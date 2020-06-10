Игра пошла по крупному: Катар создает огромный флот танкеров – газовозов

10:38 10.06.2020

Денис Юрганов



Катарская компания Qatar Petroleum предложила Южной Кореи заказ, на строительство более 100 танкеров по перевозке СПГ. Как сообщает катарская нефтегазовая компания в своем пресс – релизе, подписаны три соглашения о резервировании мощностей судостроительных предприятий Южной Кореи. На весь этот комплекс мер по строительству Qatar Petroleum уже выделила 19 миллиардов долларов. Контракты заключены с южнокорейскими судостроительными гигантами - Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries Holdings и Samsung Heavy Industries. По договору корейские судостроители зарезервируют значительную часть своих мощностей для Qatar Petroleum до 2027 года включительно. Как отмечают СМИ, этот проект самый крупный в истории СПГ-судов и ранее ни одна компания не заказывала столько кораблей сразу, построенные танкеры получат низкооборотные двухтопливные двигатели последнего поколения, которые в качестве топлива используют и СПГ. Такое крупное увеличение флота Катара по перевозке СПГ связано с расширением месторождения "Северное". Северное/Южный Парс - крупнейшее нефтегазовое месторождение, находящееся в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Государство Катар снял три года назад введенный в 2005 году мораторий (из-за слишком быстрого опустошения ресурсов) на разработку "Северного" месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Проведенные Qatar Petroleum исследования показали, что дальнейшее освоение месторождения - дело выгодное.



В апреле этого года Qatar Petroleum договорилась также и с Китаем о резервировании мощностей на строительство газовозов для перевозки СПГ, подписав контракт на сумму более чем в 3 миллиарда долларов. Кроме того, катарская госкомпания заключила сделку сроком на пять лет с китайской Oriental Energy на поставку в КНР 600 тыс. т. сжиженного природного газа в год, а Qatargas подписал соглашение с китайской PetroChina на 3,4 млн. т СПГ в год. Не так давно ближневосточная страна зарезервировала на долгосрочной основе мощности для хранения сжиженного природного газа в Европе. Согласно планам, производство СПГ в Катаре к 2025 году вырастет до 110 млн. т (с текущих 77 млн. т), а уже к 2027 года страна планирует выйти на производство 126 млн т сжиженного природного газа в год. На сегодня, первое место среди стран, которые имеют в наличии большое количество СПГ – танкеров: Япония - 87 судов, вторая строчка у Греции - 60 судов, и Катар сейчас имеет в своем распоряжении – 59 судов. Однако если смотреть по объемам, которые способны перевезти эти танкеры, то картина совершенно другая. Самые вместительные суда – у Катара, все вместе они способны перевезти 12,2 млн. кубометров сжиженного газа. Япония на второй позиции – ее танкеры вмещают только 11,9 млн. кубометров, а Греция оказалась на третьей позиции с 9,6 млн. кубометров вместимости.