 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.06.2020
00:49  В Кыргызстане вышла книга Софьи Нурматовой о жизни русских в городе Ош XIX века
00:48  Границы попутали: из-за чего поспорили Китай и Индия
00:40  Когда ждать появления новых инфекций, - Е.Алексеева
00:31  Следы правителя Древнего Египта ведут на Луну. Космонавтика и Тутанхамон, - А.Крушанов
00:26  О дивный новый человек! Перечитывая О.Хаксли, - В.Катасонов
Вторник, 09.06.2020
22:47  Экс-премьер Киргизии Исаков приговорен еще к 18 годам заключения. По делу "Исторического музея"
22:39  Власти Киргизии предупредили граждан о нашествии саранчи

22:19  Ташкент претерпевает поистине чудовищные изменения, он не развивается, а уплотняется - А.Ниязматов
21:44  Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных, - Е.Погребняк
21:36  Россия пытается предотвратить возвращение жестких антииранских санкций
21:29  Новая сделка ОПЕК+ тормозит уже на старте. Нефтяным ценам прогнозируют снижение, - "НГ"
17:09  И через 75 лет после войны корейцы требуют от Японии компенсаций
17:05  Татарское Иго спасло Русь от поглощения Европой, - А.Оловинцов
17:00  В Узбекистане учрежден "Университет геологических наук"
16:27  Foreign Policy: Американская исключительность убивает граждан США
16:25  Британские астрономы поймали сигналы из далекого космоса - "мощные, короткие, с периодичностью в 157 дней"
16:23  Члены ЕАЭС делают разноречивые заявления по поводу целесообразности блока, - П.Леонард
16:20  Крыши рвет... Замрук департамента науки Москвы застрелен за... стрельбу по прохожим с балкона
16:19  ТашВирус. Больных больше, карантина меньше. Все хорошо, прекрасная маркиза? - Эрик Зани
16:17  Достаточно ли кризиса и пандемии, чтобы сместить элиты? - Р.Туровский
16:03  Black Lives Matter и американская плутократия, - Л.Савин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане вышла книга Софьи Нурматовой о жизни русских в городе Ош XIX векаВ Кыргызстане вышла книга Софьи Нурматовой о жизни русских в городе Ош XIX века
00:49 10.06.2020

Перекрестный год. В Кыргызстане вышла книга о жизни русских в городе Ош XIX века

В Бишкеке издана книга члена Союза писателей КР Софьи Нурматовой "Сыны России (конец ХIХ - начало ХХ века) по материалам архивов". Об этом 24.kg сообщила автор.

В книге на основе материалов фондов Ошского государственного архива политической документации КР представлена жизнь некоторых русских жителей города Оша, проживавших здесь в конце ХIХ века.

"Эти фотографии, газетные статьи, документы дают возможность представить некоторые неизвестные страницы из жизни русских, их активное участие в жизни Оша, располагавшегося тогда на южных рубежах Российской империи", - отметила Софья Нурматова.

Книга издана при поддержке посольства России в Кыргызстане.

Книга "Cыны России" посвящена Перекрестному году Кыргызстана в России и России в Кыргызстане и предназначена широкому кругу читателей, интересующихся жизнью русских, которые на рубеже веков оказались в результате переселенческого движения в Центральной Азии.

Анастасия МОКРЕНКО

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591739340
Новости Казахстана
- О сохранении базовой ставки на уровне 9,50%
- Казахстан и Третья мировая война
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Института внешнеполитических исследований
- Какой кризис помешал "Азия Авто" построить завод в Казахстане
- Прекращено производство по представлению Мангистауского областного суда
- Более 2 тысяч инвестиционных проектов реализуют в Казахстане за пять лет
- В Алматинской области сохраняется карантин и вводится усиление карантинных мер
- Есмагамбетова прокомментировала обязательную вакцинацию в Казахстане
- Новая система страхования в агропромышленном комплексе вступила в действие
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  