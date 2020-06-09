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|В Кыргызстане вышла книга Софьи Нурматовой о жизни русских в городе Ош XIX века
00:49 10.06.2020
Перекрестный год. В Кыргызстане вышла книга о жизни русских в городе Ош XIX века
В Бишкеке издана книга члена Союза писателей КР Софьи Нурматовой "Сыны России (конец ХIХ - начало ХХ века) по материалам архивов". Об этом 24.kg сообщила автор.
В книге на основе материалов фондов Ошского государственного архива политической документации КР представлена жизнь некоторых русских жителей города Оша, проживавших здесь в конце ХIХ века.
"Эти фотографии, газетные статьи, документы дают возможность представить некоторые неизвестные страницы из жизни русских, их активное участие в жизни Оша, располагавшегося тогда на южных рубежах Российской империи", - отметила Софья Нурматова.
Книга издана при поддержке посольства России в Кыргызстане.
Книга "Cыны России" посвящена Перекрестному году Кыргызстана в России и России в Кыргызстане и предназначена широкому кругу читателей, интересующихся жизнью русских, которые на рубеже веков оказались в результате переселенческого движения в Центральной Азии.
Анастасия МОКРЕНКО