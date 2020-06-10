Экс-министр экономики и промышленности Узб Ботир Ходжаев возглавит "дочку" Росгеологии в Узбекистане

08:26 10.06.2020

10 Июня 2020,



Экс-министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев возглавит "дочку" Росгеологии в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"Для реализации ряда проектов и развития других направлений сотрудничества Росгеология учредила в Узбекистане дочернюю компанию – ROSGEO UZBEKISTAN, которую возглавит Ботир Ходжаев, до февраля 2020 года занимавший пост министра экономики и промышленности", – сообщили в пресс-службе Росгеологии.



Накануне российская компания подписала первый коммерческий контракт на проведение оценки углеводородного потенциала акватории Аральского моря и прилегающей территории.

7 апреля этого года стало известно, что Ботир Ходжаев был освобожден от должности советника премьер-министра по вопросам развития промышленности и кооперационных связей в связи с выходом на пенсию. Он занимал этот пост с февраля 2020 года, ранее, с ноября 2017 года, возглавлял Минэкономики.



Темир Исаев