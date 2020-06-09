Когда ждать появления новых инфекций, - Е.Алексеева

00:40 10.06.2020

Вторжение человека в дикую природу порождает эпидемии



Елизавета Алексеева



9.06.2020



Зоны особого риска инфекционных заболеваний там, где размыты границы между миром людей и миром животных. Фото Pixabay

Все чаще ученые высказывают предположение, что возникновение эпидемий наподобие COVID-19 провоцирует человек своим нарастающим вторжением в дикую природу.

Международная команда исследователей поставила своей задачей понять, откуда появляются новые инфекционные заболевания, и попытаться спрогнозировать источники новых эпидемий, представляющих наибольший риск для людей. Новый метод, основанный на распознавании паттернов распространения инфекции, был применен учеными Ливерпульского университета в рамках международных усилий, направленных на поиск более эффективных способов борьбы с будущими эпидемиями.

Британские биологи изучили, где и при каких обстоятельствах появлялись на свет опасные болезни, ранее неизвестные медицине. В основном люди заражались от диких животных, а затем из-за отсутствия иммунитета и средств борьбы с новой инфекцией она распространялась со скоростью лесного пожара. Основываясь на аналогиях, эксперты попытались вычислить самые серьезные угрозы.

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и COVID-19, – заявил профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис в интервью Би-би-си. – От пяти пуль мы уклонились, шестая нас достала. И это не последняя пандемия, с которой мы столкнулись. Поэтому надо тщательнее изучать заболевания диких животных".

Профессор Бэйлис и его коллеги создали прогностическую систему распознавания, позволяющую выделить среди тысяч известных науке бактерий, паразитов и вирусов, поражающих диких животных, самые опасные для человека. В основе лежит количество видов, выступающих носителями того или иного патогена, и возможность их контактов с людьми.

Если патоген включен в черный список, ученые рекомендуют заняться созданием защиты от него, не дожидаясь начала эпидемии. Следующий этап – попытаться определить, какие конкретные возбудители способны вызвать эпидемию.

Многие специалисты полагают, что действия человека – прежде всего вырубка лесов и вторжение в места обитания дикой фауны – способствуют учащению и ускорению передачи заболеваний от животных к людям.

"Есть немало свидетельств того, что измененные человеком ландшафты с низким уровнем разнообразия форм жизни, такие как поля и плантации, чаще ассоциируются с более высоким риском для людей заразиться той или иной инфекцией", – замечает профессор Кейт Джонс из Университетского колледжа Лондона. – Естественно, это не единственная причина болезней. Однако зачастую именно те виды животных, которые легче уживаются с человеком – например некоторые грызуны, – одновременно оказываются более эффективными носителями и распространителями патогенов".

Опасность прямого или опосредованного контакта между людьми и дикими животными убедительно демонстрирует ряд примеров.

Так, вспышка вируса Нипа в Малайзии в 1999 году началась на свиноферме, находившейся на краю леса. Свиньи поедали падавшие на землю дикие фрукты, которые перед этим надкусили и заразили своей слюной летучие мыши. В результате заразилось более 250 человек, контактировавших с заболевшими свиньями, и более 100 умерло. Вирус Нипа убивает от 45 до 75% зараженных им людей, в то время как летальность коронавируса COVID-19 оценивается на данный момент примерно в 6%.

Зоны особого риска, где размыты границы между миром людей и миром природы, такие как опушки лесов и рынки, где продают диких животных, должны быть под особым и постоянным контролем, уверен профессор Эрик Февр, сотрудничающий с Ливерпульским университетом и Международным институтом животноводства в Найроби (Кения). "Нужно иметь заранее продуманные алгоритмы действий на случай, если в таком месте произойдет вспышка болезни или вообще что-то необычное, – говорит он. – Возможно, не все знают, что новые болезни в мире внезапно проявляются три-четыре раза в год. Причем не только в Азии и Африке, но также в Европе и США".

Мэтью Бэйлис согласен с тем, что постоянный мониторинг новых болезней исключительно важен. "Сложилась почти идеальная обстановка для возникновения пандемий", – считает он.

"Боюсь, это произойдет еще не раз, – говорит профессор Февр. – Такое случалось на протяжении всего времени, пока человек взаимодействовал с миром дикой природы. Вопрос в том, что мы понимаем и как реагируем". Нынешний кризис, по мнению Эрика Февра, должен заставить мир реально взглянуть на то, чем мы пользуемся и принимаем как должное. Еда, которую мы поглощаем, материалы для смартфонов, да все извлекается из природы. Надо задуматься над тем, сколько ресурсов потребляет человек и как это влияет на природу.