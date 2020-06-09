И через 75 лет после войны корейцы требуют от Японии компенсаций

17:09 09.06.2020

АНАТОЛИЙ КОШКИН



Около 600 тысяч корейцев в Японии лишены гражданских прав и имеют лишь вид на жительство



Хотя Республика Корея (Южная Корея) входит в неформальный военный союз с Соединенными Штатами и Японией, японо-южнокорейские отношения периодически осложняются. Корейцами не забылся колониальный режим, установленный Страной восходящего солнца на Корейском полуострове. Не урегулирован и территориальный спор вокруг небольших островов в Японском море (в Корее их называют Токто, в Японии – Такэсима).



Очередное обострение вызвано новыми исками граждан Южной Кореи к четырем японским компаниям Nippon Steel, Mitsubishi Heavy Industries, Nachi-Fujikoshi и Nippon Coke & Engineering. Исковые требования предъявил 31 человек; они потребовали выплатить компенсации за принуждение к труду на японских предприятиях в годы Второй мировой войны. Иски поданы в суд в Сеуле; заявители настаивают на выплате 88 тыс. долларов в форме компенсации каждому истцу.



Японское правительство отказывается рассматривать иски, ссылаясь на то, что вопрос о праве требовать компенсации был полностью решен в соответствии с соглашением 1965 года, при нормализации двусторонних отношений.



В прошлом году японское правительство, недовольное требованиями компенсаций и намерением Сеула подать на Японию в суд Всемирной торговой организации (ВТО), объявило о введении мер, затрудняющих экспорт японских высокотехнологичных материалов в Южную Корею. Речь идет о поставках фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов, используемых в производстве полупроводников и дисплеев для смартфонов и телевизоров. Южнокорейским компаниям это нанесло значительный ущерб. Пострадали такие гиганты, как Samsung Electronics, SK hynix, LG Display. Специалисты отмечали, что экономический конфликт с ограничениями поставок из Японии чреват ущербом для обеих сторон на миллиарды долларов.



Одним из ответов Сеула стал арест по решению суда активов Mitsubishi Heavy после того, как эта японская компания отказалась выплатить компенсацию за принудительный труд на своих предприятиях в годы войны. Не исключено, что нежелание японского правительства и японских компаний выплачивать компенсации по вновь выдвинутым искам вызовет в Южной Корее новую волну возмущения. Снова могут быть подняты требования принесения извинений и компенсаций корейским женщинам "ианфу" ("женщинам для утешения"), которых десятками тысяч отправляли в солдатские бордели на оккупированных Японией территориях. Среди таких жертв японской военщины значительный процент составляли несовершеннолетние.



Не менее болезненной темой в отношениях двух стран являются претензии Токио на архипелаг Токто, находящийся под контролем Республики Корея. Учредив в стране "День Такэсима", японское правительство организует в разных населенных пунктах демонстрации с требованиями вернуть "исконно японские территории". Это подогревает антикорейские настроения и Сеулу время от времени приходится подтверждать свой суверенитет над островами военными учениями.



На днях Токио в очередной раз выразил протест правительству Республики Корея в связи с проведением в Японском море учений у островов Токто. Сеул отказывается принимать протест и вести переговоры по поводу архипелага, считая его с давних времен принадлежащим Корее. Спорят корейцы с японцами и из-за названия омывающего их берега моря – они не хотят называть его Японским, призывая именовать море Восточным.



Отметим, что с требованиями компенсаций за ущерб, нанесенный корейскому народу в годы японского колониального владычества на Корейском полуострове, выступает и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Выполнение этих требований является важным условием начала переговоров между лидерами двух стран, с инициативой которых в последнее время все чаще выступает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.



Напомним, что в августе 1910 года корейским властям был навязан Договор о присоединении Кореи к Японии и весь Корейский полуостров стал японской колонией. Японцы проводили политику ассимиляции корейского населения; поощрялось вступление корейцев в японские патриотические организации, обращение их в традиционную религию японцев – синтоизм. Стимулировались отказ корейцев от корейских имен и замена их японскими. Преподавание в корейских школах велось на японском языке, национальные движения подавлялись, закрывались корейские газеты.



В годы войны в Китае и на Тихом океане из-за нехватки рабочей силы корейцев стали в принудительном порядке вывозить в японскую метрополию, а на завершающем этапе войны призывать в императорскую армию. Немало корейцев были направлены на рудники на Карафуто (так японцы именовали уступленную им по итогам Японско-русской войны 1904-1905 гг. южную половину русского острова Сахалин).



Сотни корейцев погибли на тяжелых работах на строительстве в горах префектуры Нагано тайного подземного бункера для японского императора с его ставкой и Генштаба. Убежище должно было выдержать прямое попадание бомб американских бомбардировщиков В-29. В скальных породах гор Мицусиро на случай сражений с американской армией с ноября 1944 г. до капитуляции Японии было вручную прорыто 10 километров туннелей.



Всего за годы войны в Японию, в том числе на Карафуто, ввезли около 670 тысяч корейцев. Считается, что от тяжелейших условий рабского труда около 60 тысяч человек из них умерли. В настоящее время на Японских островах проживают около 600 тысяч лиц корейской национальности. Это самая большая иностранная диаспора в стране. Японские корейцы, несмотря на то что они родились и выросли в Японии, лишены гражданских прав и имеют лишь вид на жительство. Они – "неграждане".



Эти примеры говорят о том, что и по прошествии 75 лет после окончания Второй мировой войны народам трудно забыть ущерб, нанесенный агрессором. Важной причиной такого положения в отношениях двух Корей и Японии является нежелание официального Токио признавать полностью и окончательно итоги войны.