Против Асада и Москвы в Сирии развязана шпионская война, - В.Мухин

15:45 10.06.2020

Соединенные штаты Америки воздействуют на местное население санкциями и подкупом



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Несколько информационных порталов, которые освещают текущие события в Сирии, опубликовали признание боевика "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ), который шпионил против Москвы и Дамаска. Житель Пальмиры Мухаммед Хусейн Сауд рассказал, как его завербовали на базе сил возглавляемой США международной коалиции "Ат-Танф" представители британской разведки.



По всей видимости, Мухаммеда Хусейна Сауда поймали сирийские или иранские спецслужбы. Захваченный боевик рассказал, что, когда он после участия в деятельности "Исламского государства" попал из Пальмиры на базу "Ат-Танф", ему сказали: "Будешь шпионом. Мы тебе поможем".



Потом приказали: "Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Задание – фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий". Снимки он должен был отправлять через интернет". По словам боевика, командиром отряда шпионов британцы сделали бывшего туристического гида из Пальмиры, который знал несколько языков.



Какой вред принесла Сирии эта диверсионно-шпионская группа, не сообщается. Но вряд ли информацию о наборе и использовании таких отрядов можно назвать фейком. О подобных фактах, к примеру, год назад уже сообщали официальные структуры Москвы, Дамаска, а также турецкие СМИ. В частности, в марте 2019 года начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о разрабатываемой США стратегии "Троянский конь", которая "заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колоны", к примеру в Сирии, "в интересах дестабилизации обстановки" (см. "НГ" от 04.03.19). Сирийское агентство SANA не раз сообщало, что "США и стали вербовать боевиков ИГ в ряды шпионов и диверсантов". А турецкая газета Yeni Safak в одном из своих весенних номеров 2019 года рассказала, что после решения президента США Дональда Трампа вывести часть войск Пентагона из Сирии "ответственность за оккупированные территории руководители Пентагона передали подразделениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ)".



Газета утверждала, что представители ЦРУ допросили "около 2000 членов ИГ, которых захватили курдские боевики. После чего 140 пленным террористам были выданы фальшивые паспорта и другие необходимые документы". Yeni Safak также подчеркивала тогда, что, "по имеющейся информации, в этой тайной операции замешаны израильские, французские и британские специальные службы, сотрудники которых также посетили названные лагеря, проведя в них беседы с террористами". Видимо, об одном таком случае и поведал сирийской контрразведке Мухаммед Хусейн Сауд.



В его рассказе о боевом прошлом обращает на себя внимание тот факт, что одно время житель Пальмиры в составе бандформирования участвовал в патрулировании 55-километровой зоны вокруг американской военной базы Ат-Танф. "Там был командир отряда, сириец. Бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата в размере 300 долл. в месяц. Наш командир получал деньги от американцев и раздавал нам", – рассказал Сауд.



Заметим, что сейчас американцы поступают так же. В Вашингтоне не скрывают, что США полностью финансируют боевую деятельность "Сирийских демократических сил" (СДС), основу которых составляют курдские отряды самообороны и лояльные США арабские племена, якобы борющиеся против сил ИГ. СДС явно оппозиционно настроены по отношению к Дамаску. При этом сирийские и арабские СМИ не раз сообщали о стычках СДС не только с исламскими экстремистами, но и с турецкими силами, а также с войсками Асада и проиранскими формированиями. Конфронтационные отношения складываются у американцев и с российской военной полицией. И в эти конфликты, как выясняется, втягивается подкупленное население. На днях сирийские и курдские СМИ сообщили об очередной стычке между военнослужащими РФ и США, действующими в провинции Хасаке. При этом в стычке участвовали местные жители, которые якобы выступили против российского патрулирования. В Дамаске убеждены в том, что выступления организовали США. "Американские военные специалисты заплатили жителям некоторых населенных пунктов на маршруте российского военного патруля, чтобы они изображали свое недовольство российским военным присутствием перед съемочной группой. Более того, заранее нанятые и обученные люди перед камерой стали рассказывать о том, что не желают видеть русских на своей земле", – описывает события одно из проправительственных изданий, ссылаясь на очевидцев.



О выступлениях сирийского населения против сил российской полиции упоминает и курдское информационное издание kurdistan.today. Оно обращает внимание на то, что стычки между российскими патрулями и населением, а также военнослужащими США обострились после того, как стало известно, что Россия якобы создаст в бывшей зоне ответственности Пентагона на северо-востоке Сирии ряд военных объектов. Агентство ссылается на данные базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, который написал о том, что "российские военные строят новую военную базу в Кесер-Дибе, деревне недалеко от Дерика, что потенциально создает угрозу американскому влиянию в этом районе".



На этом фоне в самом Дамаске в очередной раз обвинили именно США в ухудшении социально-экономического положения в Сирии. Общеарабская газета Asharq Al-Awsat написала о том, что "санкции США против правительства Сирии вызвали резкое падение рыночного обменного курса национальный валюты – с 1020 до 2700 сирийских фунтов за 1 долл.". Сирийское агентство SANA сообщило, что "спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри открыто признал на встрече с сирийскими оппозиционерами в воскресенье, что обвал сирийского фунта и небывалый рост цен на товары стали результатом воздействия американских санкций против Дамаска". "США лишают сирийцев куска хлеба своими жестокими и бесчеловечными санкциями", – подчеркивает SANA.



Санкции США уже влияют и на политическую ситуацию в Сирии. В воскресенье в Народном совете (парламенте) Сирии был заслушан отчет правительства, возглавляемого премьер-министром Имадом Хамисом. По свидетельству СМИ, ряд депутатов резко критиковали кабмин за нерешительные действия по защите социальных интересов граждан. Один из них, Омар Оуси, заявил, что кабинету министров нужно выразить вотум недоверия. В свою очередь, депутат Нура аш-Шагри отметила, что премьер-министр "так и не представил парламенту конкретного плана по преодолению тяжелого экономического кризиса".