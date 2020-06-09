Власти Киргизии предупредили граждан о нашествии саранчи

22:39 09.06.2020

Министерство сельского хозяйства Киргизии сообщило, что в этом году ожидается нашествие саранчи. В министерстве считают, что это связано с пандемией коронавируса.

"Это парадокс. Мы провели анализ и выяснили, что когда человечество испытывает трудности (войны, эпидемии, кризис), саранча активизируется", - заявил представитель ведомства Алмаз Алакунов.

По мнению специалистов, саранча может охватить 120 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это может серьезно ударить по экономике республики, пишет Лента.ру.