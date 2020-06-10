Возможна ли война в Азиатско-Тихоокеанском регионе? - И.Ходаков

10:10 10.06.2020 "Не надо полагаться, что противник не придет, а надо думать, с чем я могу его встретить". Сунь-цзы



Возможна ли в перспективе война в постэпидемиологическом мире? Большинство футурологов, в частности Сергей Переслегин, дают отрицательный ответ на этот вопрос. Хотя прогнозы того же Переслегина далеко не радужны. И все же военный сценарий будущего исключать не стоит.

История рода человеческого – война

Мир непредсказуем, а постэпидемиологический – тем более. История знает примеры, когда мало кто верил вообще в возможность масштабных военных конфликтов. Аккурат на пороге мировых войн. Особенно Первой. Немцев ведь считали самым культурным народом Европы. Как же: Гегель, Гете, Кант и Шиллер. Все-таки история в полной мере непредсказуема.



Поэтому предлагаю немного порассуждать о гипотетически возможном театре военных действий будущего. На мой взгляд, поле, точнее – водная гладь будущих возможных битв: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Ближний Восток? Вряд ли. Он – территория многовекового то разгорающегося, то тлеющего конфликта. Думаю, он и впредь будет носить вялотекущий характер. Ибо с мечтой на уничтожение Израиля арабы уже расстались по сути, а не на декларативном уровне некоторых радикалов. Белому же дому не удалось реализовать в Сирии иракско-ливийский сценарий. А об ИГ (организации, запрещенной на территории РФ) говорят все меньше.

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Самое неприятное для Китая: торговая война и растущая военная угроза обнажили глубинные причины американской враждебности. Эти причины идеологические

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Да и расклад сил на Ближнем Востоке понятен: присутствие России в Сирии нивелирует саму возможность агрессии против Израиля со стороны Ирана. Впрочем, если не принимать во внимание риторику, не думаю, что Тегеран к этому стремится. Сейчас он копит силы, готовясь войти в клуб региональных сверхдержав, а его школьники, пока мы гробим собственное образование (а нынче еще и экономику), выигрывают одну математическую олимпиаду за другой. Так что в скором времени персы будут обладать высокоэффективным научным потенциалом, базирующимся на традиционных ценностях шиитского ислама, о чем я уже писал ("Иран превзошел Россию в грамотности").



При этом, опираясь на поддержку России, Иран бросает вызов в регионе Соединенным Штатам, попугивая их военных в раздербаненном Ираке (от которого осталось одно название) своими баллистическими ракетами, – операция "Мученик Сулеймани". Американцам воевать без крепкого тыла не с руки. Вопрос только: что мы-то делаем в Сирии? Это отдельная тема, требующая соответствующего разговора. Непростого.



Африка? Там который век все те же вялотекущие конфликты: были, есть и будут. Хотя возможно и нечто более серьезное из-за борьбы за контроль над стратегически важным проливом Баб-эль-Мандеб. Его американцы до недавнего времени считали своей вотчиной, а теперь их оттуда китайцы шаг за шагом вытесняют, не случайно создав свою первую зарубежную базу именно в Джибути. Но Африка – регион далекий что от Китая, что от США. Это создает в случае серьезного там конфликта проблемы логистического характера, связанные с обеспечением коммуникаций. Особенно для первого, ибо они естественным образом проходят через Индийский океан. А в Нью-Дели меньше всего желают там видеть военные корабли своего восточного соседа, но об этом подробнее чуть ниже.



Любой конфликт с приставкой "Китай"



В Азиатско-Тихоокеанском регионе столкновение геополитических интересов двух сверхдержав носит наиболее острый характер. По мнению того же Переслегина, все может начаться с локальных вооруженных конфликтов, между двумя Кореями например. Я в свою очередь допускаю возможность локальных вооруженных конфликтов между Поднебесной и Вьетнамом из-за раздела сфер влияния в Южно-Китайском море. Речь о Парасельских островах, на одном из которых – Вуди уже размещены представляющие собой аналог (ох, китайцы бы, конечно, с этим утверждением поспорили) С-300 ЗРК HQ-9. Возможно, в скором времени их дополнят более совершенными HQ-9B, с двойной системой наведения, способными сбивать самолеты противника в радиусе почти 300 километров.



Добавлю: на архипелаге Спратли, который также представляет собой предмет спора между Вьетнамом и Китаем, последний развернул новейшие противокорабельные крылатые ракеты YJ-12B. Они – кошмар для командования 7-го флота американских ВМС, ибо, по словам эксперта Александра Белова, данная ПКР может развивать скорость три Маха и способна маневрировать и уклоняться от корабельных систем противоракетной обороны противника. Высокая скорость и дальность полета усложняют возможность перехвата. Бесспорно, YJ-12B не единственная головная боль американских адмиралов, но об этом попозже. Пока о Вьетнаме – что может он противопоставить Китаю в борьбе за спорные острова? Без господства в воздухе об этом нечего и думать.



