Майдан индепендента. Поможет ли РФ гипотетическая гражданская война в Америке? - ВПК

10:01 10.06.2020 Массовые беспорядки, вспыхнувшие в Соединенных Штатах, направлены прежде всего на то, чтобы вышибить Дональда Трампа из президентского кресла. Гибель чернокожего Флойда от рук полиции – всего лишь повод для бузы, все больше напоминающей майдан-2014 на Украине. Но поможет ли РФ гипотетическая гражданская война за Атлантикой?

С самого начала событий в Миннеаполисе связался со своим одесским сокурсником, историком Сергеем Философовым, уже много лет живущим в Чикаго. И задал ему прямые вопросы.



Баланс сил зыбок: взгляд из Чикаго



Судя по твиттерам Дональда Трампа, главные герои беспорядков – леваки из движения ANTIFA. Негритянские погромщики просто взламывают и обчищают магазины. Можно ли ждать того, что рассерженные на левых и цветных американские граждане примутся защищать свое имущество с оружием в руках, как во время расовых волнений в Лос-Анджелесе в 1992 году, и встанут на сторону власти?



Можно ли считать Дональда Трампа главной мишенью беспорядков? И не попытается ли он стать националистическим диктатором (имперским президентом, о чем мечтал Ричард Никсон в 1973-м), оперевшись на вооруженных белых американцев и на те части силовых структур, коим это по вкусу? Как можно оценить степень нынешнего раскола общества в Соединенных Штатах?



"Из того немногого, что видно из моей каморки, тут дело не в озлоблении на левых, потому как многие подозревают в провоцировании грабежей и хулиганства как раз правых. А тем владельцам лавочек и парикмахерских, которые уже пытались защищать свою собственность с оружием в руках, на самом деле все равно, кто их собирается громить. Левые ли, правые или просто шпана, – говорит Сергей Философов. – Но вот что интересно: в Миннеаполисе, где вся эта нынешняя заваруха началась (и где у власти демократы), поначалу вроде у полиции имелся приказ особенно не вмешиваться. Хотя разгрому подвергались как раз бедные кварталы, то бишь преимущественно голосующие как раз за демократов. Так что да, есть подозрение, что очередным убийством полицейским чернокожего пытаются воспользоваться противники Трампа. То есть возмущение провоцировалось именно в тех кварталах, где нынешнего президента очень не любят.



"

Миллионы людей уничтожали друг друга на фронтах, революционные настроения превращались в милитаризм и национализм. Это сработало везде, кроме России



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Он, конечно на Гитлера не тянет, хотя многие мои американские друзья-знакомые, даже вполне разумные, считают его перевоплощением Бесноватого, но и особым умом не блещет вопреки восторженным характеристикам, данным ему некоторыми популярными в России персонажами. То, что он стал президентом, говорит не столько о его выдающихся качествах, сколько о том, насколько люди разочаровались в Обаме и демократах, обещавших с три короба, но, ясное дело, почти ничего всерьез для большинства не сделавших. А также о том, что часть элиты решила поддержать Трампа. Уж не знаю, как эту часть охарактеризовать... Антиглобалисты? Промышленники? Просто более здравомыслящие и видящие, что империя больше не может держать весь мир в кулаке и лучше потерять часть, нежели все?



Трампу почти ничего из того, что он обещал, выполнить не удалось. Слабенькое такое выползание из кризиса – это не его заслуга, тем более что даже это улучшение большинство не почувствовало. И тут случилась "корона". Понятно, почему он не хотел вводить карантинные меры: ведь это неминуемо должно было привести к экономическому краху, что ни ему, ни республиканцам – за несколько месяцев до выборов! – было, как серпом по молоту. Но ограничительные меры ввести все же пришлось – и экономическая ситуация для бедных, и так не ахти какая, резко ухудшилась. А тут еще ряды безработных пополнили те, кто в жизни без работы не сидел.



Даже самым изобретательным статистикам, уже многие годы искажавшим (в сторону уменьшения, конечно) истинный уровень безработицы в США, не удалось бы скрыть, что в считаные недели без работы оказались под сорок миллионов человек. И это в стране, где системы социальной защиты и поддержки, почитай, нету.

Так вот, республиканец Трамп теперь не может обратиться с лозунгами вроде "Я ваш президент и помогу вам, даже если демократы в конгрессе, даже если республиканцы в сенате вам помогать не хотят!" к той части избирателей, что, разочаровавшись в Обаме, выбрала его. После того, что он не настоял даже на тех мерах помощи населению, о которых сам же и говорил еще в начале вирусного кризиса. Причем меры эти были гораздо левее тех, что предлагали его соперники на грядущих в ноябре выборах – демократ Джо Байден и лидер демократического большинства в конгрессе Нэнси Пелози. Теперь и тупому должно быть ясно, что он для широких масс ничем не лучше Обамы. Вот он и взывает к страхам, вбитым в мозги американцев десятилетиями пропаганды перед левыми ("красными"), объявляя ANTIFA террористической организацией, и может попытаться разыграть расовую карту.



