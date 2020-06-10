Пекин готовит особый закон о национальной безопасности для Гонконга, - В.Пироженко

08:44 10.06.2020

Виктор ПИРОЖЕНКО | 10.06.2020 |



Часть протестующих в Гонконге выступает с сепаратистскими лозунгами



В последние две недели администрация Трампа нагнетает напряженность в американо-китайских отношениях. В качестве повода используется решение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва (22-28 мая 2020 г.) о разработке и введении в действие особого закона о национальной безопасности для Специального административного района Сянган (Гонконг).



Реагируя на это решение ВСНП, госсекретарь США Майк Помпео сообщил конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, а президент США Трамп объявил о готовящихся экономических санкциях против Гонконга, о персональных санкциях в отношении китайских и гонконгских политиков и о запрете на въезд для китайских студентов. В преддверии визита в Пекин на это ответила глава администрации Гонконга Кэрри Лам – в том смысле, что Гонконг не боится американских обвинений и угроз.

Задачей китайских законодателей является нейтрализация в Гонконге контролируемых американцами политических сил, которые с лета 2019 года провоцируют уличные беспорядки. В конечном счете будущий закон должен заблокировать вмешательство США во внутренние дела КНР на территории Специального административного района (САР) Гонконг и подавить антикитайскую деятельность в городе.

Рушится важное направление в стратегии американского сдерживания КНР – длительная дестабилизация Гонконга с перспективой перенесения общественных беспорядков и антиправительственных выступлений на материковый Китай. Судя по политическим лозунгам проамериканской оппозиции в Гонконге и сценарию развертывания "цветного бунта", именно Гонконг должен был стать запалом для взрыва всего Китая.



Решение ВСНП разработать для Гонконга специальный закон о нацбезопасности возродило в некоторых слоях гонконгского общества настроения протеста. Многие жители, поддерживающие оппозицию, восприняли это решение как посягательство на свободу и автономию Гонконга. С 24 мая в городе почти непрерывно идут митинги и шествия протеста, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина. Часть протестующих выступает с сепаратистскими лозунгами, требуя "независимости Гонконга". Некоторые профсоюзы и организации учащихся средних школ, ряд студенческих объединений призвали провести 14 июня референдум по вопросу о форме дальнейших протестов, хотя правовая система Гонконга ничего подобного не предусматривает.

Протестующие выступают не только против закона о национальной безопасности, но и против закона о национальном гимне; по этому закону гимн будут изучать в школе; неуважение к гимну будет наказываться штрафами и тюремными сроками.

Исходной точкой "обеспокоенности" США является факт неотъемлемой принадлежности Гонконга Китаю. В то же время, согласно Основному закону Гонконга, САР обладает "высокой степенью автономии". Это означает, что, кроме вопросов обороны и внешней политики, администрация САР полностью самостоятельна в вопросах внутренней политики, включая выборы главы САР, законодательную, судебную, денежную и таможенную политику.



В 1997 году одним из условий возвращения суверенитета над Гонконгом от Британии к КНР было сохранение значительной автономии Гонконга сроком на 50 лет. Согласно Основному закону, САР Гонконг и правительство КНР реализуют принцип "одна страна – две системы". Это означает, что "капиталистическая система и образ жизни" Гонконга должны оставаться неизменными вплоть до 2047 года. Управление 7-миллионным Гонконгом осуществляется Исполнительным советом, руководимым главным исполнительным директором САР (глава администрации Гонконга), который избирается сроком на 5 лет и не может избираться более двух раз. Выборы проводятся посредством голосования комиссией выборщиков, представляющих разные слои общества. Избранный кандидат утверждается правительством в Пекине. Сейчас главой администрации Гонконга является Кэрри Лам.

Политическая борьба на выборах главы администрации и в законодательном собрании ведется между пропекинской партией (неформальное политическое объединение партий и организаций, лояльных центральному правительству КНР) и их оппонентами из так называемого Пандемократического альянса. Этот альянс, критикуя сложившуюся политическую и избирательную систему, зачастую выступает против Пекина с сепаратистских позиций и пользуется поддержкой США.



Главным политическим сюжетом в Гонконге после воссоединения с КНР стала борьба за разные версии прямых выборов главы администрации САР. В Основном законе Гонконга, утвержденном центральным правительством КНР в 1990 году, всеобщие выборы указаны как цель будущих политических изменений. В 2007 году Постоянный комитет ВСНП определил, что очередные выборы главы Гонконга в 2017 году будут проходить на основе всеобщих прямых выборов, для чего необходимо внести соответствующие поправки в законодательство. Их суть в том, чтобы создать определенные фильтры, препятствующие участию в выборах сепаратистских и прочих деструктивных элементов.

Однако именно эти элементы из Пандемократического альянса выступили в 2014 году против фильтров, устроив первую пробу "цветного бунта", известную как "революция зонтиков". Массовые беспорядки лета 2019 года, возникшие из-за закона об экстрадиции, и нынешние протесты являются продолжением этого противостояния. Активную роль в подстрекательстве к беспорядкам и в их организации сыграли дипломаты и политики США, а также американские мозговые центры, специализирующиеся на технологиях цветных переворотов. В итоге выборы прошли по старой системе.

Одобренный ВСНП будущий закон о национальной безопасности для САР опирается на приложение 3 к Основному закону, которое дает ВСНП такое право. В нем говорится, что общекитайские законы в Гонконге не применяются, за исключением тех, которые перечислены в приложении. Речь идет о законах, которые относятся к вопросам обороны и внешней политики, а также к иным вопросам за пределами автономии САР. Вопрос о национальной безопасности для Гонконга с целью предотвращения иностранного вмешательства и восстановления общественного порядка относится именно к таким вопросам. При этом беспорядки, провоцируемые извне, находятся вне контроля администрации САР Гонконг, справиться с ними администрация не может.

Китайские эксперты ожидают, что в будущем законе правоохранительные структуры центрального правительства в Пекине создадут в Гонконге специальные государственные учреждения для борьбы с актами и деятельностью, угрожающими национальной безопасности КНР. Глава исполнительной власти Гонконга будет регулярно отчитываться перед центральным правительством в Пекине по вопросам национальной безопасности. В процессе составления проекта закона будут учитываться предложения ученых, сотрудников правоохранительных органов, юристов, различных общественных групп Гонконга. Закон может быть введен в действие уже в ближайшие недели, учитывая непрекращающиеся беспорядки и поддержку сепаратистских выступлений внешними силами.

В декабре 2019 года Пекин ввел санкции в отношении ряда американских НПО, непосредственно причастных к созданию в Гонконге хаоса и вербовке экстремистских элементов. Они известны также по участию в "цветных переворотах" в бывших советских республиках – это Национальный фонд за демократию (NED), Национальный демократический институт по международным делам (NDI), Международный республиканский институт (IRI), Freedom House, Human Rights Watch (HRW).

Судя по атмосфере на сессии ВСНП и решимости Пекина, проблема с восстановлением общественного порядка и политической стабильности в городе будет решена.