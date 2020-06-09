США рассматривают Россию как цель, которую необходимо подчинить, а Европу – как слугу , - Дун Инфань

15:35 10.06.2020

США рассматривают Россию как цель, которую необходимо подчинить, а Европу – как слугу их собственной системы, уверен Дун Ифань. "Северный поток – 2" – важный энергетический проект, но для Америки он как кость в горле, поэтому она постоянно угрожает новыми санкциями. Но терпение Европы подходит к концу.

Хуаньцю шибао (Китай): американская политика "длинной руки" США становится для Европы все более в тягость



Дун Ифань (董一凡)

Хуаньцю шибао, Китай



Несколько сенаторов США недавно представили в Конгресс США проект санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2", который строится в рамках российско-европейского сотрудничества. В проекте предлагается ввести санкции против страховых компаний, которые предоставляют услуги суднам-трубоукладчикам. Фактически еще в конце прошлого года Соединенные Штаты приняли "Закон о национальной обороне США", который также предусматривал введение санкций против компаний, участвующих в прокладке "Северного потока - 2". Грубое вмешательство США в европейско-российское сотрудничество в области энергетики также вызвало резкое осуждение со стороны Европы и России, что свидетельствует о том, что Соединенные Штаты оптимизировали использование "политики длинной руки" и заняли позицию устрашения, где они ставят собственные интересы выше политических, экономических и дипломатических интересов других стран и даже своих союзников.

Газопровод "Северный поток - 2" - это энергетический проект, инициированный Россией и Европейским союзом в 2017 году. В плане проекта напрямую поставлять российский природный газ в Германию через трубопровод по дну Балтийского моря. Планируемые объемы ежегодной транспортировки газа - 55 миллиардов кубометров, что, как ожидается, значительно улучшит и снизит себестоимость транспортировки природного газа из России в Европу. В то же время это гарантирует поставки газа в ЕС и укрепит положение России на европейском энергетическом рынке.



Однако для правительства США проект "Северного потока - 2" как кость в горле. Оно критикует проект, заявляя, что "Германия дает деньги таким врагам, как Россия", и в последние годы непрекращающиеся споры между Америкой и Европой по поводу норм расходов на оборону НАТО неразрывно связаны с экономическими и торговыми вопросами. Помимо этого, США также угрожают сократить количество американских войск, дислоцированных в Германии. Госсекретарь США, посол США в Германии и министр энергетики в последние годы часто проявляют активность в Европе, пытаясь убедить и даже запугать страны под предлогом "проблемы энергетической безопасности". Соединенные Штаты пытаются использовать свою обычную политику "управления длинной рукой", то есть принудительно наказывать предприятия и отдельных лиц в других странах с помощью внутреннего законодательства, что становится все более инертным, оптимизированным и расширенным.



Во-первых, США подрывают нормальное сотрудничество между другими странами из-за собственных экономических интересов. В результате недавней "сланцевой революции" в Америке, которая привела к значительному увеличению добычи нефти и газа, Европа стала важной мишенью для американского рынка сжиженного природного газа, а Россия, крупнейший поставщик природного газа в ЕС, стала главным конкурентом США. Когда Соединенные Штаты вмешались в проект "Северный поток - 2", продолжая продвигать собственный продукт и даже маркируя его как "либеральный природный газ", они вынудили Европу отказаться от законных и разумных торговых контрактов, отвечающих нормативным стандартам. Самая сильная карта, разыгрываемая Соединенными Штатами, - это экономическое сотрудничество и "пан-безопасность", которые не только приукрашивают и преувеличивают и даже подменяют проблемы безопасности, возникающие в результате нормального сотрудничества по проекту, но и выступают в качестве рычага воздействия, которые используют США в сотрудничестве с союзниками в сфере безопасности, чтобы заставить другие страны пожертвовать своими собственными интересами в угоду Америке.



Во-вторых, Соединенные Штаты без каких-либо колебаний провоцируют и усиливают разногласия между государствами-членами ЕС для достижения своих целей. Отнюдь не все страны ЕС едины в своем мнении относительно энергетического сотрудничества с Россией. Польша и балтийские страны из страха превратиться в инертные психологическому и политическому давлению России страны, выступают решительно против строительства "Северного потока - 2" и других проектов, которые позволят России и дальше участвовать в энергоснабжении ЕС и получать экономические выгоды. В то же время в Европейском парламенте и других организациях также находятся те, у кого есть возражения. Соединенные Штаты рассматривают эти страны как естественных союзников и стремятся использовать их в качестве противников "Северного потока - 2", а также, пользуясь случаем, продвигают американский природный газ. Сотрудничество в области безопасности также является важным рычагом воздействия. Польша уже подписала соглашение на поставки природного газа из США на 8 миллиардов долларов и объявила, что прекратит импорт российского природного газа к 2022 году. Посол США в Германии Ричард Гренелл даже гордо назвал новые санкции "очень проевропейским решением". На самом же деле этот шаг со стороны США привел к категорическому отвержению со стороны Европы. Германия сразу же заявила, что рассматривает возможность введения контрмер для противодействия санкциям США по проекту "Северный поток - 2".



В-третьих, Соединенные Штаты пытались заставить Европу "выбрать одну сторону" и отказаться от дипломатической автономии. Америка вновь действует по логике конкуренции между крупными державами, рассматривая иностранные отношения и отношения между союзниками через призму личных интересов и отношения противников и даже врагов. Они рассматривают Россию как цель, которую необходимо заставить подчиниться, а Европу - как слугу системы союзников. Пока Европа сталкивается с внутренними и внешними вызовами и стремится облегчить конфронтацию с Россией и уважать коренные интересы друг друга, энергетическое сотрудничество является "балластом" и "якорем стабильности" в отношениях между Европой и Россией.



Однако нынешние действия США, несомненно, привели к тому, что дипломатия и энергетическая политика ЕС оказались под давлением общей союзнической системы США и их стратегии сдерживания, а собственные интересы Европы были принесены в жертву. В настоящее время ЕС рассматривает независимость и сплоченность как цели для развития и ищет путь для защиты своих собственных интересов, надеясь реализовать концепции "стратегической автономии" и "европейского суверенитета", повсеместно продвигаемые стратегическими кругами и политиками. Санкции против "Северного потока - 2", несомненно, являются прямым вызовом этим усилиям.

Можно предвидеть, что отношения между Европой и Соединенными Штатами столкнутся с еще большим количеством противоречий по мере развития проблемы со строительством газопровода. В настоящее время между ними существуют многочисленные разногласия по многим вопросам: от реальных интересов и базовых концепций международных отношений до ответственности и нравственном подходе

Проект "Северный поток - 2" еще больше усилил недовольство Европы американским эгоизмом и вмешательством США в свою автономию в принятии решений. Очевидно, что этот шаг со стороны Соединенных Штатов свидетельствует о том, что они хотят придерживаться всестороннего "управления длинной рукой" в политике, экономике, дипломатии и безопасности для всех стран мира, включая собственных союзников, пренебрегать основными принципами международных отношений, такими как уважение суверенитета и независимого выбора каждой страны. На этом фоне Европа будет более активно стремиться к "европейскому суверенитету".

Дун Ифань (董一凡) - сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений



Оригинал публикации: 董一凡：美"长臂管辖"让欧洲越来越难受

Опубликовано 09/06/2020