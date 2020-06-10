Умер 15 лет правившей "по воле Бога" президент-вождь (елбасы) Бурунди Пьер Нкурунзиза

14:56 10.06.2020

В Бурунди скончался президент Пьер Нкурунзиза, он правил 15 лет



Выборы президента Бурунди 20 мая 2020, на снимке преемник Нкурунзизы.



В Бурунди скончался 55-летний президент Пьер Нкурунзиза. Причиной смерти назван сердечный приступ. Нкурунзиза 15 лет возглавлял одно из самых слаборазвитых государств мира с населением в девять миллионов человек. Он неоднократно заявлял, что правит по воле Бога. В минувшую субботу президент почувствовал себя плохо, был доставлен в клинику, где скончался в понедельник.



Конституция страны ограничивает пребывание на высшем посту двумя пятилетними сроками. Однако в 2015 году Нкурунзиза объявил о намерении идти на третий срок, поскольку на первый срок был избран парламентом, а не всеми гражданами. В стране поднялась волна недовольства, армия попыталась свергнуть президента, но все выступления оппонентов были подавлены, погибли около 1200 человек, а 200 тысяч бежали в соседние страны, сообщила Би-би-си.



В 2018 году президент Бурунди изменил Конституцию, увеличив продолжительность президентского срока до семи лет. Он мог бы баллотироваться вновь, но заявил, что на четвертый срок не пойдет, а примет титул "верховного вождя патриотизма". По его замыслу, будущие власти были бы обязаны консультироваться с ним по вопросам "патриотичности" или "непатриотичности" тех или иных планов или мероприятий.



20 мая, в разгар пандемии, в Бурунди прошли президентские выборы, победу на них одержал выбранный Нкурунзизой преемник Эваристе Ндаишимие.