Расистов тут хватает. Многие поверят. Но и противников расизма полно, так что многие – нет. Есть и убежденные в том, что Трамп – расист, и неважно, так ли это на самом деле. Полно и тех, кто не готов ему верить вообще ни в чем, даже если он скажет, что дважды два четыре.

Все довольно серьезно и вполне "майданово". Общество расколото. Элита расколота. Хотя, несомненно, она объединится мгновенно (и выплюнет Трампа), если нынешние беспорядки станут перерастать во что-то более серьезное.

Но перерасти они не смогут, потому как в этой стране не осталось никаких политических сил, способных организовать озлобленный народ. Буйные есть. Вожаков нет".



Начался ли развал государства?

– Сергей, события в Америке все больше напоминают не только Украину начала 2014-го, но и хаос с беспорядками в СССР 1989–1991 годов. Скорее всего нынешнюю бузу подавят, но ненадолго. Ты говоришь о том, что масла в огонь плещут и правые (либератарианцы и анархокапиталисты) из вооруженных групп движения "Бигелу бойз", которые давно хотят развязать вторую (с 1861–1865 годов) Гражданскую войну в США? Но можно ли сказать, что "майданить" пробуют демократы-клитонисты? Ведь вроде бы там, где губернаторы и мэры – ставленники Демпартии, власти противятся силовому наведению порядка, Трампу палки в колеса вставляют…



– Демократы даже себя не могут толком организовать. Но, похоже, все-таки попытались. Однако оказалось, что попытка переворота очень быстро натолкнулась на контрпереворот, причем не в виде противостоящего майдану антимайдана, а в форме повсеместного появления провокаторов как живьем, так и в соцсетях. Отнюдь не леваков, и судя по всему, это не слухи. Что, естественно, дает полиции повод к эскалации насилия, которым она с энтузиазмом пользуется.

Кстати, Трамп таки разыгрывает карту белого национализма и расизма – не в открытую, конечно, но почти. В короткой речи 13 мая ("Я ваш Президент, Президент Закона и Порядка!") единственную из десяти первых поправок к конституции, которую он подчеркнуто упомянул, была – ты не поверишь! – вторая, от 1791 года, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Тут даже не надо особенно следить за комментариями местных "икспердов", чтобы понять, к кому именно он обращается.

Подозреваю, что обе стороны хотят довести уровень террора до такой степени, когда большинство будет согласно на любые меры, лишь бы установился хоть какой-то порядок. Та часть элиты, что поддерживает Трампа, вроде бы пока перевешивает, но ситуация очень нестабильная и баланс сил может измениться в любую минуту.

РФ мало что светит

По моему глубокому убеждению, мир столкнулся с качественно новой ситуацией. Как и накануне 1914-го, и на пороге 1939-го, правящие верхушки почти везде довели свои страны до опасного кризиса, а народные массы – до лютой ненависти к "элитам". Но тогда правители сумели превратить возможные революции и гражданские войны в мировые войны, в многолетние организованные бойни. Миллионы людей уничтожали друг друга на фронтах, революционные настроения превращались в милитаризм и национализм. Это сработало везде, кроме России.

Но теперь "правильные и горячие" мировые войны стали невозможными. Ракетно-ядерное оружие сделало их самоубийственными. Замену "горячей войне" найти не удалось. И теперь большинство стран мира напоминают воспаленные гнойные нарывы, коих больше нельзя вскрыть скальпелем привычной войны. Начинаются внутренние взрывы. Сперва на периферии капиталистической системы. Потом в ее ядре. Полыхнула Франция, а вот настал черед и Соединенных Штатов.

Но допустим предельный сценарий: крах государства в США, Гражданская война-2 в них и коллапс тамошней экономики. РФ автоматически выигрывает? Нет – погибает. И не помогают никакие гиперзвуковые ракеты. Потому что она – страна деиндустриализованная и сырьевая. Коллапс США, крупнейшего глобального рынка сбыта и хозяина мировой валюты, вызовет тяжелейший планетарный спад. С резким и многолетним падением цен на нефть, газ и прочее сырье. Для беловежской России – это гибель, банкротство. И учтите: в РФ тоже вызрел огромный внутренний нарыв…

Владимир Кучеренко

№ 21 (834) за 9 июня 2020 года Источник - ВПК

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