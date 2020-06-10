Не нравятся мини-юбки? Иди к психотерапевту и лечи отклонения! - Аружан Джазильбекова

15:49 10.06.2020

Клара Киясова



Популярная актриса высказалась по поводу нашумевшего ролика о девушке в мини-юбке и "таксисте-моралисте".



Подписчики артистки со всего Казахстана активно озвучивают свое мнение по поводу скандального видео. Актриса тоже не осталась в стороне и написала развернутый пост с социальных сетях, в котором высказала свою точку зрения.



"По поводу отвратительного ролика про мужика-моралиста и девушку.



Слушайте, мне кажется,



донести до таких людей смысл, что жизнь и достоинство каждого человека неприкосновенны, практически невозможно. Там уже все… клиника



Но следует донести другое.



Есть ЗАКОН.



Закрывать в машине девчонку и читать ей мораль - ПРОТИВОЗАКОННО



Это похищение, незаконное лишение свободны. За это сидят в тюрьме.



Называть проституткой - ПРОТИВОЗАКОННО. Это нанесение морального вреда, за это штраф будете платить.



Мужчины, вам нравятся традиции и традиционный уклад? Ок. Изобретайте машину времени



И мы все вернемся туда. А пока весь мир давно смотрит в будущее и покоряет космос. Вы тут прицепились к женщинам, а надо цепляться к себе. Ты Илон Маск и запустил ракету? Нет? Вот иди работать тогда!



Мини-юбка тебе мешает? Докуривай свой кальян, иди к психотерапевту и лечи свои отклонения



Оставьте женщин в покое и идите пахать.



Милые девушки, никто не имеет право указывать вам, как одеваться и как себя вести", - написала Аружан.



Напомним, в Сети разбушевались страсти по поводу видеоролика, в котором девушка в мини-юбке ловила такси. Пользователи Казнета выразили несогласие с автором, подчеркивая, что внешний вид и одежда - личное дело каждого. Позднее в молодежном ресурсном центре Шымкента прокомментировали видео, отметив, что создание ролика "Проститутка" согласовано не было.



Аружан Джазильбекова, ничего серьезного