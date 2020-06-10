Нефтяной джихад: Саудовская Аравия предложила России перемирие, - "СП"

08:35 10.06.2020

Нефтяная война, потрясшая нашу экономику, окончилась, но в чью пользу?



Дмитрий Родионов



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Александр Фролов



Саудовская Аравия отменила почти все скидки на нефть, которые предоставила клиентам в Европе и Азии, пишет Bloomberg. По данным издания, это повышение стало самым серьезным за почти два десятилетия и в первую очередь коснулось июльских поставок в Азию.

Действия королевства указывают, что оно пытается любым способом добиться повышения нефтяных котировок до приемлемых для себя уровней. Издание сообщает, что Госкомпания Saudi Aramco де-факто является регулятором цен на Ближнем Востоке, поэтому Эр-Рияд надеется, что ее примеру последуют и остальные производители региона.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Если в мае и июне оно достигало 9,7 миллиона баррелей в сутки, то в июле составит 9,6 миллиона, что больше, чем предполагалось ранее.

На это уже отреагировали нефтяные котировки, которые поползли вверх. С начала торгов в понедельник, 8 июня, цена сорта Brent доходила до 43,5 доллара за баррель, после чего скорректировалась до 43 долларов. В последний раз сырье торговалось на таких уровнях ровно три месяца назад, когда стало известно о разрыве сделки.



Почему же Эр-Рияд пошел на отмену скидок только сейчас? И означает ли это, что "война" действительно закончена? А главное - кто в ней выиграл, а кто проиграл?

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Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что совпадение чисто хронологическое.

- Причинно-следственной связи здесь нет. Цены выставлялись на определенные объемы и на определенный период времени. Сейчас цены закономерно пересматривают. А пересматривают, потому что идея со скидками оказалось чистой воды глупостью, которая не только не усилила положение саудитов на рынке, но и дополнительно ударила по и без того непрочной экономике королевства. Сейчас не конец XIX века, когда можно было демпинговать на рынке керосина, чтобы выдавливать конкурентов. И Саудовская Аравия не США.

"СП": - Действия королевства указывают, что оно пытается любым способом добиться повышения нефтяных котировок до приемлемых для себя уровней. А какие уровни для него приемлемы?

- Порядка 60 долларов и выше.



"СП": - Эр-Рияд надеется, что его примеру последуют и остальные производители. Последуют?



- Понимаете, какое дело. Переизбыток предложения, кроме падения цен, привел и к дефициту свободных танкерных мощностей. И те подорожали. Притом на рынке сохранялся переизбыток легкой нефти. Преимущество получили компании и страны, имеющие трубопроводные мощности для доставки сырья на целевые рынки. Фактически саудиты столкнулись не просто с падением цен, усугубленным скидками, но и с более значительным падением спроса, чем они ожидали. Поэтому им пришлось сократить добычу на дополнительный миллион баррелей сверх достигнутых в рамках ОПЕК+ договоренностей. Ряд соседей королевства поступил аналогичным образом. Можно ожидать, что они продолжат корректировать свое поведение на рынке вслед за саудитами.



"СП": - Как это в итоге отразится на ценах на нефть, и что это даст России?



- Никак не отразится. Есть куда более важные события, влияющие на цены, чем ценовые метания саудитов.



"СП": - 6 июня, страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Как долго это, по-вашему, продлится?

- Пока на фоне роста спроса не начнется активная распродажа накопленных в ходе кризиса запасов (около 1,5 млрд. баррелей). В принципе, учитывая динамику восстановления экономик, можно ожидать, что квоты на добычу увеличат в августе.



"СП": - Можно ли говорить об окончании "нефтяной войны"? Каковы итоги? Кто, по-вашему, победил, а кто проиграл?

- Так называемая "ценовая война" закончилась 2 апреля 2020 года, когда Саудовская Аравия прибежала с предложением договариваться о новой сделке ОПЕК+. Парадокс этой "войны" в том, что кроме саудитов на нее никто не явился. К примеру, Россия своего поведения на рынке не изменила, никаких скидок никому не предлагала, "Роснефть" не бегала за потребителями с просьбами купить наше сырье хоть по какой цене, потому что спрос на фоне остальных мировых игроков сохранялся на хорошем уровне.

Пока королевство вело против нас свои непередаваемо продуманные боевые действия, захлебнувшись в блицкриге уже на стадии прогрева моторов, наш основной экспортный сорт Urals вопреки обыкновению стал торговаться дороже, чем Brent. А саудиты - сами повоевали, сами надорвались, сами запросили мирные переговоры, сами сократили добычу в сумме на 4,8 млн. баррелей в сутки. Это редкий талант - занять второе место в соревновании, где, кроме тебя, никто не участвовал.



- Соглашение о продлении ограничений в максимальном объеме официально заключено на месяц, но стороны заранее вновь будут собираться и оценивать, что делать дальше, исходя из ситуации на рынке и темпов восстановления спроса, - обращает внимание аналитик энергетических рынков Александр Собко.



- Рассуждать о том, почему Саудовская Аравия отменила скидки только сейчас, и почему ценовая война вообще состоялась и просто, и очень сложно одновременно. Потому как можно быстро придумать массу конспирологических версий с самыми разными участниками, и мотивациями. На деле работают десятки разных факторов, очевидно, шел непростой торг, все детали которого мы, будучи внешними наблюдателями, никогда не узнаем.



В интернете гуляет масса противоречивых версий, в том числе о роли США в этой истории. Если исходить из сухих фактов, то изначально еще в марте, накануне карантинов, спор в ОПЕК+ начался именно по этой линии: королевство хотело бОльших сокращений (и высоких цен), в то же время российская сторона предпочла подождать. Тогда Саудовская Аравия и объявила о скидках, а потом и коронавирус смешал карты. Но всегда следует помнить, что Саудовской Аравии нужна высокая цена на нефть (выше 60 долларов) для балансировки бюджета. Поэтому демпинг оказывается недолог и является частью торга. Пока цены на нефть низки, стороны, очевидно, смогут договариваться. Цена ниже 40 долларов за баррель не устраивает никого. Но по мере роста цен, споры вновь могут появиться.



Российская сторона, вероятно, не захочет роста цен свыше 50−55 долларов за баррель, так как в таком случае вновь воспрянет сланцевая добыча (а также проекты глубоководной добычи), которые начнут отбирать часть рынка. Прислушаются ли другие участники сделки к этому мнению - покажет время. В любом случае, до восстановления спроса к докоронавирусным уровням еще далеко, возможно это займет и год.



- Во-первых, относительно нормализовалась ситуация на нефтяном рынке и начал расти спрос, о чем еще несколько дней назад заявлял Александр Новак, соответственно, смысл в этих скидках пропал, - уверен преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Маргулис.



- Во-вторых, откровенные демпинговые меры Саудовской Аравии были явно направлены против РФ, сейчас же после подписания соглашения в льготных ценах полностью пропал смысл.



"СП": - В субботу страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти на почти максимальном объеме. Как долго это продлится? Когда ожидать новых "войн" и стоит ли?

- Это продлится как минимум до конца года, а возможно, захватит еще и следующий, все будет зависеть от полной нормализации ситуации на рынках развитых стран и, соответственно, совокупного спроса. Что касается "новых войн", то тут очень многое будет зависеть от позиции РФ, которая, скорее всего, будет сдержанной. В нынешней экономической ситуации, наша страна вряд ли готова к "нефтяной войне", поэтому вероятность ее достаточно низкая по крайне мере, до конца действия соглашения ОПЕК + т.е. до мая 2022.