя, а тетя – Кучиней (Мария) – жена Ивана Грозного в 1561-1569 гг. В 1573 году крестился и наречен Симеоном. В 1574 году Иван Грозный провозгласил его "Государем всея Руси".



Числился в этой должности 11 месяцев, с 1576 года – воевода в Твери, затем сослан в монастырь. Умер в 1616 году.



Таким образом, получается, что чингизиды не только находились рядом с московским троном, а вполне официально сидели на нем. (Некоторые историки считают, что это были причуды царя Ивана Грозного, опереточный спектакль. Но факт остается фактом – так было в действительности).



Элита Золотой Орды, противники ислама, как здесь уже ранее было отмечено, косяками бежали на службу к московскому князю, принимали православие и получали солидные должности и поместья. Так появились на Руси дворянские фамилии тюркского происхождения: Адашевы, Аксаковы, Аракчеевы, Басмановы, Бекетовы, Бухарины, Годуновы, Горчаковы, Епанчины, Ермолаевы, Измайловы, Карамзины, Корсаковы, Курбатовы, Мичурины, Салтыковы, Талызины, Тургеневы, Темирязьевы, Турчаниновы, Урусовы, Ушаковы, Чаадаевы, Шаховские, Шереметьевы, Юсуповы и т. п. Более тридцати процентов дворянских фамилий в России имеют тюркские корни.



"Поскреби русского и найдешь татарина" – не расхожая фраза, а вполне научный постулат. Имеются доказательства.



Еще в 1925 году евразиец Г.В. Вернадский в Берлине опубликовал свою статью "Два подвига Александра Невского". Суть его научной статьи: "Основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры грозит с Запада, а не с Востока, от лаинства, а не от монгольства. Монгольство несло рабство телу, но не душе. Латинство грозило исказить самое душу.



Два подвига Александра Невского – подвиг брани на Западе и подвиг смирения на Востоке – имели одну цель: сохранение православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве, уготованной Александром. Племя Александрово построило Московскую державу".



Вот мнение на этот счет как наших современников, так и видных евразийцев.



Депутат Госдумы, профессор Фатих Сибагатуллин приходит к выводу: "Единую Россию практически из "ничего" собрали татары!



Тысячу раз был прав Петр Савицкий – "без татарщины не было бы России", тысячу раз был прав Лев Гумилев, утверждая, что лишь "благодаря татарам в России создалась государственность!" (Ф. Сибагатуллин "Татары и евреи", изд-во "ИделПресс", Казань, 2013 г., с. 364).



Современный российский исследователь Валерий Захаров подводит итог: "Не Русь, как щит, заслонила Европу от монголов, а Монгольский улус спас молодую Русь от поглощения Европой".



"После захвата крестоносцами Константинополя (1204 г.) усилился натиск Римской церкви на Русь. Доходило до того, что папа Григорий III и вслед за ним папа Григорий IХ объявляли на Руси экономическую блокаду, то есть запрещали соседним государствам торговать с русскими городами, в первую очередь – оружием и продовольствием. Тогда же, в самом начале XIII века, их устами русские были названы "врагами веры", а в 1256 году объявлен "крестовый поход против схизматиков и татар", то есть против Руси и Орды. И наконец, уже папа Климент VI отчеканил формулу противостояния Рима и Руси. "Русские – враги католической церкви", - написал он твердой рукой. И шведские, и немецко-орденские, и литовские походы на Русь возбуждались и координировались из одного центра" (по С. Баймухаметову).



А вот князь Даниил Романович Галицкий соблазнился посулами Римского Папы, принял католичество и получил сан "Русского короля". И после смерти Даниила Галицко-Волынская Русь была разделена между Польшей и Литвой (1349 г.), а впоследствии полностью отошла к Польше. На пять веков!



"И на протяжении всего "монголо-татарского ига" русский человек был и остался русским благодаря толерантности монгола, который не навязывал ему свое "житие", как швед или немец" (по Ч. Чойсамба, монгол).



И в заключении этого раздела необходимо пояснить – откуда взялся термин "татарское иго". Историк В.В. Каргалов (1980 г.) поясняет, что впервые оно было употреблено статс-секретарем польского короля Стефана Батория (1533-1586) Реингольдом Гейденштейном. В. Каргалов отмечает, что "выдумка Гейденштейна, подхваченная известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе". Выходит, что русские князья не знали о том, что они находятся под "татарским игом".



Теперь попытаюсь напрямую подойти к вековой отсталости России от стран Западной Европы и влияния монголов на это отставание, о чем неустанно твердят наши историки.



Не будем погружаться в глубокую философию и научную дискуссию. Факты лежат на поверхности. Рассмотрим их кратко, фрагментарно.



Крепостное право, а по сути – рабство в России отменили в 1861 году. Где и когда рабский труд был производителен? Рабы, бесправное общество в России разве могло быть прогрессивным? Да, строили новые города и крепости (под руководством иностранцев), дворцы-шедевры, уникальные сооружения, одерживали великие победы над иноземцами. Но подавляющая часть населения страны голодала и прозябала в нищете. Через 20-30 лет после отмены крепостного строя, когда выросло новое поколение свободных людей, мы наблюдаем "серебряный век России".



Массовое строительство железных дорог, заводов, фабрик. Возрождаются искусство и наука: художники-передвижники, "могучая кучка" композиторов, плеяда новых русских писателей. Россия постепенно стала выходить на более высокую ступень своего развития. Практика доказала, что за 50-60 лет жизни одного поколения, при рациональном экономическом раскладе можно построить и изменить свое бытие на более высокий уровень.



За 1861-1913 годы национальный доход России увеличился в 3,84 раза.



Рост мужчин увеличился на 4,1 см, а вес увеличился на 7 кг.



Где влияние монголов, которые были на территории России 500 лет назад? Интеллектуалы и правители по-прежнему на протяжении столетий ищут монголов, на которых можно было бы свалить свою несостоятельность.



Свежий пример. Германия в 1945 году была сокрушительно повержена, а что уцелело, было вывезено по репатриации. Немецкие станки на советских заводах работали еще 20-30 лет.



Но что последовало далее? Через 30 лет заговорили о "немецком чуде". Немецкое государство по своим экономическим показателям намного опередило советскую страну. Немцам, конечно, повезло, у них 700 лет назад не было монголов. Говорят, что им помогли американцы.



Американцы во время войны нам тоже помогли. Ленд-лиз – без него мы бы не победили. Стратегическое сырье, техника и даже американская тушенка существенно помогли советскому народу победить фашистов.



Академик Александр Оганович Чубарьян, директор Института всеобщей истории России, еще осенью 2013 года по российскому телевидению заявил, что с 2015 года в школьных учебниках по истории исчезнет термин "татаро-монгольское иго" и будет заменен на понятие "вассальная зависимость княжеств Руси от ханов Золотой Орды".



Этот новый постулат в моей книге изложен обстоятельно. 17 лет работаю по этой теме. В 2014 году, будучи в Москве, я занес два экземпляра своей книги в канцелярию Института всеобщей истории РАН для академика А.О. Чубарьяна. Источник - e-history.kz

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