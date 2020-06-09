Новая сделка ОПЕК+ тормозит уже на старте. Нефтяным ценам прогнозируют снижение, - "НГ"

21:29 09.06.2020 Ольга Соловьева



9.06.2020



Рост нефтяных котировок может подтолкнуть американских производителей сырья нарастить добычу.

Нефтяные котировки во вторник незначительно снижались в ходе торгов, хотя в предыдущие дни росли в связи с продлением сделки ОПЕК+ еще на один месяц. Нефтяной рынок ждет коррекция, уверяют западные аналитики. Фундаментально спрос на сырье остается низким, а запасы нефтепереработки избыточными, в то время как цены на эталонный сорт Brent достигли максимума за три месяца.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent утром вторника составляла 40,84 долл. за баррель, однако уже во второй половине дня она опустилась до 40,44 долл. Для сравнения: в понедельник нефть торговалась выше 43,3 долл. за баррель. В свою очередь, стоимость российской нефти марки Urals увеличилась до 42,55 долл. за баррель, сообщили в агентстве Argus Media, тем самым превысив стоимость отечественного черного золота и цену отсечения, заложенную в бюджете, в 42,4 долл. за баррель.



Напомним, в рамках бюджетного правила, если стоимость нефти поднимается выше цены отсечения, полученные сверхдоходы направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В ином случае недополученные нефтегазовые доходы компенсируются из средств ФНБ. Для сравнения: в апреле средняя стоимость Urals составила 18,22 долл. за баррель, в мае – 31,03 долл.

По мнению аналитиков, снижение котировок демонстрирует разочарование рынка действиями некоторых стран-экспортеров. Так, днем ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Сальман заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн барр. в сутки (б/с) будут действовать лишь в июне. "Рынок был разочарован тем, что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты", – пишет Интерфакс со ссылкой на аналитиков ANZ.



Негативно сказались и новости о перспективах возвращения ливийских поставок на рынок. В частности, Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) в понедельник сообщила, что крупнейшее нефтяное месторождение страны "Шарара" может выйти на полную мощность в течение 90 дней. Как сообщают арабские СМИ, в настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. б/с. В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ.



Очевидно, оказывать влияние на движение котировок будут и производители сланцевой нефти в США. По мнению ряда аналитиков, добыча в Штатах затрудняет восстановление баланса на рынке. Так, по оценкам, уже при стоимости черного золота на уровне 40 долл. за баррель американские производители сланцевой нефти начнут наращивать добычу.

При этом аналитики расходятся во мнении о том, каковы перспективы нефтяного рынка до конца этого года. К примеру, по мнению аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs, цены на нефть скорее всего снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности относительно будущей траектории спроса и "пугающего" объема запасов. Эксперты прогнозируют, что стоимость нефти эталонной марки Brent в краткосрочной перспективе опустится до 35 долл. за баррель. К слову, по прогнозу Всемирного банка, в текущем году средняя цена барреля Brent составит 32 долл., в следующем – 38 долл. Текущему же восстановлению цен, по мнению аналитиков Goldman Sachs, способствовали спрос на риск и рекордный импорт нефти Китаем, тогда как фундаментальные показатели по-прежнему выглядят слабо.

В банке полагают, что нефтяному рынку только предстоит решать проблему избытка запасов черного золота, который исчисляется уже миллиардами баррелей. Аналитики ожидают, что предложение будет только увеличиваться по мере оживления сланцевой отрасли в США и возвращения на рынок ливийской нефти. "Обвал маржи (в переработке) до беспрецедентных минимумов также отражают как завышенные цены на сырую нефть, так и более умеренное восстановление спроса – это два столпа нашего краткосрочного "медвежьего" взгляда", – резюмируют экономисты.

Маржа нефтепереработчиков исторически низкая, а запасы нефтепродуктов остаются повышенными по сравнению с запасами сырой нефти, что говорит о том, что восстановление спроса является относительно хрупким, следует из обзора Morgan Stanley. По их оценке, потребление вряд ли полностью вернется к докоронавирусному уровню до конца 2021 года. А значит, оснований для роста цен на сырье также мало.

Эту точку зрения разделяют не все. Так, в международном рейтинговом агентстве Fitch сомневаются, что цены на черное золото опустятся даже ниже 30 долл. за баррель в обозримой перспективе. "Рынок скорее всего столкнется с дефицитом производства во второй половине 2020 года из-за постепенного улучшения спроса и сокращения предложения", – говорится в их сообщении. В свою очередь, соглашение ОПЕК+ о продлении рекордного сокращения добычи нефти еще на один месяц должно ускорить восстановление равновесия на рынке, считают в Fitch.

Впрочем, аналитики также задаются вопросом об устойчивости восстановления цен на черное золото. "Добыча сырья в странах, не входящих в ОПЕК+, особенно в США, будет оказывать значительное влияние на баланс спроса и предложения. Нормализация запасов нефти, накопленных в первой половине года, затянется на несколько месяцев", – прогнозирует агентство.

Сегодня нет оснований говорить о восстановлении спроса на нефть, говорят российские эксперты. "Спрос на нефть сократился на 20–25% во втором квартале этого года", – отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он напоминает: данные об авиа- и автоперевозках пока не позволяют говорить о восстановлении. "Сохраняется избыток запасов авиатоплива и автомобильного бензина", – добавляет партнер Rusenergy Михаил Крутихин. Еще один фактор – большая ставка на зеленую энергетику со стороны развитых стран. "Мы видим координированный подход стран к декарбонизации экономики. И это также будет сильно сдерживать спрос на нефть, газ и уголь", – говорит Крутихин.

Относительно текущего года ситуация также может осложниться с приходом второй волны коронавируса и возобновления карантинных мер. По итогам года спрос на нефть будет на 9–10% ниже прошлогоднего, прогнозирует Николаев.

Снижение потребления углеводородов в перспективе грозит России еще большими проблемами. Россия за последние 10 лет сделала явно недостаточно для изменения структуры экономики и борьбы с сырьевой зависимостью, напоминает советник ректора РАНХиГС Владимир Гуревич. Он считает, что эта зависимость много шире поступлений в бюджет от нефтегаза. "Если мы уберем нефтегазовый сектор как заказчика для других отраслей, то увидим совсем другую картину зависимости. Она будет тотальной", – указывает он, подчеркивая, что потеря сырьевой составляющей потянет за собой и другие сектора экономики. Совокупно в долгосрочной перспективе потери российского экспорта из-за энергоперехода могут достигать 100 млрд долл. ежегодно. Источник - ng.ru

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