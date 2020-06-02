Тень Наджибуллы преследует талибов

14:02 10.06.2020

Семья бывшего президента Афганистана Мохаммада Наджибуллы выступила с требованием тщательного расследования обстоятельств гибели политика. В распространенном на днях от имени его вдовы Фатаны Наджиб заявлении, которое касается прошедших в стране мемориальных мероприятий, отмечается: "Лучшим способом почтить его память и совершенные им патриотические дела будет расследование обстоятельств гибели".



На днях могилу последнего промосковского президента Афганистана в городе Гардиз посетил советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. До этого на протяжении 30 лет афганские администрации воздерживались от любого жеста, который мог бы восприниматься как симпатия к экс-президенту. Пришедшие в 1992 году к власти моджахеды свержение правительства Наджибуллы считают своей большой победой, которую они празднуют ежегодно.

После отстранения от власти Наджибулла около 4 лет провел в офисе ООН, пользуясь дипломатическим иммунитетом. Правительства Раббани и Масуда не разрешили ему покинуть территорию страны. В 1996 году он отказался покинуть Кабул вместе с силами правительства Раббани, который убегал от "Талибана" (запрещен в РФ) на север. Талибы в 1996 году ворвались в офис ООН и зверски расправились с экс-президентом и его братом. Позже тела своих жертв они повесили в центре столицы возле президентского дворца Арг.

Талибы официально взяли на себя ответственность за казнь Наджибуллы. Соответствующее заявление тогда сделал второй человек в движении – мулла Раббани. Однако в афганском обществе из года в год получает развитие версия о якобы прямой причастности пакистанской межведомственной разведки (ISI) к этому инциденту. В правдивость этой гипотезы верят многие исследователи, в том числе – российские.



По этой версии, Наджибулла и его брат могли быть захвачены и перевезены на одну из конспиративных квартир ISI. Как считается, пакистанцы хотели заставить экс-президента подписать сфабрикованный договор о признании правительством Афганистана условной афгано-пакистанской границы (линия Дюранда). Но во время пыток Наджибулле удалось выхватить оружие у одного из пакистанских офицеров и убить его. Экс-президент был застрелен на месте, гласит версия.



"Пакистанский след" немного отводит внимание от обстоятельств гибели экс-президента, однако делает актуальным другой крайне негативный для талибов вопрос - роль Исламабада в их выживании. Не удивительно, что главные деятели движения в настоящее время предпочитают воздерживаться от оценок этого события.

При благоприятном раскладе политический офис "Талибана" в скором времени сядет за стол переговоров с афганской администрацией. Учитывая растущую популярность доктора Наджиба в афганском общественном мнении, можно допустить, что любые сомнения в обстоятельствах его гибели затронут талибов напрямую. Вопрос лишь в том, отразится ли это на переговорном процессе.



Опубликовано: 02.06.2020