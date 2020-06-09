 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ташкент претерпевает поистине чудовищные изменения, он не развивается, а уплотняется - А.Ниязматов
22:19 09.06.2020

Столица Узбекистана претерпевает поистине чудовищные изменения, из некогда прекрасного, зеленого и удобного для жителей города, создается каменный мешок, в будущем малопригодный для жизни, заявил Podrobno.uz общественный деятель и журналист Абу-Али Ниязматов.
"Застройщики стремятся захватить каждый свободный кусочек земли внутри кварталов, нарушая все имеющиеся нормы, а реакция властей города на такое безобразие фактически нулевая, несмотря на широкое возмущение жителей", – подчеркнул он.

По его словам, у столичных властей существуют прекрасные возможности развивать город, "ведь фактически в центре и далее присутствуют огромные массивы ветхого жилья, которое можно снести и создать на их месте современную жилую инфраструктуру, тем самым внеся вклад в развитие Ташкента".

"Однако, застройщикам не хочется тратиться, то есть давать жителям компенсацию за утерю жилья, им легче захватить пустые земли внутри кварталов, уничтожая зеленые зоны, детские и спортивные площадки, то есть получить максимальную прибыль в ущерб горожанам, а власти Ташкента идут им навстречу, выдавая разрешения на такие участки земли", – указал общественный деятель.
К примеру, отметил он, сегодня строительная компания "Голден хаус" начала вбивать колышки вокруг зеленой зоны в районе бывшей территории предприятия "Ташкентвино".
"Компании мало той огромной территории бывшего предприятия, где будет строиться элитное жилье, непомерные аппетиты заставили ее выйти за периметр этой территории и осуществить попытку захвата большого зеленого массива, на месте которого компания планирует построить торговый комплекс", – отметил Ниязматов.
При этом, указал он, у этой компании-застройщика имеется разрешение от ташкентского управления природоохранного ведомства на вырубку десятков деревьев, несмотря на действующий в соответствии с указом главы государства мораторий и "таких примеров по городу многие десятки".
"Таким образом, приходится констатировать, что наша столица не развивается, а хаотично уплотняется и совсем скоро город станет каменным мешком, без зеленых зон, в котором не будет свободного воздуходвижения, он станет малопригодным для нормальной, здоровой жизни, и, соответственно, начнет погибать", – резюмировал Ниязматов.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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