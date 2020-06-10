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Черный ястреб. ВВС США впервые в истории возглавил негр - генерал Браун
08:31 10.06.2020

В США начальником штаба ВВС впервые назначен афроамериканец

Сенат Конгресса США утвердил назначение на должность начальника штаба военно-воздушных сил афроамериканца генерала Чарльза Брауна, пишет газета The Hill.
Помимо того, что он стал первым афроамериканцем, который возглавил штаб, с назначением Браун вновь войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США с 1993 года.
Издание отмечает, что никто из сенаторов не проголосовал против кандидатуры Брауна.
Генерал назначен на эту должность на фоне протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как полицейский Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так некоторое время. Инцидент произошел во время ареста Флойда в Паудерхорне (Миннеаполис, штат Миннесота) по подозрению в оплате купленной в магазине пачки сигарет поддельной 20-долларовой купюрой и был снят очевидцами на видео. Видеозаписи, на которых Флойд неоднократно говорил: "Я не могу дышать", быстро распространялись в сети и транслировались СМИ.

Источник - centralasia.media
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