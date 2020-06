Россия пытается предотвратить возвращение жестких антииранских санкций

21:36 09.06.2020 Сергей Лавров вписался за Иран

Глава МИД РФ пытается предотвратить возвращение жестких антииранских санкций



Россия пытается не дать США развалить то, что осталось от иранской ядерной сделки. Глава МИД РФ Сергей Лавров написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом помешать американцам задействовать механизм возвращения жестких санкций в отношении Ирана. По словам российского министра, они не имеют на это права, поскольку в 2018 году вышли из сделки по урегулированию иранской ядерной проблемы. США с этим не согласны: они распространили в Совбезе ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго против Ирана и в случае ее ветирования со стороны России намерены добиваться восстановления всех ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций.



В Совбезе ООН предстоит серьезная схватка по иранскому вопросу. Администрация Дональда Трампа, которая в 2018 году вывела США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, то есть иранской ядерной сделки), намерена добиться продления оружейного эмбарго в отношении Тегерана. Ограничительный режим поставок вооружений Ирану был частью принятого в 2015 году СВПД. Действие режима истекает 18 октября, после чего партнерам Тегерана в военно-технической сфере уже не надо будет просить Совбез о разрешении на продажу ему определенных видов оружия. Вашингтон хочет продлить эмбарго на неограниченный срок и уже подготовил проект соответствующей резолюции Совбеза ООН.



Постпред США при ООН Келли Крафт на днях рассказала, что документ уже распространен среди постоянных членов Совбеза и скоро будет представлен остальным. "Хотим ли мы, чтобы Россия продавала оружие Ирану? Или чтобы Китай его туда поставлял? Или иная страна. Этого нельзя допустить,- заявила она.- Россия и Китай должны присоединиться к мнению мирового сообщества, осуждающего поведение Ирана. Речь идет о судьбах народов всего Ближнего Востока". Ранее власти США не раз обвиняли Иран в дестабилизации региона, поддержке террористических групп и попытках обойти договоренности в ядерной сфере.



Но уже сейчас ясно: Россия заблокирует американскую резолюцию. Это, в частности, следует из письма, которое Сергей Лавров на днях отправил Антониу Гутерришу (есть в распоряжении "Ъ").



"Объективные основания для постановки вопроса в Совете Безопасности об оружейном эмбарго в отношении Ирана отсутствуют",- пишет он. Глава МИД РФ напоминает: предусмотренный резолюцией 2231 Совбеза (принята в 2015 году в поддержку СВПД) порядок поставок в Иран вооружений и военной техники по семи категориям специального регистра ООН носит временный характер. "Страны-участницы СВПД пошли на этот шаг ради создания условий для запуска реализации достигнутых в 2015 году договоренностей, что в нынешних условиях неактуально. Применение соответствующих положений резолюции 2231 Совета Безопасности после 18 октября 2020 года никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание",- настаивает Сергей Лавров. И подчеркивает: "Поставки вооружений не имеют никакого отношения к иранской ядерной программе".



США, впрочем, судя по всему, и не надеются на то, что Россия поддержит их резолюцию. А поэтому уже разработали "план Б": Вашингтон рассчитывает использовать специальный механизм урегулирования споров, предусмотренный резолюцией Совбеза ООН 2231, упомянутой Сергеем Лавровым. Итогом его задействования может стать восстановление всех ранее действовавших в отношении Ирана жестких международных санкций (включая ограничения на поставки вооружений, сотрудничество в экономической и других сферах, заморозку зарубежных активов). Активизировать этот механизм может только участник иранской ядерной сделки.

Но, хотя США вышли из СВПД два года назад, в Вашингтоне настаивают на том, что статус участника сделки за страной сохранился.



Логика американской стороны такова: США вышли из политического соглашения - СВПД, но остаются участниками ооновского процесса, что позволяет им пользоваться всеми механизмами резолюции 2231.

В письме Сергея Лаврова этот план подвергается резкой критике. "Стремление Вашингтона добиваться своего, не считаясь ни с логикой, ни с мнением других стран, ни с потенциальным ущербом осуществлению резолюции 2231 Совета Безопасности, вызывает серьезную озабоченность,- пишет он генсеку.- Нелепо и безответственно звучат заявления, что Соединенные Штаты Америки не собираются возвращаться к выполнению своих обязательств по СВПД, но намереваются воспользоваться правами, якобы вытекающими из резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности". По словам российского министра, это "абсолютно неприемлемо" и "лишь напоминает известную английскую пословицу про пирог". Судя по всему, речь о пословице "You can’t eat your cake and have it too". По-русски ту же мысль можно выразить при помощи целой серии поговорок (нередко нецензурных) про невозможность получить все и сразу.



Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов о плане США по развалу иранской ядерной сделки

По словам Сергея Лаврова, СВПД не может рассматриваться в отрыве от резолюции 2231 Совбеза ООН, которой он был одобрен и приложением к которой является. "Они - единое целое",- настаивает министр. В письме глава МИД РФ напоминает, что 8 мая исполнилось два года с тех пор, как был подписан "Меморандум о прекращении участия Соединенных Штатов Америки в СВПД и дополнительных шагах по противодействию враждебному иранскому влиянию и перекрытию всех путей получения Ираном ядерного оружия". "Тем самым американское руководство официально отказалось от выполнения обязательств, вытекающих из СВПД и закрепленных в резолюции 2231 Совбеза. США собственными руками вычеркнули себя из числа стран-участниц СВПД",- считает он.



Сергей Лавров резюмирует: "США должны осознать, что какие-либо правовые или иные основания для проведения ими политики использования полномочий Совбеза ООН в собственных эгоистических интересах полностью отсутствуют. Нарушив резолюцию 2231 и отказавшись выполнять СВПД, они утратили возможность использовать механизмы, предусмотренные, в частности, параграфами 11–13 резолюции". В этих пунктах речь идет как раз о тех действиях, которые Вашингтон намерен предпринять в рамках своего "плана Б".

Постпред США при ООН Келли Крафт в свою очередь заявила, что ее страна вправе задействовать все механизмы резолюции 2231 безотносительно ее участия в СВПД.

Помешать США реализовать свой план России, а также остальным участникам СВПД (Великобритании, Германии, Китаю и Франции) будет непросто.



Многое будет зависеть от того, какую позицию займут европейские союзники США. С одной стороны, они тоже не раз обвиняли иранские власти в дестабилизирующем поведении. С другой стороны, европейцы, по данным СМИ, опасаются, что в случае продления оружейного эмбарго или восстановления международных санкций Тегеран вышлет иностранных инспекторов и начнет делать ядерную бомбу. В любом случае проявить свою позицию им придется в ближайшее время - сначала в ходе голосования по американской резолюции о продлении эмбарго, а затем при попытке США задействовать механизмы резолюции 2231. И если по первому пункту они еще могут воздержаться, то по второму отсутствие единогласного отпора будет означать полный развал сделки.

Почему США запрещают всю атомную программу Ирана за исключением Бушерской АЭС



Дело в том, что если страна-участница сделки (скажем, США) заявляет о задействовании механизма урегулирования споров по причине неисполнения договоренностей другой стороной (Ираном), то для продолжения действия самой сделки нужна резолюция Совбеза ООН. И если хоть один из постоянных членов Совбеза ее заблокирует (а США это, конечно, сделают), то все возвращается к состоянию до 2015 года, то есть к режиму жестких санкций против Ирана. Предотвратить развитие событий по такому сценарию гипотетически можно, только отказав США в праве считать себя участником сделки. В противном случае писать письма будет поздно.

Елена Черненко Источник - коммерсант

