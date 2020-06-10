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Не нравятся мини-юбки? Иди к психотерапевту и лечи отклонения! - Аружан ДжазильбековаНе нравятся мини-юбки? Иди к психотерапевту и лечи отклонения! - Аружан Джазильбекова
15:49 10.06.2020

Клара Киясова

Популярная актриса высказалась по поводу нашумевшего ролика о девушке в мини-юбке и "таксисте-моралисте".

Подписчики артистки со всего Казахстана активно озвучивают свое мнение по поводу скандального видео. Актриса тоже не осталась в стороне и написала развернутый пост с социальных сетях, в котором высказала свою точку зрения.

"По поводу отвратительного ролика про мужика-моралиста и девушку.

Слушайте, мне кажется,

донести до таких людей смысл, что жизнь и достоинство каждого человека неприкосновенны, практически невозможно. Там уже все… клиника

Но следует донести другое.

Есть ЗАКОН.

Закрывать в машине девчонку и читать ей мораль - ПРОТИВОЗАКОННО

Это похищение, незаконное лишение свободны. За это сидят в тюрьме.

Называть проституткой - ПРОТИВОЗАКОННО. Это нанесение морального вреда, за это штраф будете платить.

Мужчины, вам нравятся традиции и традиционный уклад? Ок. Изобретайте машину времени

И мы все вернемся туда. А пока весь мир давно смотрит в будущее и покоряет космос. Вы тут прицепились к женщинам, а надо цепляться к себе. Ты Илон Маск и запустил ракету? Нет? Вот иди работать тогда!

Мини-юбка тебе мешает? Докуривай свой кальян, иди к психотерапевту и лечи свои отклонения

Оставьте женщин в покое и идите пахать.

Милые девушки, никто не имеет право указывать вам, как одеваться и как себя вести", - написала Аружан.

Напомним, в Сети разбушевались страсти по поводу видеоролика, в котором девушка в мини-юбке ловила такси. Пользователи Казнета выразили несогласие с автором, подчеркивая, что внешний вид и одежда - личное дело каждого. Позднее в молодежном ресурсном центре Шымкента прокомментировали видео, отметив, что создание ролика "Проститутка" согласовано не было.

Аружан Джазильбекова, ничего серьезного

Источник - 365info.kz
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