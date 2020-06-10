Пакистанская разведка пытается возродить "халифат" в Кунаре (север Афганистана), - А.Серенко

08:39 10.06.2020

Боевики "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад" могут выйти к границам СНГ



Пакистанская разведка пытается возродить "халифат" в Афганистане



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

10.06.2020



Межведомственная разведка Пакистана (ISI) организовала транзит боевиков запрещенных в РФ террористических группировок "Лашкар-е-Тайба" (ЛТ) и "Джейш-е-Мохаммад" (ДМ) в Афганистан, где они присоединяются к "Исламскому государству" (ИГ, организация запрещена в РФ). Группы пакистанских "боевых мигрантов" уже начали действовать в восточных афганских провинциях Нангархар и Кунар. По оценкам компетентных экспертов "НГ", за счет миграции боевиков оперативники ISI пытаются не только восстановить инфраструктуру "вилаята Хорасан" - афганского филиала ИГ, но и дополнить возможности "Талибана" (организация запрещена в РФ) по силовому давлению на правительство Афганистана.



В самом конце мая 2020 года в восточной афганской провинции Кунар состоялось совещание, организованное теневым губернатором талибов муллой Ахмадуллой. Как сообщили кабульские источники "НГ", в этом совещании приняли участие несколько крупных полевых командиров "Талибана", пакистанской экстремистской группировки "Лашкар-е-Тайба", а также офицеры Межведомственной разведки Пакистана. В ходе совещания обсуждался вопрос переброски в Кунар нескольких десятков боевиков "Лашкар-е-Тайба" и их взаимодействия с талибами при проведении террористических операций против афганских правительственных сил. При формальном председательствовании на совещании талибского теневого губернатора Ахмадуллы, реально руководили встречей афганских и пакистанских террористов сотрудники ISI.



Спустя несколько дней после этого совещания в приграничный с Пакистаном район Дангам провинции Кунар проникла группа из 30 боевиков "Лашкар-е-Тайба", которой командовал бывший младший офицер Межведомственной разведки Пакистана Билал (известен также под псевдонимом "Заркави"). По словам компетентных кабульских источников "НГ", Билал играет важную роль в теневой инфраструктуре, созданной ISI для управления различными террористическими джихадистскими группами в регионе: "Ранее Билал руководил крупным учебным центром джихадистов, расположенном в городе Музаффарабад – административном центре Азад Кашмир (пакистанском Кашмире – "НГ"), затем занимался планированием террористических операций в Джелалабаде (административный центр восточной афганской провинции Нангархар – "НГ")". В настоящее время группа Билала пытается стать своеобразным координационным центром для различных террористических афганских и пакистанских группировок, действующих в Кунаре. Билал также прилагает постоянные и активные усилия для увеличения численности подконтрольных боевиков за счет их переброски с территории Пакистана.

Боевики пакистанских группировок "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад" принимают сегодня участие и в другом террористическом проекте – реанимации "вилаята Хорасан", афганского филиала "Исламского государства", фактически уничтоженного несколько месяцев назад спецназом Афганской национальной армии (АНА) и афганской разведки. По словам источников "НГ", хорошо знакомых с ситуацией, процессом внедрения боевиков ЛТ и ДМ в ряды афганского ИГ также занимаются оперативники Межведомственной разведки Пакистана: "Именно при поддержке ISI происходит переброска "лашкаров" и "джейшей" в Афганистан и их интеграция в ИГ. В рамках проекта, разработанного в Равалпинди (город, где располагается командование пакистанской армии – "НГ"), оперативники ISI создали широкую сеть финансовой и материально-технической поддержки для облегчения операций джихадистов".

