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ТаджСуд признал имам-хотиба Восейской соборной мечети Акрамова "братом-мусульманином", но не посадил...
14:51 10.06.2020

Имам-хатиба соборной мечети и его родственников обвинили в членстве в группировке "Братья-мусульмане"
Июнь 09, 2020
Муллораджаб Юсуфзода

Абдулазиз Акрамов, сын имам-хатиба соборной мечети, приговорен к 7 годам лишения свободы

Суд Хатлонской области признал виновными имам-хатиба соборной мечети Восейского района Мухаммадсаида Акрамова и его родственников в членстве в запрещенной в стране группировке "Братья-мусульмане" ("Ихван-уль-муслимин"). Имам-хатиб и трое его братьев получили условный срок и были освобождены в зале суда. 10 человек, в том числе сын, зять и племянники Акрамова приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор был оглашен 8 июня. Родные осужденных заявили, что не согласны с вердиктом суда и будут его обжаловать в кассационном порядке.
Бободжони Шерали, судья Хатлонского областного суда, 9 июня в беседе с Радио Озоди заявил, что осужденные признаны виновными в создании экстремистской группировки и в членстве в запрещенной экстремистской организации
Мухаммадсаид Акрамов и его родственники были задержаны правоохранительными органами Хатлонской области в начале года. Надо отметить, что имам-хатиб соборной мечети Восейского района является близким родственником (двоюродным братом) председателя Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода.
Глава Совета улемов отказался от беседы с Радио Озоди на эту тему, ссылаясь на недомогание.
Однако другие родственники Мухаммадсаида Акрамова в беседе с нами заявили, что не согласны с приговором суда и будут его обжаловать в кассационном порядке. "Вина Акрамова и его родственников не была доказана судом, несмотря на это их отправили за решетку", сказал один из близких имам-хатиба, отказавшись назвать свое имя
Власти отказываются раскрыть детали уголовного дела. Однако, по словам одного из родственников имам-хатиба соборной мечети Восейского района, Мухаммадсаид Акрамов и несколько его детей в прошлом учились в исламских вузах Египта и в 2014 году по призыву властей вернулись на родину. Один из осужденных - Абдулазиз Акрамов, сын имам-хатиба, часто выступал по местному ТВ "Мавджи Озод" на тему борьбы с терроризмом.
С начала 2020 года в Таджикистане были задержаны более 150 граждан страны по подозрению в членстве в организации "Братья-мусульмане". В конце января Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон заявил, что "среди задержанных числятся, в том числе, один сотрудник администрации мэра города Исфара, порядка 20 преподавателей различных вузов Таджикистана. "Законом запрещено быть членом этой организации, а потому любой, кто вступил в ряды радикального движения, будет отвечать перед законом", - заявил Рахмон.
В прошлом международные правозащитные организации подвергали критике таджикские власти за то, что те вводят ограничения на свободу религии и вероисповедания. Однако в Душанбе в корне не согласны с такой критикой, а ограничения связывают с борьбой против радикализма и экстремизма.
Организация "Братья мусульмане" в 2006 году была внесена в списки запрещенных по решению Верховного суда Таджикистана. В 2016-м СМИ стало известно об арестах нескольких богословов в Согдийской области Таджикистана, которые впоследствии были приговорены к различным тюремным срокам.
"Братья-мусульмане" - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. Во многих странах, в том числе, арабских, признана террористической и находится под запретом. Братья-мусульмане считают свою организацию "умеренной исламской", однако Генпрокуратура Таджикистана уверена, что цель "Братьев-мусульман" - свержение и захват государственной власти путем переворота.

Источник - ozodi.org
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