Разумеется, прежде всего многоцелевые истребители Су-30 МК 2В. В воздухе им придется столкнуться с истребителями J-11 и J-11В. Российские эксперты в отличие от китайских коллег считают эти машины по своим боевым возможностям равными Су-27, копией которых они и являются. Но это пока мы же говорим о будущем. А НОАК может в большей степени задействовать многоцелевые истребители J-16, которые, вероятно, не уступают по своим боевым возможностям F-15C Eagle и Су-30 и способны поражать как наземные, так и морские цели. Словом, если противостояние Китая и Вьетнама из-за спорных островов примет горячий характер, НОАК, вне сомнений, быстро завоюет господство в воздухе. Хотя бы из-за существенного численного превосходства, ибо Су-30 МК 2В в ВВС Вьетнама не более 20.



Не исключен вооруженный конфликт между Индией и Китаем из-за спорных территорий в Тибете (вспомним о сравнительно недавнем столкновении в районе перевала Дока-Ла), который гипотетически способен перерасти в полномасштабный. Поднебесная здесь может опираться на Пакистан и нанести массированный удар по важнейшим экономическим и политическим центрам Индии. Кроме того, Китай заинтересован в защите стратегически важного пакистано-китайского экономического коридора, в том числе и военным путем.

Другое дело, что после поступления на вооружение индийских ВС межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5" под ударом оказываются Пекин и Шанхай, что существенно снижает риск начала полномасштабной войны с применением ядерного оружия. Если же говорить о конфликте с применением обычных вооружений, то здесь позиции Китая более предпочтительны.



Специфика горного театра военных действий делает маловероятной полномасштабную дуэль на поле боя, скажем, индийских Т-90 С Bhishma или Arjun Mk-1 с китайскими Type 99, хотя индийцы располагают существенными бронетанковыми силами именно вдоль границы с Китаем в Гималаях. А вот удары по промышленным и политическим центрам Индии в случае неядерного конфликта Поднебесная способна нанести, используя дальнюю авиацию – Hian H 6A. ВВС же Индии не располагают стратегической авиацией вообще и поэтому серьезного ущерба в случае, подчеркиваю, неядерного конфликта инфраструктуре Китая нанести не смогут. И тем не менее курс Индии "Смотри на восток" предусматривает ее проникновение в акваторию Южно-Китайского моря, что только обострит отношения Дели с Пекином и еще туже затянет узел противоречий в регионе, особенно если учитывать наращивание Нью-Дели своего военно-морского потенциала.



Не исключено также столкновение Филиппин с Китаем. Да, при Родриго Дутерте это вряд ли возможно, да и ВС Филиппин, ориентированные на контрпартизанскую борьбу внутри страны, не представляют собой для Поднебесной серьезного противника. Однако экспансивный Дутерте не всегда будет оставаться президентом и в будущем политический курс страны способен существенно трансформироваться в сторону возобновления более тесных отношений с США. И тогда последние могут спровоцировать Манилу, а также Куала-Лумпур на эскалацию конфронтации с Китаем из-за рифа Скарборо, подкрепив позиции последних демонстрацией собственной военной мощи.



Незначительные инциденты названных стран из-за спорных островов представляют собой своего рода территорию управляемого хаоса (вспомним Стивена Манна) близ китайских границ и крайне выгодны Белому дому, ибо дестабилизируют обстановку в регионе в относительной удаленности от американского побережья и заставляют соседей Китая искать поддержки со стороны Белого дома.



На каждый авианосец найдется сотня ракет



Что касается перспектив столкновения непосредственно США и Китая: учитывая специфику театра военных действий, оно вероятно только на море. По численности боевых единиц кораблей основных классов Поднебесная превосходит оплот "мировой демократии" – 300 против 287, но пока еще существенно уступает ей в собственно боевой мощи флота. Так, в составе ВМС Китая один (в скором времени их будет два) авианосец против 11 (с определенной долей осторожности добавим к этому один авианосец ВМС Индии), у Поднебесной нет ракетных крейсеров, у США их 22. Совсем недавно индийцы приняли в состав ВВС первую эскадрилью Су-30 МКИ, вооруженную сверхзвуковыми крылатыми ракетами "БраМос", аналога которым нет в мире. Они могут наносить удары с дальнего расстояния по авианосцам противника в любое время суток и вне зависимости от погодных условий.



