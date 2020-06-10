Митинги в Казахстане: десятки задержанных, оцепленные "для дезинфекции" площади

15:36 10.06.2020

В Алматы, Нур-Султане и нескольких других городах 6 июня полиция заблокировала подходы к площадям, которые оппозиционные группы обозначили в качестве мест проведения протестных акций. Власти заявили, что проводят "дезинфекцию". Задержаниям по Казахстану подверглись десятки человек.



На первые митинги после снятия режима чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса и вступления в силу нового спорного закона о мирных собраниях в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и регионах вышли в общей сложности свыше сотни людей. К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две разные оппозиционные структуры - инициативная группа по созданию Демократической партии во главе с активистом Жанболатом Мамаем и движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), созданное бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым, который живет за границей. Повестка митингов - кредитная амнистия, освобождение политических заключенных, требование запрета на продажу земель иностранцам.









АЛМАТЫ: ОЦЕПЛЕНИЕ, ГИМН, ПРИЗЫВ "ШАЛ, КЕТ!"



Площадь перед Дворцом Республики в Алматы с утра оцепили, выставив по периметру сотрудников спецподразделения полиции. Автомобильное движение в ближайшем квартале перекрыли. Репортеры Азаттыка были очевидцами задержания нескольких человек до начала протестной акции.



К 11 часам по местному времени сюда стянулись десятки человек Людей не пропустили. Чиновники и полицейские заявили, что "проводится дезинфекция", и призвали людей расходиться. Они не вняли призывам.



"Мы вышли, чтобы защитить свою землю. Пусть нас пропустят, мы озвучим свои требования и уйдем", - сказал один из пришедших, мужчина средних лет.



"Мне просто обидно за Казахстан. Я хочу мяса, не могу купить, у меня пенсия 44 тысячи", - подхватила пожилая женщина.



Позже на место прибыл Жанболат Мамай, глава инициативной группы по созданию Демократической партии. "Свободу политзаключенным! У нас мирный митинг. Земля принадлежит народу", - прокричал он. В руках его сторонников были плакаты "Мұнай мен газға баймыз, ал халық неге кедей?", ("Мы богаты нефтью и газом, так почему же народ нищий?"), "Жер шетелдіктерге сатылмасын, жалға берілмесін" ("Нет продаже и передаче земли иностранцам").



Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров сказал, что акция не согласована. Мамай и его соратники парировали, что подали уведомление в акимат за 10 дней. Бабакумаров возразил, что новый закон, который предусматривает "уведомительный характер" митингов (правозащитники критикуют закон как не соответствующий международным стандартам, акцентируя внимание на том, что у властей по-прежнему остается много инструментов для запрета мирных собраний) вступил в силу 6 июня. О незаконности собрания заявил и заместитель прокурора города Мурат Тлеубердиев, который говорил, что в стране более 12 тысяч случаев заражения COVID-19 и что массовые мероприятия в условиях карантина запрещены.



Вскоре пришедшие на митинг оказались в плотном кольце силовиков.



За этим кольцом остались еще десятки человек. Они сказали Азаттыку, что были очевидцами попытки протестов в других районах Алматы и задержаний на пересечении проспектов Абая и Гагарина.



Встав на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы, десятки протестующих скандировали: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"), "Назарбаев, кет!" ("Назарбаев, уходи!"), "Парламентская республика!"



Некоторые держали в руках листы с надписями, призывающими не допустить экстрадиции из Украины Жанары Ахмет, блогера и соратницы Мухтара Аблязова.



"Если будет парламентская республика, будут слышать голос народа, понимаешь", - сказала женщина средних лет, обращаясь к журналисту.



В это время несколько рабочих в защитных костюмах начали дезинфекцию - они прошли, распылив раствор из переносных устройств. Обработку улиц и тротуаров в этом квартале проводили в субботу многократно.



НУР-СУЛТАН: "БОСТАНДЫ?!"



Подступы к площади Независимости у монумента "?аза? елі" 6 июня перекрыли полицейские. Объяснение, как и в Алматы, - "дезинфекционные работы".



На глазах репортеров Азаттыка полицейские задержали не менее десяти человек, которые стояли у расположенной рядом мечети "Хазрет Султан".



С прилегающей к площади территории отъехали три автобуса с задержанными. Люди кричали из автобусов: "Бостанды?!" ("Свободу!").



Репортеры не увидели каких-либо дезинфекционных работ на самой площади.



Съемочная группа Азаттыка в столице запечатлела дрон в небе возле оцепленной территории, где собрались несколько десятков людей.



Подошедшие к площади люди выступали за смену политического режима, требовали прощения кредитов. Полиция не пропустила их к монументу.



Санитарные врачи городов Алматы и Нур-Султан на этой неделе выступили с предостережениями от участия в массовых собраниях, объяснив это "повышением рисков заражения". Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на режим карантина.



РЕГИОНЫ: ДЕСЯТКИ ЗАДЕРЖАННЫХ



В Шымкенте, городе республиканского значения на юге Казахстана, полиция оцепила площадь Ордабасы, задержав около 15 человек на прилегающей территории. Они не озвучивали каких-либо призывов. Среди задержанных - профсоюзный активист Ерлан Балтабай.



К полудню в Шымкенте задержали активистов Мурата Аштаева, Нурлана Абилдаева и еще нескольких человек. Один из них скандировал: "Шал, кет!", "Нет диктатуре", "Нет продаже земли". Во время задержаний стоявшие на автобусной остановке люди возмутились происходящим, вслед их тоже погрузили в машины полиции.



В Семее, городе в Восточном Казахстане, полиция задержала около 20 человек на месте намеченного мирного собрания. Задержания на центральной площади стартовали до 11 часов (в это время собирались начать митинг). Члена инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана Талгата Нысанбая с плакатом задержали еще до того, как он успел озвучить требования. До этого Нысанбай сказал Азаттыку, что активисты подали уведомление на проведение митинга в акимат 29 мая.



"В законе написано, что мы должны уведомить за пять дней, а сегодня 6 июня. То есть все требования нового закона соблюдены. Мы попросили всех поддержавших наш митинг прийти в масках, соблюдать дистанцию, то есть все санитарные нормы", - сказал активист до начала митинга.



По словам заместителя акима города Семей Айдара Садырбаева, уведомление на проведение митинга недействительно, поскольку подано до вступления в силу нового закона о мирных митингах. Задерживали людей не только на центральной площади Семея, но и через дорогу от нее. Корреспондента Азаттыка несколько раз пытались задержать во время видеосъемки.



В Актобе, административном центре Актюбинской области, полиция задержала свыше десятка людей, которые подошли к центральной площади города.



Задержания были также в Кызылорде, центре Кызылординской области.



До митингов в стране прошли превентивные задержания активистов, некоторые сообщили о повестках с требованием явиться в полицию в субботу.



Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация Human Rights Watch заявила, что принимаемые правительством меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных, а карантинные меры вводились способами, которые порой оказывались "произвольными и несоразмерными".



Протесты в Казахстане участились после отставки с поста президента в прошлом году Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет. Пост главы государства занял его ставленник Касым-Жомарт Токаев, провозгласивший курс на "политические реформы", пересмотр законодательства о мирных собраниях, партиях, выборах. Критики считают, что объявленные администрацией Токаева изменения носят косметический характер и не меняют суть авторитарной системы.