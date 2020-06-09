Следы правителя Древнего Египта ведут на Луну. Космонавтика и Тутанхамон, - А.Крушанов

00:31 10.06.2020

Об авторе: Александр Андреевич Крушанов – ведущий научный сотрудник Института философии РАН.



9.06.2020



При всех сложностях современного мира человечество готовится к новому космическому прыжку. Главным вопросом мировой космонавтики становится уже не только полет, но еще и первичное обустройство человека на Луне, создание лунных баз. Драма и трудности сегодняшних дней могут лишь притормозить этот процесс, но уже не остановят его и не отменят.



Во-первых, это уже закреплено в планах Китая, США, Объединенной Европы, России как очередная задача космонавтики. Причем этот клуб склонен к расширению. Во-вторых, причиной намеченных полетов выступает не только, да и не столько обыденное и профессиональное любопытство, хотя очень значимо и это. Для полетов существуют и куда как более серьезные основания.



Скажем, в стратегическом плане спутник Земли – это первичная внеземная территория для продолжения естественной экспансии человечества. Без такой экспансии даже в силу действия закона возрастания потребностей мы просто съедим и разрушим нашу планету. Нам просто не хватит ресурсов, как и способности природы планеты к восстановлению после "общения" с нами.

Внедрение все новых технологий этого противоречия, увы, не снимет. Оно просто вытесняется на новый уровень. Скажем, было время, когда лондонцы боялись, что конский навоз завалит город по самые крыши. Этого, к счастью, не случилось благодаря появлению автомобиля. Но сегодня мы понимаем, что автомобиль – это средство спасения от навоза, но совсем не сбережения природы. Причем с этой "палочкой-выручалочкой" разговор о влиянии на природу теперь надо вести уже не в городском, но глобальном масштабе!

В силу самого нашего существа, обязывающего взаимодействовать с природой Земли активным образом, стратегические перспективы человечества могут быть связаны лишь с космической экспансией!

Космическая экспансия важна и своими гуманитарными следствиями. Экспансия – это вдохновляющее движение вперед. Вспомните душевный подъем начала космической эры! Пока новый рывок такого уровня не произошел, современной культуре приходится скучно перебирать уже многократно отработанный набор основных идей и впечатлений. Отсюда популярность ремейков и радикальных интерпретаций уже известного. Между тем как связанные с космонавтикой ожидания не исчерпываются и уже сказанным.



Космос интересен не только своей осязаемой прагматикой. Он важен и другой, в наше время пока еще довольно экзотической возможностью – шансом встретить инопланетные разумные существа. При этом науке и космонавтике не стоит забывать, что такая встреча может или могла произойти не только в космосе. Например, она могла реализоваться в форме палеоконтакта (посещения Земли пришельцами).



Эту тему в новейшее время сформулировал и поддержал доктор физико-математических наук Матест Агрест, опубликовавший в 1960 году статью "Следы ведут в космос?". Речь шла, например, о гигантских блоках в основании храмового комплекса в Баальбеке (Ливан). Древние строители исхитрились заготовить, доставить и уложить на место блоки в сотни тонн! Как это возможно и почему перед ними стояла такая задача вообще? Обычные исторические подходы убедительного объяснения на этот счет все же не дают. Так что вполне допустимо предположить, что древним строителям могли помочь, например, прилетевшие разумные существа. Понятно, обладающие и соответствующим знанием, и мощными технологиями. Иначе они просто не добрались бы до Земли.

На мой взгляд, наука должна размышлять и вести поиск и в этом ключе. Поэтому предлагаю взглянуть, например, на фото нагрудного украшения фараона Тутанхамона ("пектораль Тутанхамона"). Оно каким-то чудом пребывает в тени внимания космистов, но выглядит крайне интересным памятником культуры.



Кажется естественным считать, что украшения фараона должны подчеркивать его божественную природу и связь с богами. В этом смысле пектораль выполнена так, словно это просто развернутый рассказ о связи фараона с небожителями (см. фото ожерелья). В рамках космизированного опыта современного человека содержание пекторали, как мне представляется, гипотетичным образом может быть интерпретировано, например, так.



Похоже, на ожерелье присутствуют три горизонтальных уровня, крайние из них – Земля (явно не представленная) и Луна (обозначенная полумесяцем). Между ними расположен знак жука-скарабея. Думаю, скарабей в данном случае выражает два смысла: "летающее" и "массивное", а в целом подразумевает "шаттл" на маршруте "Земля–Луна".



Ниже Луны на ожерелье, по существующему убеждению, располагается "небесная ладья" да еще и с "Всевидящим оком". В старину считалось, что это священный глаз, который наблюдает за всем происходящим на Земле. Сегодня легко представить себе, что это могла быть система наблюдения пришельцев, расположенная на орбитальной станции.



Наконец, выше на пекторали мы видим полумесяц явно с какими-то существами, на которых, кстати, мы, кажется, весьма похожи. Едва ли это люди – об этом были бы хоть какие-то предания, а их нет.

Соответственно, можно сделать вывод: судя по "пекторали Тутанхамона", в нашем далеком прошлом палеоконтакт, похоже, произошел. Можно также предположить, что в далеком прошлом инопланетяне не только посещали нашу планету, но и имели в это время свою орбитальную станцию, а также какую-то базу на Луне. И, наверное, это не могло не отразиться на истории человечества.

Похоже, у будущих астронавтов на Луне есть шанс обнаружить какие-то следы пребывания далеких инопланетных предшественников, а может, и послание от них.



Разумеется, надо понимать, что речь идет о весьма смелом, но очень предположительном истолковании содержания ожерелья. Потому на данном этапе вполне могут быть выработаны и другие интерпретации содержания пекторали. Но, думаю, людям, имеющим отношение к развитию космонавтики, стоило бы поразмышлять именно над тем, что сказано выше.