Это по сути позволяет Нью-Дели осуществлять стратегический контроль над Индийским океаном. Замечу, что различные версии этих ракет состоят на вооружении не только ВВС, но и ВМС, а также сухопутных сил. Разумеется, может возникнуть резонный вопрос: с чего это автор взял, что в гипотетическом военном конфликте Индия будет на стороне США, обеспечивая с юго-западного направления их группировку в АТР? Думаю, ответ в приведенной выше аналитике касательно глобального пакистано-китайского сотрудничества, что меняет стратегическую конфигурацию сил к северу от полуострова Индостан явно не в пользу Нью-Дели и заставляет индийцев искать в сфере военно-морских вооружений противовес военному превосходству Китая.

Далее: созданная китайцами база в Джибути, равно как и необходимость обеспечения безопасности экспорта энергоресурсов из бассейна Персидского залива, заставляет их наращивать для обеспечения соответствующих коммуникаций и осуществления упомянутых выше логистических операций свое военное присутствие в Индийском океане. А заодно искать пути более тесного военного сотрудничества с Ираном. Разумеется, это идет вразрез с геополитическими интересами и Индии, и США, что создает условия для объединения усилий двух стран в противостоянии Поднебесной.

В Пекине же риски, связанные с обеспечением соответствующих коммуникаций в Индийском океане, в значительной степени нивелировали развертыванием на южной оконечности острова Хайнань базы атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Цзинь", вооруженных БРПЛ JL-2, способных поражать цели на расстоянии по меньшей мере 7400 километров.

Ход, считаю, блестящий: Хайнань расположен близ Малаккского пролива – своего рода ворот в Индийский океан. Да, упомянутые "БраМосы" могут, повторю, превратить корабли противника, включая авианосцы, в груду горящего металла, но удары ракетами JL-2 предотвратить не в состоянии.

Американцев также беспокоит наличие на Хайнане военно-морской базы НОАК, особенно учитывая ее расположение в глубоководной части океана, что позволяет китайцам осуществлять скрытное (в том числе и незаметное для спутников наблюдения) перемещение РПКСН и атаковать непосредственно территорию США. Именно поэтому Вашингтон и Нью-Дели заинтересованы в совместном блокировании расширения стратегического присутствия Китая в акватории Индийского океана. Чем и обусловлены трехсторонние с участием также Японии военно-морские учения "Малабар". Однако как американо-индийская группировка способна нейтрализовать действия китайских РПКСН, ума не приложу.

Выше я отметил заинтересованность Белого дома в наличии конфликтов с одной стороны – Вьетнамом, Филиппинами и Малайзией, с другой – Китаем. Разумеется, оппоненты Пекина рассчитывают на военную помощь Вашингтона. Однако как раз здесь могут возникнуть проблемы. Еще примерно десятилетие назад Пентагон взял курс на сокращение численности ВС на 10–15 процентов, что на современном этапе делает затруднительным для него проведение широкомасштабных десантных операций в АТР, тем более в непосредственной близости от китайского побережья. Это усугубляется поступлением в НОАК ПБР DF-21 D, способных поражать авианосцы противника и отправлять их на дно морское, по мнению самих же американских экспертов, примерно в течение 20 минут после попадания. Данные ПБР, таким образом, нивелируют саму возможность послать военно-морскую группировку на поддержку Южной Кореи и Тайваня в случае их конфликта с Поднебесной.

Кроме того, Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря отделяет от Тихого океана цепь островов. И США вряд ли решатся на их захват из-за чрезмерности неминуемых потерь. Вновь позволю себе упомянуть бомбардировщик H-6, ибо он, по мнению ряда экспертов, вероятно, будет состоять на вооружении НОАК вплоть до 2050-х годов. Самолет может наносить удары сверхзвуковыми ракетами YJ-12 по наземным и морским целям на территории как Индии, так и США.

Для эффективной борьбы с данными ракетами необходима лазерная система ПРО. Но вот когда ее создадут? Пока американцы только бодро рапортуют об успешном испытании лазерного оружия. Да и так называемый москитный флот НОАК, представленный ракетными катерами Houbei, созданными по стелс-технологии и оснащенными ПКР YJ-83, может сделать десантные операции ВМС США крайне затруднительными. Так что Ханой и Манила должны хорошо подумать прежде, нежели апеллировать в спорах с Китаем к США. То же самое относится к Тайваню, цепляющемуся за американцев в борьбе за свой суверенитет. А Нью-Дели лучше договориться с Пекином о разделе сфер влияния в Индийском океане, нежели идти с ним на прямой конфликт и делать ставку на коалицию с Вашингтоном, предпочитающим воевать чужими руками.