Как ранее сообщала "НГ", в начале апреля афганский спецназ захватил в плен всю верхушку "вилаята Хорасан" во главе с Асламом Фаруки, "эмиром" ИГ, гражданином Пакистана, в прошлом тесно связанным с "Лашкар-е-Тайба" и пакистанским "Талибаном" (организация запрещена в РФ). Почти два месяца деятельность ИГ в Афганистане была парализована, что, очевидно, не устраивало пакистанские спецслужбы: с конца мая оперативники и агенты ISI резко активизировали работу по усилению позиций "Исламского государства" в Восточном Афганистане. Вместо оказавшегося в афганской тюрьме Аслама Фаруки новым "эмиром" "вилаята Хорасан" стал маулави Мохаммед – выходец из структур "Лашкар-е-Тайба" и до сих пор тесно связанный не только с ЛТ, но и с Межведомственной разведкой Пакистана.

"В настоящее время пакистанские террористические группы "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад" расширяют свое присутствие в Восточном Афганистане, активно взаимодействуют, как с афганскими талибами и "сетью Хаккани" (организация запрещена в РФ), так и с "вилаятом Хорасан" "Исламского государства", - комментируют ситуацию компетентные источники "НГ" в Кабуле. – Безусловно, это происходит в рамках тщательно продуманной стратегии пакистанского "глубинного государства", которое представляет высшее руководство армии и спецслужб. На фоне игры "Талибана" с США, в ходе которой Вашингтон подталкивает "яростных мулл" к "межафганскому диалогу", переговорам с афганским правительством, Исламабад нуждается в новых ресурсах, которые бы продолжали дестабилизировать ситуацию в Афганистане под другим джихадистским флагом. Поэтому и появились в стране "лашкары" и "джейши", планирующие террористические атаки, как под своим брендом, так и под брендом ИГ. Однако оператор у всех этих групп один – ISI, и цель общая – разрушение афганского государства".

По оценкам ООН, в настоящее время в Афганистане действует не менее 6 тыс. иностранных боевиков-джихадистов. Большая их часть – это граждане Пакистана, участники террористических группировок, базирующихся на пакистанской территории. Так, только боевиков "Лашкар-е-Тайба" в Афганистане более 1 тыс. чел.: около 800 джихадистов ЛТ действуют вместе с талибами в провинции Нангархар (районы Шерзад, Дур-Баба, Моманд-Дара) и не менее 220 боевиков в провинции Кунар. Кроме этого в Нангархаре против сил афганского правительства воюют более 200 террористов из группировки "Джейш-е-Мохаммад" (в Кунаре ДМ располагает примерно 30 бойцами).

Источники "НГ" в Кабуле сообщают, что помимо Нангархара и Кунара, боевики из пакистанских террористических групп, связанных с ISI, замечены также в восточной афганской провинции Нуристан: "Пакистанцы явно всерьез взялись за дело, они планируют и осуществляют террористические операции в приграничных районах вдоль "линии Дюранда" (граница между Афганистаном и Пакистаном – "НГ") уже в трех афганских провинциях. При этом боевики "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад" координируют свои действия также с "Аль-Каидой" (АК, организация запрещена в РФ), связи с которой талибы разорвали только на словах".

Очевидно, что сегодня в Восточном Афганистане при поддержке Межведомственной разведки Пакистана происходит перезагрузка местной инфраструктуры джихадистского сообщества. Она предполагает усиление позиций "сети Хаккани", "Талибана" и "Аль-Каиды" за счет подкреплений из пакистанских террористических групп "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад", а также реанимацию проекта "Исламского государства" (также за счет резервов из "Лашкар-е-Тайба"). Вероятно, стратеги из ISI рассматривают провинции Нангархар, Кунар и Нуристан в качестве "слабого звена" в системе безопасности Афганистана, а также намереваются использовать географическое положение Нуристана для продвижения своего влияния в северо-восточные и северные районы страны.

Если деструктивная активность пакистанских спецслужб не будет сдержана международными усилиями и, прежде всего, странами региона, то уже через несколько месяцев боевики "Лашкар-е-Тайба" и "Джейш-е-Мохаммад" появятся в северных провинциях Афганистана, в непосредственной близости от границ Китая и стран Центральной Азии. И это будет уже качественно новая угроза безопасности государств постсоветского пространства, на которую придется реагировать также и Москве.