США и Китай не забывают "вьетнамский синдром"

Одним словом, в грядущей войне в АТР Поднебесная способна нанести Соединенным Штатам существенные как людские, так и экономические потери. Поэтому я акцентировал внимание на военной мощи НОАК, не сделав должного сравнения с собственно американской. Да, вне сомнений, на сегодня США сильнее, но, как известно, крайне чувствительны к потерям и предпочитают воевать с заведомо слабым противником. Ну и пока живо поколение ветеранов вьетнамской войны – соответствующий синдром в Америке не изжит. Вследствие этих причин там постараются избежать полномасштабной войны с Китаем в названном регионе. Последний к войне также не стремится. Все предпринимаемые им меры, некоторые из которых я перечислил, направлены на обеспечение безопасности 200-мильной зоны вблизи собственно китайского побережья, в том числе и возможности блокирования американской военной помощи Тайваню, в случае возможного конфликта Пекина и Тайбэя.

Хотя не стремится-то он не стремится, но вспомним о Договоре СНВ-3. Белый дом формально готов продлить его, только вот выдвигаемые им условия невыполнимы. Совсем. Ибо требуют присоединения к договору Китая, который ни о чем подобном даже слышать не желает, вполне обоснованно аргументируя свою позицию тем, что ядерный арсенал России и США существенно превосходит собственно китайский. Правда, с цифрами все не так просто. И наши, и американские эксперты полагают занижение Китаем своего ракетно-ядерного потенциала. Словом, если названный договор продлен не будет, военно-политическая обстановка в АТР может существенно обостриться. Да и американцы не раз заявляли о смещении центра тяжести их геополитических интересов в названный регион.

И вот еще о чем хотелось бы сказать: в рамках нарастающих конфликтов Поднебесная заинтересована в надежном тыле, что априори предусматривает по меньшей мере ровные отношения с Россией. Только не стоит здесь Москве обольщать себя иллюзиями коалиции с Китаем, ибо последний традиционно избегает тесных союзнических отношений с кем бы то ни было. Да и нам воевать за интересы Китая в АТР неразумно. Однако именно "нам". Либеральная псевдоэлита – не мы с вами, она имеет собственные узкокорпоративные интересы, в центре которых сохранение контроля над финансово-экономическим блоком в стране. Есть еще нюанс: российские либералы зависимы от англосаксов, поэтому сам тренд на сближение с Китаем им невыгоден, о чем прямо писал в свое время Михаил Делягин: "Наши либералы Китай ненавидят. Взаимодействие с Китаем для них противоестественно".

В заключение повторю, с чего начал: широкомасштабный конфликт в постэпидемиологическом мире возможен гипотетически. В реальности он представляется маловероятным. Во всяком случае на современном этапе. Скажем, от сотрудничества с Китаем не могут отказаться не только сателлиты США по НАТО и карманного Евросоюза, но и сами американцы, значительная часть производства которых перенесена в Поднебесную, что весьма не нравится Дональду Трампу, сравнительно недавно призвавшего отечественные компании искать альтернативу производства своей продукции Китаю. Вряд ли это получится, ибо законы экономики работают по простой формуле: где дешевая рабочая сила – там и производство. Да и антикитайская истерия в "свободном мире" не в последнюю очередь обусловлена успехами Поднебесной в борьбе с пандемией в отличие от тех же Соединенных Штатов.

И тем не менее исключать горячую фазу противостояния двух сверхдержав совсем уж нельзя, о чем и пишет востоковед Юрий Тавровский, рассуждениями которого я позволю себе завершить статью: "Самое неприятное для Китая состоит в том, что торговая война и растущая военная угроза обнажили глубинные причины американской враждебности. Эти причины идеологические. И они исключают возможность мирного сосуществования. Создав высокоэффективную модель экономического и социального развития под названием "социализм с китайской спецификой", Китай бросил экзистенциальный вызов либерально-демократической модели, хранителем которой являются США".



От редакции

Интересная попытка прогноза, но автор не учитывает принципиального отличия текущей реальности от начала ХХ века. Наличие мощного ракетно-ядерного потенциала у великих держав, делающего бессмысленным прямое военное столкновение США, РФ и КНР. В полноразмерной атомной войне победителя попросту нет.

Не учитывает автор и политики протекционизма, нивелирующего разницу в стоимости рабочей силы в Китае и на Западе. Да и не такая же она теперь в КНР и дешевая.

Игорь Ходаков,

кандидат исторических наук

Опубликовано в выпуске № 21 (834) за 9 июня 2020 года Источник - ВПК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591773000

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